જાણીતા સામાજિક કાર્યકર, બેરફૂટ કૉલેજના સ્થાપક સંજીત બંકર રૉયનું 81 વર્ષની વયે નિધન
રૉય પાંચ દાયકાથી વધુ સમયથી ગ્રામીણ વિકાસ અને મહિલા સશક્તિકરણ ક્ષેત્રે કાર્યરત હતા
Published : November 10, 2026 at 10:10 AM IST
જયપુર: ગ્રામીણ વિકાસ અને મહિલા સશક્તિકરણ માટે પાંચ દાયકાથી વધુ સમય સુધી કાર્ય કરનાર જાણીતા સામાજિક કાર્યકર અને 'બેરફૂટ કોલેજ'ના સ્થાપક સંજીત 'બંકર' રોયનું મંગળવારે સવારે રાજસ્થાનના અજમેર જિલ્લાના તિલોનિયા સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અવસાન થયું છે. તેઓ 81 વર્ષના હતા.
તેમની સાથે સંકળાયેલા લોકોએ અહીં એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, રોયે તેમના પત્ની અને જાણીતા સામાજિક કાર્યકર અરુણા રોય તથા અન્ય નજીકના લોકોની હાજરીમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "બંકર રોયનું આજે સવારે 6:15 વાગ્યે અરુણા અને અન્ય લોકોની હાજરીમાં શાંતિપૂર્ણ રીતે અવસાન થયું. તેઓ જે રીતે ઈચ્છતા હતા તે જ રીતે - તિલોનિયામાં આવેલા પોતાના ઘરે, તેમને ખૂબ જ પ્રેમ અને આત્મીયતાથી ચાહનારા અસંખ્ય લોકોની વચ્ચે તેમણે વિદાય લીધી."
સામાજિક કાર્યકર નિખિલ ડેએ જણાવ્યું કે, અંતિમ સંસ્કાર તિલોનિયામાં સાંજે 4 વાગ્યે કરવામાં આવશે.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ સાગરિકા ઘોષે બંકર રોયના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે 'X' (ટ્વિટર) પર લખ્યું, "બંકર રોયના અવસાનના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ અને આઘાત લાગ્યો છે. 'બેરફૂટ' આંદોલનના એક દિગ્ગજ અને રાષ્ટ્રીય સંપત્તિ સમાન વ્યક્તિત્વ; તેમના કાર્યોએ અસંખ્ય લોકોના જીવનને સ્પર્શ્યું અને તેમાં પરિવર્તન લાવ્યું. સંજીત 'બંકર' રોય, તમારી યાત્રા મંગલમય રહે. આપણો દેશ ભાગ્યશાળી હતો કે તમે અમારી વચ્ચે હતા."
રોયે 1972માં તિલોનિયામાં બેરફૂટ કોલેજ તરીકે જાણીતા સોશિયલ વર્ક એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટરની સ્થાપના કરી. રાજસ્થાનના એક ગામમાં જે શરૂ થયું તે ગ્રામીણ વિકાસ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા બન્યું.
તેમનું કાર્ય એ સરળ માન્યતા પર આધારિત હતું કે ગ્રામજનો, ઔપચારિક શિક્ષણ વિનાના લોકો પણ, તકનીકી કુશળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને પોતાના સમુદાયોમાં સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવી શકે છે. બેરફૂટ કોલેજે ગ્રામીણ લોકોને સૌર ઉર્જા, જળ સંરક્ષણ, શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ અને આજીવિકા સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓમાં તાલીમ આપી. તેના કાર્યક્રમોમાં ગામડાના વિકાસમાં મહિલાઓને સામેલ કરવા પર ખાસ મહત્વ આપવામાં આવ્યું હતું.
તેની સૌથી જાણીતી પહેલોમાંની એક ગ્રામીણ મહિલાઓને, જેમાં ક્યારેય શાળાએ ન ગયેલી મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, સૌર લાઇટિંગ સિસ્ટમ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવા અને જાળવવા માટે તાલીમ આપવામાં આવી. મહિલાઓએ વ્યવહારુ તાલીમ લીધી અને દૂરના વિસ્તારોમાં ઘરોને વીજળી પૂરી પાડવા માટે તેમના ગામડાઓમાં પાછા ફર્યા. આ કાર્યક્રમ પાછળથી ભારતની બહાર વિસ્તર્યો, જેમાં ઘણા દેશોની મહિલાઓને તાલીમ માટે તિલોનિયા લાવવામાં આવી.
આ સંસ્થાએ વરસાદી પાણીના સંગ્રહ, ગ્રામીણ શિક્ષણ, આરોગ્યસંભાળ અને પરંપરાગત હસ્તકલાના ક્ષેત્રોમાં પણ કામ કર્યું હતું. 'બેરફૂટ કોલેજ' (Barefoot College) ના શૈક્ષણિક ઉપક્રમોમાં એવા બાળકો માટે રાત્રિ શાળાઓનો સમાવેશ થતો હતો, જેઓ દિવસ દરમિયાન કામ કરતા હોવાને કારણે અથવા પોતાના પરિવારને મદદ કરતા હોવાને કારણે નિયમિત શાળાઓમાં જઈ શકતા ન હતા.
વિકાસ અંગેના રોયના અભિગમને મહાત્મા ગાંધીના 'ગ્રામ સ્વાવલંબન'ના વિચારોમાંથી પ્રેરણા મળી હતી. તેમની નજીકના લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ માનતા હતા કે પાયાની સેવાઓ માટે ગ્રામીણ સમુદાયોએ સંપૂર્ણપણે બહારના નિષ્ણાતો પર નિર્ભર રહેવું ન જોઈએ.
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