જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા, પહાડી વિસ્તારો બરફની ચાદરથી ઢંકાયા
જમ્મુ-કાશ્મીરમાં રવિવારથી ચિલ્લાઈ કલાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, આ 40 દિવસ દરમિયાન પ્રદેશમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડે છે.
Published : December 22, 2025 at 10:11 AM IST
શ્રીનગર: કાશ્મીરના ઉપરના ભાગોમાં બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદને કારણે લઘુત્તમ તાપમાનમાં વધારો થયો છે, જેના કારણે શ્રીનગરમાં આ શિયાળામાં અત્યાર સુધીની સૌથી ગરમ રાત્રિ નોંધાઈ છે. હવામાન વિભાગે ઉપરના ભાગોમાં મધ્યમથી ભારે બરફવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે.
શ્રીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ
રવિવારે શ્રીનગરમાં લઘુત્તમ તાપમાન 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં છ ડિગ્રી વધારે હતું, એમ સ્થાનિક હવામાન વિભાગના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. કાશ્મીરના ઉપરના ભાગોમાં હિમવર્ષા થઈ હતી અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે 'ચિલ્લાય કલાન' ની 40 દિવસની કઠોર શિયાળાની ઋતુમાંથી લોકોને ખૂબ જ જરૂરી રાહત મળી હતી. મહત્વપૂર્ણ છે કે, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં રવિવારથી ચિલ્લાઈ કલાનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ 40 દિવસ દરમિયાન પ્રદેશમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડે છે. ઠેર ઠેર થતી હિમવર્ષા રોજીંદા જનજીવન પર ભારે અસર કરે છે.
ડાલ સરોવરમાં શિકારાનો આનંદ માણતા સહેલાણીઓ
કાશ્મીર ખીણમાં ઠંડીનો પ્રકોપ ચાલુ છે અને તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, ત્યારે કાશ્મીરની બરફથી ઢંકાયેલી વાદીઓ અને હિમવર્ષાને માણવા માટે મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓનું આવવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે, ત્યારે સવારે કેટલાક પ્રવાસીઓ ડાલ સરોવરમાં શિકારાની સવારીનો આનંદ માણતા નજરે પડ્યા હતાં.
સૌથી મુશ્કેલ 40 દિવસ
21 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતા 40 દિવસ શિયાળાની ઋતુમાં સૌથી કઠોર માનવામાં આવે છે. આ 40 દિવસોને ચિલ્લાય કલાન કહેવામાં આવે છે. સરકાર, વહીવટીતંત્ર, સૈન્ય અને જનતા એક મહિના અગાઉથી તૈયારીઓ શરૂ કરી દે છે. ચિલ્લાઈ કલાન દરમિયાન, પર્વતોમાં ભારે હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદ સામાન્ય છે. જેમ જેમ પારો નીચે જાય છે, તેમ શ્રીનગર જેવા મેદાની વિસ્તારોમાં પણ હિમવર્ષા થાય છે. પર્વતોમાં હિમવર્ષાના પગલે રસ્તાઓ બંધ થઈ જાય છે અને સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ જાય છે.