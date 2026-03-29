Kedarnath Yatra 2026: કેદારનાથ મંદિરમાં બરફ હટાવવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે, વહીવટીતંત્ર હાઈ એલર્ટ પર

કેદારનાથ મંદિરના દરવાજા 22 એપ્રિલે ખુલશે. તે પહેલાં, બરફ હટાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેમાં સૈનિકો દિવસ-રાત કામ કરી રહ્યા છે.

કેદારનાથ મંદિરમાં બરફ હટાવવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે
કેદારનાથ મંદિરમાં બરફ હટાવવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 4:17 PM IST

રુદ્રપ્રયાગ : જિલ્લામાં આગામી કેદારનાથ યાત્રા 2026ની તૈયારીઓ તેજ થઈ ગઈ છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના નિર્દેશ હેઠળ, વહીવટી ટીમો દરેક સ્તરે ખંતપૂર્વક કામ કરી રહી છે. કેદારનાથ ધામ વિસ્તારમાં ભારે બરફ દૂર કરવાનું કામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલુ છે, જેથી યાત્રા માર્ગ સમયસર ફરીથી ખોલી શકાય.

બરફવર્ષા વચ્ચે પણ, પગદંડી અને ધામ સંકુલને સાફ કરવાનું અને ખોલવાનું કામ અવિરત ચાલુ છે. કઠોર પરિસ્થિતિઓ અને કડકડતી ઠંડી છતાં, ટીમો યાત્રાળુઓ માટે સલામત માર્ગ તૈયાર કરવા માટે દિવસ-રાત કામ કરી રહી છે. ભારત-તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ અને રુદ્રપ્રયાગ પોલીસના કર્મચારીઓ પણ આ પડકારજનક કાર્યમાં વહીવટીતંત્રને સક્રિયપણે સહયોગ આપી રહ્યા છે. આકરા હવામાનમાં પોતાના જીવનું જોખમ ઉઠાવીને, કર્મચારીઓ બરફ સાફ કરવામાં અને માર્ગને સુરક્ષિત કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.

કેદારનાથ ટ્રેકિંગ રૂટ પર 60 કામદારોની એક ટીમ તૈનાત કરવામાં આવી છે. તેમને બે અલગ-અલગ ટીમોમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. 30 સભ્યોની એક ટીમ કેદારનાથ ધામથી નીચે તરફ બરફ સાફ કરી રહી છે. બીજી ટીમ છોટી લિંચોલીથી ઉપર તરફનો રસ્તો સાફ કરી રહી છે. આ ટીમ ખાસ કરીને રૂટ પર 6 મુખ્ય ગ્લેશિયર પોઇન્ટ પર જમા થયેલા જાડા બરફને દૂર કરવા માટે કામ કરી રહી છે.

પોલીસ અધિક્ષક નિહારિકા તોમરે જણાવ્યું હતું કે, બાબા કેદારનાથ ધામના દરવાજા 22 એપ્રિલે ખુલશે. સલામત અને સુગમ યાત્રા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. સુરક્ષા મજબૂત કરવા ઉપરાંત, યાત્રા માર્ગ પરના તમામ સંભવિત જોખમોને પહોંચી વળવા માટે એક વ્યૂહરચના વિકસાવવામાં આવી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વહીવટીતંત્રનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય યાત્રાળુઓને સલામત, સુગમ અને સંગઠિત યાત્રાનો અનુભવ પૂરો પાડવાનો છે. આ માટે, યાત્રા શરૂ થાય તે પહેલાં તમામ વ્યવસ્થાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ વિભાગો સંકલનમાં કામ કરી રહ્યા છે.

ચાર ધામ યાત્રા 19 એપ્રિલથી શરૂ થશે. ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી મંદિરોના દરવાજા પહેલા ખુલશે. કેદારનાથ મંદિરો 22 એપ્રિલે ખુલશે, ત્યારબાદ બદ્રીનાથ મંદિરો 23 એપ્રિલે ખુલશે. ચાર ધામ મંદિરોમાં હાલમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે.

