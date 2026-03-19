Snake Venom Case: સુપ્રીમ કોર્ટે યુટ્યુબર એલ્વિશ યાદવ સામેની FIR અને કાર્યવાહી રદ કરી

એલ્વિશ યાદવ સામે આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં એક રેવ પાર્ટીમાં સાપના ઝેરના કથિત ઉપયોગના સંદર્ભમાં નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ફાઇલ ફોટો: એલ્વિશ યાદવ (IANS)
Published : March 19, 2026 at 1:28 PM IST

નવી દિલ્હી: ગુરુવારે, સુપ્રીમ કોર્ટે યુટ્યુબર એલ્વિશ યાદવ વિરુદ્ધ વન્યજીવન (સુરક્ષા) અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલ FIR, ત્યારબાદની બધી કાર્યવાહી રદ કરી દીધી. આ કેસ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે 2023 માં સાપના ઝેરના સંદર્ભમાં નોંધ્યો હતો.

જસ્ટિસ એમ.એમ. સુંદરેશ અને જસ્ટિસ એન. કોટિશ્વર સિંહની બનેલી બેન્ચે અવલોકન કર્યું કે આ કેસ કાનૂની તપાસનો સામનો કરી શકે નહીં, કારણ કે વન્યજીવન (સુરક્ષા) અધિનિયમ હેઠળ ફરિયાદ કોઈ અધિકૃત વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી ન હતી.

બેન્ચે નોંધ્યું કે FIRમાં ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) હેઠળ યાદવ વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપો ગુરુગ્રામમાં અગાઉ નોંધાયેલ એક અલગ FIR પર આધારિત હતા, જેમાં ક્લોઝર રિપોર્ટ પહેલાથી જ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

યાદવ વિરુદ્ધ FIRમાં લાગુ કરાયેલ નાર્કોટિક ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS) અધિનિયમની કલમોનો ઉલ્લેખ કરતા, બેન્ચે ઠરાવ્યું કે આ જોગવાઈઓ લાગુ કરી શકાતી નથી, કારણ કે સહ-આરોપી પાસેથી મળેલ પ્રવાહી પદાર્થ (એન્ટિ-વેનમ) કાયદાના શેડ્યૂલમાં સૂચિબદ્ધ પ્રતિબંધિત પદાર્થોની શ્રેણીમાં આવતો નથી.

કોર્ટના અગાઉના ચુકાદાઓને ટાંકીને, બેન્ચે તારણ કાઢ્યું કે યાદવ સામેનો કેસ કાયદેસર રીતે ટકી શકતો નથી. પરિણામે, બેન્ચે FIR અને ત્યારબાદની તમામ કાર્યવાહી રદ કરી - જેમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવી અને ટ્રાયલ કોર્ટ દ્વારા આ મામલાની નોંધ લેવી શામેલ છે.

યાદવ સામે કેસ 22 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ નોંધવામાં આવ્યો હતો. 17 માર્ચ, 2024 ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં આયોજિત 'રેવ પાર્ટી'માં કથિત રીતે સાપના ઝેરનો ઉપયોગ કરવાના આરોપસર તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

વિવાદાસ્પદ યુટ્યુબરે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટના આદેશને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો; તે આદેશમાં, હાઈકોર્ટે ચાર્જશીટ અને ટ્રાયલ કોર્ટના કોગ્નિઝન્સ ઓર્ડરને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેમાં ગુનાને ગંભીર ગુનો ગણાવ્યો હતો.

ગયા વર્ષે 6 ઓગસ્ટના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે આ કેસના સંદર્ભમાં યાદવ સામે ટ્રાયલ કોર્ટમાં ચાલી રહેલી કાર્યવાહી પર સ્ટે મૂક્યો હતો. ચાર્જશીટમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે વિદેશી નાગરિકો સહિત વ્યક્તિઓએ 'રેવ પાર્ટીઓ'માં સાપના ઝેરનું સેવન નશાકારક પદાર્થ તરીકે કર્યું હતું.

યાદવના વકીલે હાઈકોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટ પાસેથી કોઈ સાપ મળી આવ્યો નથી, કે કોઈ માદક દ્રવ્યો કે માનસિક દ્રવ્ય મળી આવ્યા નથી. વધુમાં, અરજદાર (યાદવ) અને સહ-આરોપી વચ્ચે કોઈ સીધો કારણભૂત સંબંધ સ્થાપિત થઈ શક્યો નથી.

વકીલે એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે ફરિયાદી (જાણીદાર) હવે પ્રાણી કલ્યાણ અધિકારી તરીકે સેવા આપી રહ્યો નથી; છતાં, FIR દાખલ કરતી વખતે, તેણે પોતાને હજુ પણ તે પદ પર હોવાનું રજૂ કર્યું હતું.

યાદવને "જાણીતા ઇન્ફ્લ્યુએન્સર" અને ટેલિવિઝન પર અસંખ્ય રિયાલિટી શોમાં દેખાયા હોય તેવા સેલિબ્રિટી તરીકે વર્ણવતા, વકીલે રજૂઆત કરી હતી કે આ FIRમાં તેના સંડોવણીએ કેસને "મીડિયા સ્પોટલાઇટ" માં ધકેલી દીધો છે.

આ પણ વાંચો:

