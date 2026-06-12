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અમેઠીમાં મતદાર યાદીમાંથી સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ કપાયું; ડીએમએ તપાસના આદેશ આપ્યા

2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં રાહુલ ગાંધીને હરાવીને તેઓ સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા.

ભાજપ નેતા સ્મૃતિ ઈરાની
ભાજપ નેતા સ્મૃતિ ઈરાની (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 4:13 PM IST

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અમેઠી: અમેઠીના મેદાન મવાઈ ગ્રામ પંચાયતમાં ત્રિ-સ્તરીય પંચાયત ચૂંટણી માટે પ્રકાશિત મતદાર યાદીમાંથી ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ બાકાત રાખવામાં આવ્યું છે. ગત લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં તેમનું નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ હતું. આ ઘટના બાદ, અમેઠીના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સંજય ચૌહાણે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

અમેઠીમાં પંચાયત મતદાર યાદીમાંથી ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ ગાયબ થવાથી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. 10 જૂને પંચાયત મતદાર યાદીના અંતિમ પ્રકાશન દરમિયાન આ વાત બહાર આવી હતી. છેલ્લી લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણી માટે સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ જિલ્લાના મેદાન મવાઈ ગ્રામ પંચાયતમાં નોંધાયેલું હતું. તેમણે 2024ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં પણ આ જ મતવિસ્તારમાંથી મતદાન કર્યું હતું.

ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની 2019ની લોકસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીને હરાવીને સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા. 2019ની ચૂંટણી જીત્યા બાદ, સ્મૃતિ ઈરાનીએ મેદાન મવાઈ ગામમાં પોતાનું ઘર બનાવ્યું હતું. ઘર બન્યા પછી સ્મૃતિ ઈરાની અમેઠીના મતદાતા બન્યા.

આ બાબત અંગે, ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ સુધાંશુ શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે સ્મૃતિ ઈરાનીનું નામ ઉમેરવા માટે અરજી સબમિટ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ ખાતરી આપી છે કે યોગ્ય ચકાસણી પછી તેમનું નામ ઉમેરવામાં આવશે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સંજય ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા પછી સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે.

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