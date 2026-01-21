ETV Bharat / bharat

ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસના કોચમાંથી અચાનક ધુમાડો નીકળ્યો, રેલવે કર્મચારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડ્યા

જીંદમાં ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસના કોચમાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો ત્યારે મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને કોચ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો.

ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ કોચમાં લાગી આગ
ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ કોચમાં લાગી આગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 2:46 PM IST

જીંદ : બુધવારે જીંદમાં શ્રીગંગાનગર-ભટિંડા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસના મુસાફરો ગભરાઈ ગયા કેમ કે અચાનક એક કોચમાંથી ધુમાડો નીકળવા લાગ્યો હતો. ટ્રેનને જુલાના રેલ્વે સ્ટેશન પર રોકી દેવામાં આવી હતી અને સાવચેતીના પગલા તરીકે કોચ ખાલી કરાવવામાં આવ્યો હતો. રેલ્વે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે મુસાફરોની સલામતી માટે આ પગલા લેવામાં આવ્યા છે.

ટ્રેનને તાત્કાલિક રોકી દેવામાં આવી

ધુમાડાની માહિતી મળતાં જ રેલવે કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે તાત્કાલિક પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કર્યું અને અસરગ્રસ્ત કોચમાંથી મુસાફરોને બહાર કાઢ્યા. રેલવે સ્ટાફે ધુમાડાને કાબુમાં લેવા માટે અગ્નિશામક સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો. જોકે, કોઈ મુસાફરને ઈજા કે ઈજા થઈ નથી.

ટેકનિકલ ખામીને કારણે ધુમાડો નીકળ્યો હોવાની શંકા

પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ધુમાડો વધુ પડતી ગરમી અથવા ટ્રેનની બ્રેક સિસ્ટમમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે થયો હોઈ શકે છે. રેલવે વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આગનો કોઈ બનાવ બન્યો નથી અને પરિસ્થિતિને ઝડપથી કાબુમાં લેવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ ટીમોએ અસરગ્રસ્ત કોચનું સમારકામ કર્યું અને ટ્રેનને સુરક્ષિત જગ્યાએ પાછી લાવી.

મુસાફરોને સુરક્ષિત રીતે ફરીથી ચઢાવવામાં આવ્યા

બધા મુસાફરોને ફરીથી ચઢાવવામાં આવ્યા, અને ટ્રેન 30 મિનિટ મોડી પડી બાદ દિલ્હી માટે રવાના થઈ. ભવિષ્યમાં આવા અકસ્માતો અટકાવવા માટે રેલ્વે વિભાગે આ ઘટનાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે. મુસાફરોએ રેલ્વેની સમયસરની સાવચેતીની પ્રશંસા કરી.

