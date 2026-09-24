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ગ્રેટર નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસ પર સ્લીપર બસમાં આગ લાગી, અત્યાર સુધીમાં 9 લોકોના મોત

યમુના એક્સપ્રેસવે પર બસમાં અચાનક આગ લાગી ત્યારે તેમાં 30થી વધુ મુસાફરો મુસાફરી કરી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

ગ્રેટર નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસ પર સ્લીપર બસમાં આગ લાગી
ગ્રેટર નોઈડામાં યમુના એક્સપ્રેસ પર સ્લીપર બસમાં આગ લાગી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 8:56 AM IST

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નવી દિલ્હી/નોઈડા: ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઈડામાં એક્સપ્રેસવે પર એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં એક સ્લીપર બસમાં આગ લાગવાથી નવ લોકોના મોત થયા હતા. અહેવાલો અનુસાર, ઘટના સમયે બસમાં 30થી વધુ મુસાફરો સવાર હતા. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. ફાયર વિભાગની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

જેવર પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ દુઃખદ ઘટનામાં એક મહિલા અને આઠ પુરુષો સહિત કુલ નવ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો હતો. યમુના એક્સપ્રેસવે પર, જેવર કાર્ગો એરપોર્ટ નજીક ચાલુ પ્રવાસે રહેલી એક પ્રવાસી બસમાં અચાનક આગ લાગી હતી. આ ઘટના બાદ તરત જ અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઘણા મુસાફરો ચાલુ બસમાંથી કૂદીને બચી ગયા હતા, પરંતુ ઉપરના ડેક પર બેઠેલા મુસાફરો બહાર નીકળી શક્યા ન હતા. આગે ઝડપથી સમગ્ર વાહનને પોતાની ઝપેટમાં લઈ લીધું હતું.

બસ મહોબા જઈ રહી હતી
માહિતી મળતાં જ જેવર પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની અનેક ટુકડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફાયર ફાઈટર્સે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા અને ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવા માટે બસની બારીઓ તોડી નાખી હતી. આગ એટલી ભયાનક હતી કે બસ સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગઈ હતી. આ બસ દિલ્હીના કાશ્મીરી ગેટથી યમુના એક્સપ્રેસવે થઈને મહોબા જઈ રહી હતી.

અહેવાલો સૂચવે છે કે, બસની છત પર મોટી માત્રામાં સામાન લાદવામાં આવ્યો હતો, જે આગ લાગવાનું એક સંભવિત કારણ હોઈ શકે છે, જોકે આગનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. પોલીસ અને ફોરેન્સિક ટીમો આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. એક્સપ્રેસવે પર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા નિયંત્રિત કરવામાં આવી છે અને બળી ગયેલી બસને હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે. મૃતકોની ઓળખ કરવા અને ઘાયલો અંગેની વિગતો એકત્રિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

મુખ્યમંત્રી યોગીએ ઘટનાની નોંધ લીધી
દરમિયાન, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ગ્રેટર નોઈડામાં થયેલા અકસ્માતની નોંધ લીધી હતી. તેમણે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને અધિકારીઓને ઘાયલોની યોગ્ય સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ મૃતકોના પરિવારો સાથે વાત કરી હતી અને શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ્ય થવાની કામના કરી હતી.

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YAMUNA EXPRESSWAY
DEATH IN NOIDA BUS FIRE
સ્લીપર બસમાં આગ
ગ્રેટર નોઈડામાં બસમાં આગ
GREATER NOIDA BUS FIRE

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