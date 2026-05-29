હમીરપુરમાં નિર્માણાધીન પુલ પરનો સ્લેબ તૂટી પડ્યો, પાંચ કામદારોના મોત; બચાવ કામગીરી ચાલુ
હમીરપુરમાં બેતવા નદી પર આ પુલ બની રહ્યો છે. અકસ્માતની માહિતી મળતાં જ પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને SDRF ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
Published : May 29, 2026 at 8:53 AM IST
હમીરપુર: ઉત્તર પ્રદેશના હમીરપુરમાં ગુરુવારે મોડી રાત્રે વાવાઝોડા દરમિયાન નિર્માણાધીન પુલ પરનો સ્લેબ તૂટી પડ્યો. આ અકસ્માતમાં પાંચ કામદારોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા લોકો ફસાયા હોવાની આશંકા છે. સ્થાનિક પોલીસ અને SDRF ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બચાવ કામગીરી હાથ ધરી છે.
હમીરપુરના પોલીસ અધિક્ષક અરવિંદ કુમારે જણાવ્યું હતું કે નિર્માણાધીન પુલ પરનો સ્લેબ તૂટી પડતાં પાંચ કામદારોના મોત થયા છે. એક કામદાર હજુ પણ કાટમાળ નીચે ફસાયો છે. તેને બચાવવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. પોલીસ, વહીવટીતંત્ર અને SDRF ટીમો ઘટનાસ્થળે હાજર છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતકોની ઓળખ લોકેન્દ્ર નિષાદ (22), કુલદીપ નિષાદ (19), સાવંત યાદવ (28), સભાજીત (30) અને પુષ્પેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણ (34) તરીકે થઈ છે. એક મજૂર, રાજેશ પાલ (42) હજુ પણ ફસાયેલ છે.
અકસ્માત સવારે 3 વાગ્યે થયો: હમીરપુરમાં બેતવા નદી પર આ પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. લાલપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા મોરાકંદર પરસાણી અને કુરારા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા નૈથી ગામને જોડવા માટે બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે.
ગુરુવારે રાત્રે લગભગ 3 વાગ્યે, ભારે વરસાદ અને તોફાન દરમિયાન, નિર્માણાધીન પુલનો એક સ્લેબ અચાનક તૂટી પડ્યો. સ્લેબ નીચે અને તેની આસપાસ ઘણા મજૂરો સૂતા હતા. આ અકસ્માતને કારણે ઘટનાસ્થળે અંધાધૂંધી મચી ગઈ.
માહિતી મળતાં સ્થાનિક ગ્રામજનો, પોલીસ અને વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. કાટમાળ નીચે દટાયેલા મજૂરોને બચાવવા માટે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, અત્યાર સુધીમાં પાંચ કામદારોના મોત થયા છે, જ્યારે અન્ય કામદારો ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે.
મુખ્યમંત્રી યોગીએ અકસ્માતની નોંધ લીધી: મુખ્યમંત્રી યોગીએ હમીરપુર અકસ્માતની તાત્કાલિક નોંધ લીધી છે. મુખ્યમંત્રીએ અકસ્માતમાં થયેલા મૃત્યુ પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.
વહીવટીતંત્રે વરિષ્ઠ અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચીને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ SDRFને રાહત અને બચાવ કામગીરી ઝડપી બનાવવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને ઘાયલોને યોગ્ય સારવાર મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
જિલ્લામાં વાવાઝોડાથી માળખાગત સુવિધાઓ ખોરવાઈ ગઈ છે: દરમિયાન, જિલ્લામાં આવેલા વાવાઝોડાને કારણે ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષો પડી ગયા છે. વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે, અને ઘણા ઘરોના ટીન શેડ ઉડી ગયા છે. વહીવટીતંત્રે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે.