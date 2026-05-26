કાલાહાંડીમાં શૌચાલયની ટાંકીમાં ગૂંગળામણથી છ લોકોના મોત; મુખ્યમંત્રીએ વળતરની જાહેરાત કરી

કાલાહાંડીમાં છ લોકો ગૂંગળામણને કારણે શૌચાલયની ટાંકીમાં બેભાન થઈ ગયા હતા.

પ્રતીકાત્મક તસવીર
પ્રતીકાત્મક તસવીર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 3:33 PM IST

કાલાહાંડી: ઓડિશાના કાલાહાંડી જિલ્લામાં સેપ્ટિક ટાંકીમાં શ્વાસ રૂંધાઈ જવાથી છ લોકોના મોત થયા. આ ઘટના જિલ્લાના મદનપુર રામપુર વિસ્તારના ગૌડા કારલાખુન્ટા ગામમાં બની હતી. મૃતકોમાં ત્રણ કડિયા, એક મજૂર, એક ઘરમાલિક અને તેનો પુત્રનો સમાવેશ થાય છે.

આ ઘટનામાં અન્ય એક મજૂર ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો હતો અને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ દુ:ખદ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મજૂરો સેન્ટરિંગ (મકાન સામગ્રી) કાઢવા માટે નવા બનેલા શૌચાલય ટાંકીમાં પ્રવેશ્યા.

એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ગૂંગળામણ બાદ તેઓ ટાંકીની અંદર બેહોશ થઈ ગયા. એક પછી એક, અન્ય લોકોએ તેમને બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો અને ટાંકીમાં પ્રવેશ કર્યો, પરંતુ તેઓ પણ બેહોશ થઈ ગયા.

માહિતી મળતાં, સ્થાનિક રહેવાસીઓ અને વહીવટી ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. બચાવ ટીમે તમામ પીડિતોને ટાંકીમાંથી બહાર કાઢ્યા અને તાત્કાલિક તેમને મદનપુર રામપુર સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ ગયા. ઘાયલ મજૂરની હાલત ગંભીર છે અને તેની સારવાર ચાલી રહી છે. મદનપુર રામપુર પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી.

મૃતકોની ઓળખ ગૌડા કારલાખુંટા ગામના નિમાન પાલ (મકાનમાલિક) અને તેમના પુત્ર આકાશ પાલ તરીકે થઈ છે. અન્ય મૃતકોમાં ગૌડા કારલાખુંટા ગામના અદલ માઝી, માટોગંડા ગામના મનોરંજન હાટી, ચંદા જલ અને દુતા ગામના બિપુલ જાલનો સમાવેશ થાય છે.

કેસિંગા પોલીસના એસડીપીઓ સંદીપ માઝીએ જણાવ્યું હતું કે ઘાયલ, હાથીખોજ ગામના પંકજ ભોઈને શરૂઆતમાં ગંભીર હાલતમાં મદનપુર રામપુર સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં તેમને ભવાનીપટના જિલ્લા મુખ્યાલય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ કાલાહાંડી જિલ્લાના મદનપુર રામપુરમાં એક બાંધકામ સ્થળે છ લોકોના મોત નિપજેલા દુ:ખદ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે મૃતકોના પરિવારજનો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. વધુમાં, મુખ્યમંત્રીએ મૃતકોના દરેક પરિવારને મુખ્યમંત્રી રાહત ભંડોળમાંથી ₹4 લાખની વળતરની જાહેરાત કરી હતી.

