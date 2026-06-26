ઓપરેશન સિંદૂરમાં ભારતના 6 વીર થયા શહીદ, પહેલીવાર તેમના નામ જાહેર થયા
આ છ શહીદોમાંથી બેને સરકાર પહેલા જ સન્માનિત કરી ચૂકી છે. પાછલા વર્ષે 7 મેએ ઓપરેશનની શરૂઆત થઈ હતી.
Published : June 26, 2026 at 4:28 PM IST
નવી દિલ્હી: ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતીય સેનાના 6 જવાનો શહીદ થયા હતા. સરકારે પહેલી વાર સત્તાવાર રીતે છ ભારતીય સૈનિકોના નામ જાહેર કર્યા છે. ખાસ છે કે, પાછલા વર્ષે મે મહિનામાં પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીર (PoK) માં આતંકવાદીઓના સ્થાનો નષ્ટ કરવા માટે સરહદ પાર લશ્કરી કાર્યવાહી કરી હતી.
આ છ સૈનિકોના નામ નેશનલ વોર મેમોરિયલની વેબસાઇટના "રોલ ઓફ ઓનર" વિભાગમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે અને નવી દિલ્હીમાં નેશનલ વોર મેમોરિયલ પર અંકિત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઓપરેશન દરમિયાન ભારતીય સશસ્ત્ર દળોને થયેલી જાનહાનિની પહેલી ઔપચારિક જાહેર સ્વીકૃતિ છે. તેમના નામ છે:
- સુબેદાર મેજર પવન કુમાર (10 ઇન્ફેન્ટ્રી બ્રિગેડ)
- રાઇફલમેન સુનિલ કુમાર (વીર ચક્ર, 4 જમ્મુ અને કાશ્મીર લાઇટ ઇન્ફેન્ટ્રી)
- લાન્સ નાયક દિનેશ કુમાર (5 ફિલ્ડ રેજિમેન્ટ)
- એવિએશન ટેકનિશિયન મૂડ મુરલીનાયક (851 લાઇટ રેજિમેન્ટ)
- હવલદાર સુનિલ કુમાર સિંહ (237 ફિલ્ડ વર્કશોપ કંપની)
- સાર્જન્ટ સુરેન્દ્ર કુમાર (વાયુ સેના મેડલ, 39 વિંગ)
આ સૈનિકોના નામ મેમોરિયલની "વોલ 3D" વિભાગ પર કોતરવામાં આવ્યા છે, જે રાષ્ટ્રની સેવામાં પોતાના જીવનનું બલિદાન આપનારા લશ્કરી કર્મચારીઓને સમર્પિત છે. નોંધનીય છે કે, અત્યાર સુધી, ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન ભારતે કેટલા સૈનિકો ગુમાવ્યા તે અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નહોતી. મીડિયા અહેવાલો ફરતા થયા હોવા છતાં, સરકારે ક્યારેય વિગતોની પુષ્ટિ કરી ન હતી કે ઓપરેશનમાં માર્યા ગયેલા સૈનિકોની ઓળખ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી ન હતી.
તેમાંથી, સરકારે સાર્જન્ટ સુરેન્દ્ર કુમારને વાયુ સેના મેડલ અને રાઇફલમેન સુનિલ કુમારને વીર ચક્રથી સન્માનિત કર્યા છે. તેમના બધા નામ હવે રાષ્ટ્રીય યુદ્ધ સ્મારકમાં અંકિત છે, જે સ્વતંત્રતા પછી વિવિધ લશ્કરી કામગીરી અને સંઘર્ષોમાં શહીદ થયા છે.
નેશનલ વોર મેમોરિયલના "રોલ ઓફ ઓનર" માં નામોનું પ્રકાશન આ ઓપરેશન દરમિયાન જીવ ગુમાવનારા સશસ્ત્ર દળોના જવાનોના મૃત્યુની પ્રથમ સત્તાવાર પુષ્ટિ છે. પહેલગામ હુમલા પછી શરૂ કરાયેલ "ઓપરેશન સિંદૂર" 7 મે, 2025 ના રોજ સવારે શરૂ થયું હતું.
આ ઓપરેશન 22 એપ્રિલના રોજ પહેલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાના થોડા અઠવાડિયા પછી શરૂ થયું હતું, જેમાં 26 નાગરિકોના જીવ ગયા હતા. ભારતીય સશસ્ત્ર દળોએ પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન કબજા હેઠળના કાશ્મીરમાં આતંકવાદ સાથે જોડાયેલા નવ ટાર્ગેટ પર ચોક્કસ હુમલાઓ કર્યા હતા, ખાસ કરીને જૈશ-એ-મોહમ્મદ અને લશ્કર-એ-તૈયબા સાથે સંકળાયેલા માળખાગત સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી. બંને રાષ્ટ્રોના લશ્કરી કામગીરીના ડિરેક્ટર જનરલ વચ્ચેની વાટાઘાટો બાદ, ભારત અને પાકિસ્તાન 10 મેના રોજ લશ્કરી કાર્યવાહી બંધ કરવા સંમત થયા હતા.
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