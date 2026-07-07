ETV Bharat / bharat

રામ મંદિરમાં ચોરી અંગે SIT રિપોર્ટ: CCTV ફૂટેજના 45 દિવસમાં 70 વખત ચોરીનો ખુલાસો; અંતિમ રિપોર્ટ બાકી

SIT રિપોર્ટમાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાય કે ખજાનચી ગોપાલ રાયનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી.

રામ મંદિરના પ્રસાદની ચોરી અંગે SIT રિપોર્ટ
રામ મંદિરના પ્રસાદની ચોરી અંગે SIT રિપોર્ટ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 7, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

લખનૌ: રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં મંદિરના પ્રસાદની ચોરીની તપાસ માટે રચાયેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)નો પ્રારંભિક અહેવાલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ અહેવાલમાં અનેક ગંભીર ભૂલો અને બેદરકારીના કિસ્સાઓ બહાર આવ્યા છે. તપાસ સૂચવે છે કે ટ્રસ્ટના અધિકારીઓએ પ્રસાદની ગણતરી પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે સ્થાપિત નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું; આરોપીઓએ આ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈને મંદિરના પ્રસાદની ચોરી કરી હતી. જોકે, અહેવાલમાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાય અથવા ખજાનચી ગોપાલ રાયનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, જેમણે આ ભૂલ અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. અંતિમ અહેવાલ હજુ સુધી રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી.

આ ખામીઓને કારણે ચોરી થઈ:

  • ગણતરી ખંડમાં પ્રવેશવાના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું.
  • કર્મચારીઓની શોધખોળ કરવામાં આવી ન હતી.
  • નિર્ધારિત ડ્રેસ કોડ લાગુ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
  • અંગત સામાન પર નિયંત્રણ રાખવામાં આવ્યું ન હતું.
  • દાનપેટીઓની અલગ ગણતરી અને રેકોર્ડિંગ યોગ્ય રીતે કરવામાં આવ્યું ન હતું.
  • અસરકારક દેખરેખ રાખવામાં આવી ન હતી.
  • ટ્રસ્ટ અને બેંક પ્રતિનિધિઓની હાજરી હોવા છતાં, સુરક્ષાનો અમલ કરવામાં આવ્યો ન હતો.
  • સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમનું લાઈવ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું ન હતું. જો ફૂટેજ પર નજર રાખવામાં આવી હોત, તો ચોરી અટકાવી શકાઈ હોત.

6 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ સ્થાપિત કડક નિયમોને બાદમાં હળવા કરવામાં આવ્યા હતા.

SIT રિપોર્ટ મુજબ, 6 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ પ્રસાદની ગણતરીની પ્રક્રિયાને સુરક્ષિત કરવા માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર (SOP) ઘડવામાં આવી હતી. આ SOP માં ગણતરી ખંડમાં કોણ પ્રવેશ કરી શકે છે, સ્ટાફના પ્રવેશ માટેની પ્રક્રિયા, નિર્ધારિત ડ્રેસ અને ગણતરી પ્રક્રિયા પહેલા અને પછી સ્ટાફ માટે તપાસ કરવાની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવી હતી; જોકે, પાછળથી આ નિયમો હળવા કરવામાં આવ્યા હતા. રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે આ સુરક્ષા પ્રોટોકોલમાં ફેરફાર પાછળના સંજોગો અને કારણો તપાસની જરૂર છે. આરોપીઓ આ જ નબળાઈઓનો ઉપયોગ કરીને પ્રસાદના પૈસા ચોરી કરવામાં સફળ રહ્યા.

અનિલ મિશ્રા દ્વારા દેખરેખમાં બેદરકારી: SIT રિપોર્ટ ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રાની ભૂમિકા અંગે પણ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. SIT અનુસાર, તેમને 20 સપ્ટેમ્બર, 2024 ના રોજ દાન અને પ્રસાદનું સંચાલન કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ગણતરી પ્રક્રિયાનું અસરકારક રીતે નિરીક્ષણ કરવાની તેમની ફરજ હતી, પરંતુ આવું થયું નહીં. રિપોર્ટમાં તેમને દેખરેખમાં બેદરકારી માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે.

ટીનુ યાદવનું કાવતરું પ્રકાશમાં આવ્યું છે: SIT રિપોર્ટ મુજબ, રામ શંકર યાદવ, ઉર્ફે ટીનુ યાદવ, ચોરીનો મુખ્ય આરોપી છે. તે મંદિર પરિસરમાં સ્થિત વિવિધ દાનપેટીઓની ચાવીઓ પોતાના કબજામાં રાખતો હતો, ટ્રસ્ટના પ્રતિનિધિ તરીકે કામ કરતો હતો - જોકે ટ્રસ્ટે તેને ઔપચારિક રીતે આવું કરવાની સત્તા આપી ન હતી. SIT રિપોર્ટમાં આગળ જણાવાયું છે કે ટીનુ યાદવે તેના ભત્રીજા મનીષ યાદવ માટે ટ્રસ્ટમાં નોકરી મેળવી હતી અને તેને દાન ગણવાની ફરજ સોંપી હતી. ત્યારબાદ, બંનેએ દાન તરીકે એકત્રિત કરેલા પૈસા ચોરી કરવા માટે સાથસહકાર કર્યો હતો.

ગણતરી પ્રભારી સામે કાર્યવાહી: રિપોર્ટમાં ગણતરી પ્રભારી સુભાષ શ્રીવાસ્તવને પણ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યા છે. તપાસમાં જણાવાયું છે કે ઓફર કરેલા પૈસા તેમની હાજરીમાં જ ચોરાઈ ગયા હતા; પરિણામે, તેમની સામે પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

45 દિવસમાં 70 ચોરીઓ: SIT રિપોર્ટ મુજબ, ઉપલબ્ધ CCTV ફૂટેજમાં 27 એપ્રિલ, 2026 થી શરૂ થતા 45 દિવસના સમયગાળાને આવરી લેવામાં આવ્યો હતો. આ ફૂટેજમાં, આરોપીઓ લગભગ 70 વખત ચલણી નોટોના બંડલ ચોરી કરતા જોવા મળ્યા હતા. રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આ સમયગાળા પહેલાના ફૂટેજ ઉપલબ્ધ નથી; પરિણામે, ચોરીઓ ક્યારે શરૂ થઈ હતી અથવા કુલ કેટલી રકમ ઉચાપત થઈ હતી તે નક્કી કરી શકાતું નથી. આ કારણોસર, ચોરાયેલા નાણાંની વાસ્તવિક કિંમતનો અંદાજ લગાવી શકાતો નથી.

ફક્ત 45 દિવસ માટે સીસીટીવી ફૂટેજ જાળવી રાખવું એ એક મોટી ભૂલ હતી: એસઆઈટીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે મંદિર જેવા સંવેદનશીલ સ્થળે ફક્ત 45 દિવસ માટે સીસીટીવી ફૂટેજ સાચવવું અયોગ્ય હતું. 180 દિવસ માટે ફૂટેજ રાખવાની ભલામણ પહેલાથી જ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું. પરિણામે, જૂના રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ ન હતા, અને તપાસમાં અવરોધ ઉભો થયો હતો.

બેંકની ભૂમિકા અંગે પ્રશ્નો: અહેવાલમાં બેંકની જવાબદારી પણ નક્કી કરવામાં આવી છે. તેમાં જણાવાયું છે કે ગણતરીકારોને નિર્ધારિત ડ્રેસ આપવામાં આવ્યો ન હતો. ગણતરી દરમિયાન બેંકના પ્રતિનિધિઓ હાજર હોવા છતાં, તેઓ નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. વધુમાં, અધિકારીઓને નિયમિત રોટેશન આપવામાં આવ્યું ન હતું.

જોકે, SIT એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ એક પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ છે. અંતિમ અહેવાલમાં વહીવટી જવાબદારી, સંસ્થાકીય ભૂલો, દેખરેખની નિષ્ફળતાઓ અને સુધારાત્મક ભલામણો અંગે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવશે. તેથી, આ બાબતમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થવાની સંભાવના છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ચોરી શક્ય બની હતી કારણ કે સુરક્ષા સંબંધિત ઘણા પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં આવ્યું ન હતું.

TAGGED:

RAM MANDIR THEFT
CCTV FOOTAGE REVEALS
THEFT OF RAM MANDIR OFFERINGS
RAM MANDIR OFFERING STOLEN
SIT REPORT ON RAM MANDIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.