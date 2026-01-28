ETV Bharat / bharat

ગૌરવ ગોગોઈના પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધો અંગે SIT રિપોર્ટ 8 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે: હિમંતા બિસ્વા સરમા

મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ જણાવ્યું હતું કે આસામ સરકાર કેબિનેટના નિર્ણયના આધારે આ મામલે આગળની કાર્યવાહી કરશે.

કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ
કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ (file photo-PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 4:18 PM IST

ગુવાહાટી: આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ જાહેરાત કરી છે કે કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ, તેમની પત્ની એલિઝાબેથ કોલબર્ન અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના કથિત સંબંધો અંગે સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)નો રિપોર્ટ 8 ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરવામાં આવશે.

મંગળવારે પબ્લિક સર્વિસ બિલ્ડિંગ ખાતે મળેલી કેબિનેટની બેઠક દરમિયાન આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. મુખ્યમંત્રીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે કેટલીક ગુપ્ત વિગતો ગુપ્ત રહેશે, પરંતુ SIT તપાસના મુખ્ય તારણો 8 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 10:30 વાગ્યે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં લોકો સાથે શેર કરવામાં આવશે.

સરમાએ તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર આ જાહેરાતનો વીડિયો શેર કર્યો. તેમણે લખ્યું, "આજે કેબિનેટે પાકિસ્તાની નાગરિક અલી તૌકીર શેખ, બ્રિટિશ નાગરિક એલિઝાબેથ કોલબર્ન અને ભારતીય નાગરિક ગૌરવ ગોગોઈને સંડોવતા સંવેદનશીલ કેસ પર SIT રિપોર્ટ પર અનૌપચારિક ચર્ચા કરી."

સરમાએ જણાવ્યું હતું કે, "પાવરપોઇન્ટ પ્રેઝન્ટેશનની સમીક્ષા કર્યા પછી, કેબિનેટે ગૃહ અને રાજકીય વિભાગોને 7 ફેબ્રુઆરીના રોજ તેમના આગામી પગલાંની રૂપરેખા આપતો ઔપચારિક કેબિનેટ મેમોરેન્ડમ રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, અને ગૃહમંત્રી તરીકે મુખ્યમંત્રીને 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 10:30 વાગ્યે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા SIT રિપોર્ટ શક્ય તેટલી વિગતવાર રજૂ કરવા માટે અધિકૃત કર્યા છે."

સરકારે 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાનારી બ્રીફિંગમાં રાષ્ટ્રીય મીડિયા ગૃહોને પણ આમંત્રણ આપ્યું છે, જે દર્શાવે છે કે રાજ્ય રિપોર્ટના તારણોને રાષ્ટ્રીય મહત્વનો મુદ્દો માને છે. દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય મીડિયાનું સ્વાગત છે, અને અમે જરૂરી વ્યવસ્થા કરીશું.

ગૌરવ ગોગોઈ અને તેમની પત્ની, એલિઝાબેથ ગોગોઈ, આ કેસમાં સીધા સંડોવાયેલા છે. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "પાકિસ્તાન સાથે તેમના સંબંધોના સીધા પુરાવા છે. કેબિનેટના નિર્ણયના આધારે, અમે આ મામલે વધુ કાર્યવાહી કરીશું."

નોંધપાત્ર રીતે, 2025 ની શરૂઆતમાં, મુખ્યમંત્રીએ કથિત લિંક્સને ઉજાગર કરવા માટે 10 સપ્ટેમ્બર, 2025 ની હાઇ-પ્રોફાઇલ સમયમર્યાદા નક્કી કરી હતી. જોકે SIT એ તે તારીખ સુધીમાં તેનો તપાસ અહેવાલ સુપરત કરી દીધો હતો, પરંતુ સરકારે તેને જાહેર કરતા પહેલા વિગતવાર આંતરિક સમીક્ષા કરવાનો વિકલ્પ પસંદ કર્યો હતો.

આ કેસ મુખ્યત્વે 2013 માં ગોગોઈની 15 દિવસની પાકિસ્તાન મુલાકાત સંબંધિત આરોપોની આસપાસ ફરે છે, જ્યારે તેઓ સાંસદ હતા.

