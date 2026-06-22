રામ મંદિરમાં 'દાનચોરી': SIT મુખ્યમંત્રી યોગીને 150 પાનાનો તપાસ અહેવાલ સોંપશે; વિપક્ષનો આરોપીઓને બચાવવાનો આક્ષેપ
SITને પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કરવા માટે સાત દિવસની મુદત અને અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 15 દિવસની મુદત આપવામાં આવી હતી.
Published : June 22, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 1:45 PM IST
અયોધ્યા: રામ જન્મભૂમિ મંદિરમાં ભંડોળ અને પ્રસાદના કથિત ઉચાપતની તપાસ માટે રચાયેલી ત્રણ સભ્યોની વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT) સોમવારે મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને તેનો 150 પાનાનો પ્રારંભિક તપાસ અહેવાલ સુપરત કરે તેવી શક્યતા છે.
મંદિરના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, SITએ મંદિર ટ્રસ્ટ અને કાર્યકરોને સ્પષ્ટપણે અયોધ્યા ન છોડવા જણાવ્યું છે, અને દાવો કર્યો છે કે તપાસકર્તાઓને સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરો જેવા પ્રસાદના દસ્તાવેજોમાં ગડબડ જોવા મળી છે.
SITને પ્રારંભિક અહેવાલ રજૂ કરવા માટે સાત દિવસની મુદત અને અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 15 દિવસની મુદત આપવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલી તપાસના તારણો સંકલિત કરવામાં આવ્યા છે, અને તે આજે કોઈપણ સમયે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને સોંપવામાં આવી શકે છે.
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: On the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Mahant Sanjay Das Maharaj says, “CM Yogi Adityanath has constituted an SIT…an impartial investigation into the matter is currently underway…everyone should place their trust in the government… pic.twitter.com/8BJemI1fKB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 22, 2026
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે SITના મુખ્ય તારણોમાંથી એક ભગવાન રામને ભક્તો દ્વારા ચઢાવવામાં આવેલા સોના-ચાંદીના ઝવેરાત અને હીરા સહિત અન્ય કિંમતી પથ્થરોના રેકોર્ડ સાથે સંબંધિત છે. તેમના અનુસાર , તપાસકર્તાઓને આવા પ્રસાદના દસ્તાવેજીકરણ અને હિસાબમાં ગડબડ મળી છે.
સૂત્રએ દાવો કર્યો હતો કે, પૂછપરછ દરમિયાન, મંદિર ટ્રસ્ટના ઘણા પદાધિકારીઓ સોના, ચાંદીના ઝવેરાત અને અન્ય કિંમતી વસ્તુઓના પ્રસાદ તરીકે મળેલા સ્ટોક, સંગ્રહ અને હિસાબ અંગે સંતોષકારક ખુલાસો આપી શક્યા ન હતા.
એવી શંકા છે કે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 2025માં મહા કુંભ મેળા દરમિયાન મોટી ગેરરીતિઓ થઈ હશે, જ્યારે મંદિરમાં ભક્તોનો અભૂતપૂર્વ ધસારો જોવા મળ્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બે મહિનાથી વધુ સમયગાળા દરમિયાન દરરોજ લગભગ 10 લાખ ભક્તો મંદિરની મુલાકાત લેતા હતા અને દાનપેટીઓ કલાકોમાં જ ચલણી નોટોથી ભરાઈ જતી હતી. દાન અને હિસાબ SIT તપાસનું મુખ્ય કેન્દ્ર બની ગયું છે.
મંદિરના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રસ્ટના અધિકારીઓ અને તપાસ સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની પૂછપરછ સંબંધિત અહેવાલો ડિજિટલ સ્વરૂપમાં સાચવવામાં આવ્યા છે અને ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથને સોપ્યા પહેલા રિપોર્ટને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. SIT પોતાનો તપાસ રિપોર્ટ દરરોજ મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને મોકલી રહ્યું હતું.
સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે SITની તપાસ માત્ર ફંડના કથિત ઉચાપતની તપાસ સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ તેમાં મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વિવિધ તબક્કામાં જમીનની ખરીદી અને મંદિર માટે બાંધકામ સામગ્રીની ખરીદીને પણ આવરી લેવામાં આવી છે.
કોણે શું કહ્યું?
ખાસ વાત એ છે કે, મંદિર ટ્રસ્ટે બજાર ભાવ કરતાં અનેક ગણી વધુ જમીન ખરીદી હોવાનો આરોપ છે. કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી અને આમ આદમી પાર્ટી સહિત વિવિધ રાજકીય પક્ષો દ્વારા આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
કોંગ્રેસના સાંસદ તારિક અનવરે આરોપ લગાવ્યો છે કે પ્રસાદના કથિત ઉચાપતમાં સંડોવાયેલા લોકોને બચાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસના નેતાએ કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી, જેમાં FIR નોંધવા અને સંડોવાયેલા આરોપીઓની ધરપકડનો સમાવેશ થાય છે. આ બાબતે ANI સાથે વાત કરતા, તારિક અનવરે કહ્યું, "જ્યાં સુધી કોઈ કડક કાર્યવાહી ન થાય, ત્યાં સુધી એવું લાગે છે કે કોઈ ઢાંકપિછોડો થઈ રહ્યો છે, આ સમગ્ર ઉચાપતમાં સંડોવાયેલા લોકોને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે... FIR દાખલ થવી જોઈતી હતી, તે આરોપીઓની ધરપકડ થવી જોઈતી હતી, પૂછપરછ થવી જોઈતી હતી, પરંતુ તે કરવામાં આવી નથી."
સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, સત્ય બહાર ન આવે તે માટે ભાજપ ભંડોળના કથિત ઉચાપતમાં SIT તપાસમાં જાણી જોઈને વિલંબ કરી રહી છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, અખિલેશ યાદવે તપાસ પર કટાક્ષ કર્યો હતો. અખિલેશ યાદવે આરોપ લગાવ્યો કે અધિકારીઓ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે સમય લઇ રહ્યા છે. SITએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તપાસ રિપોર્ટ ચોરાઈ ન જાય. પછી તેઓ ફરીથી કહેશે, વધુ 15 દિવસ રાહ જુઓ. પુરાવા સાથે છેડછાડ થઈ રહી હોવાથી સમયમર્યાદા લંબાવવામાં આવી રહી છે."
SIT ध्यान रखे… कहीं जाँच की रिपोर्ट ही चोरी न हो जाए।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) June 21, 2026
फिर कहेंगे 15 दिन और इंतज़ार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं।
બીજી તરફ, રામ લલ્લાના પૂર્વ વકીલ અને હનુમાનગઢી મંદિરના મહંત ધર્મદાસ બાબાએ આ નિંદનીય હરકત પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, આ ખોટા કામ માટે કોઇ પણ સજા પૂરતી નથી. મહંત ધર્મદાસ બાબાએ કથિત અનિયમિતતાઓની સખત નિંદા કરી અને તપાસમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ અને આ મામલામાં ચાલી રહેલી તપાસમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મહંત સંજય દાસ મહારાજે SITની તપાસ પર વિશ્વાસ રાખવા અને પાયાવિહોણા નિવેદનોમાં સામેલ ન થવાની વિનંતી કરી હતી. તેમણે કહ્યું, "મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે SITની રચના કરી છે...હાલમાં આ મામલાની નિષ્પક્ષ તપાસ ચાલી રહી છે...દરેક વ્યક્તિએ સરકાર અને SIT પર વિશ્વાસ રાખવો જોઇએે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, અયોધ્યા રામ મંદિરમાં મળેલા દાનમાં ગેરરીતિના આરોપો સામે આવ્યા બાદ, 13 જૂનના રોજ, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે મંદિર ટ્રસ્ટની વિનંતી પર SITની રચના કરી હતી. SITમાં લખનૌના વિભાગીય કમિશનર વિજય વિશ્વાસ પંત, પોલીસ મહાનિરીક્ષક કિરણ એસ અને નાણાં વિભાગના વિશેષ સચિવ નીલ રતનનો સમાવેશ થાય છે.
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