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બદ્રીનાથ ધામ દાન ચોરીના કેસમાં પ્રમોદ નૌટિયાલની ધરપકડ, SIT દ્વારા પૂછપરછ

બદ્રીનાથ ધામમાં દાન ચોરીના કેસમાં આરોપી પ્રમોદ નૌટિયાલની આખરે SIT દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

બદ્રીનાથ ધામ દાન ચોરીના કેસમાં પ્રમોદ નૌટિયાલની ધરપકડ
બદ્રીનાથ ધામ દાન ચોરીના કેસમાં પ્રમોદ નૌટિયાલની ધરપકડ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 1:24 PM IST

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દેહરાદૂન (ઉત્તરાખંડ): બદ્રીનાથ ધામમાં દાનચોરીના ચર્ચાસ્પદ પ્રકરણમાં ચમોલી પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. SIT એ પ્રમોદ નૌટિયાલની દેહરાદૂન સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી ધરપકડ કરી છે. પોલીસ ટીમ સાદા કપડામાં ધરપકડ માટે પહોંચી હતી. ધરપકડ બાદ, આરોપીને ચમોલી લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની કેસ અંગે વિગતવાર પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.

બદ્રીનાથ-કેદાર મંદિર સમિતિ (BKTC) ના સસ્પેન્ડ કર્મચારી પ્રમોદ નૌટિયાલ માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ચમોલી પોલીસની સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ તેમની ધરપકડ કરી છે. પ્રમોદ નૌટિયાલ ઉપર છેલ્લાં ઘણા સમયથી ધરપકડની તલવાર લટકતી હતી. આ પહેલા ધરપકડથી બચવા માટે પ્રમોદ નૌટિયાલે ઉત્તરાખંડ હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા અને સસ્પેન્શન ઓર્ડર અને પોલીસ FIRને હાઈકોર્ટમાં પડકારી હતી. હાઇકોર્ટે BKTCને પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરવા અને કેસની સુનાવણી માટે 16 જુલાઈની તારીખ નક્કી કરી હતી. જોકે, પ્રમોદ નૌટિયાલની તે તારીખ પહેલા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં વધુ કેટલાક લોકોની ધરપકડ થવાની શક્યતા વર્તાઈ રહી છે.

ચમોલી પોલીસ અધિક્ષક સુરજીત સિંહ પંવારે ધરપકડની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતું કે, આરોપી પ્રમોદ નૌટિયાલની રવિવારે મોડી રાત્રે દેહરાદૂન સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાનેથી ધરપકડ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ તેમને ચમોલી લાવવામાં આવ્યા હતા અને કેસના વિવિધ પાસાઓ પર પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તપાસ ટીમ દસ્તાવેજો, રેકોર્ડ અને અન્ય પુરાવાઓની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે નિષ્પક્ષ અને સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે, અને બહાર આવનારા તથ્યોના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોપીને નિયમો મુજબ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.

પ્રમોદ નૌટિયાલે ધરપકડથી રાહત મેળવવા માટે નૈનિતાલ હાઇકોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી દાખલ કરી હતી. કોર્ટે આ અરજી પર BKTC પાસેથી જવાબ માંગ્યો હતો, અને ન્યાયાધીશ આલોક મહેરાની કોર્ટમાં 16 જુલાઈના રોજ સુનાવણી નક્કી કરવામાં આવી હતી.

જાણો સમગ્ર મામલો:

ભૈરવ સેનાના સ્થાપક સંદીપ ખત્રીએ સૌપ્રથમ આ બાબતનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેમને માહિતી મળી હતી કે, બદ્રીનાથ મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા આપવામાં આવેલા દાનની ચોરી થઈ રહી છે. ભૈરવ સેનાના સ્થાપકના આરોપોથી ઉત્તરાખંડમાં રાજકીય તણાવ ફેલાયો હતો. આ ઘટના બાદ બદ્રીનાથ-કેદારનાથ મંદિર સમિતિના અધ્યક્ષ હેમંત દ્વિવેદીએ ચાર સભ્યોની તપાસ સમિતિની રચના કરી. આ મામલો ચર્ચામાં આવતાં, રાજ્ય સરકારે ત્રણ સભ્યોની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ સમિતિની પણ રચના કરી. આ દરમિયાન, બદ્રીનાથ મંદિરમાં દાન ચોરી કરવાના આરોપમાં BKTCના કર્મચારી પ્રમોદ નૌટિયાલને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમની સામે પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.

કોણ છે પ્રમોદ નૌટિયાલ ?

બદ્રીનાથ ધામ દાન ચોરી કેસમાં પહેલી ગાજ પ્રમોદ નૌટિયાલ પર પડી છે. તેઓ BKTC પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીના અંગત સચિવ તરીકે પદ સંભાળી રહ્યાં હતા. નૌટિયાલ સામે પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ગંભીર ગેરરીતિઓના આરોપો સામે આવ્યા છે. તેમને અગાઉ 3 જુલાઈના રોજ કારણદર્શક નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. કાર્યવાહી કરનાર મંદિર સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રમોદના વર્તમાનમાં જે પદ ઉપર છે, તપાસ પર અસર થવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. બીજી તરફ, આ સમગ્ર પ્રકરણ પર BKTC પ્રમુખ દ્વિવેદીનો દાવો છે કે નૌટિયાલ તેમના અંગત સચિવ નહોતા, પરંતુ તે સમિતિના કર્મચારી હતા. પ્રમોદ નૌટિયાલ અગાઉ BKTCના અગાઉના પ્રમુખોના અંગત સચિવ તરીકે પદ સંભાળી ચુક્યાં છે.

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