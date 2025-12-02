લોકસભામાં 9-10 ડિસેમ્બરે SIR પર થશે ચર્ચા, 8 ડિસેમ્બરે વંદે માતરમ પર ડિબેટ
સંસદના શિયાળુ સત્રને સારી રીતે ચલાવવા માટે સત્તાપક્ષ-વિપક્ષમાં સહમતિ બની.
Published : December 2, 2025 at 5:34 PM IST
નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર ચર્ચા કરવાની વિપક્ષની માંગ સ્વીકારી લીધી છે. મંગળવારે સંસદની બિઝનેસ એડવાઇઝરી કાઉન્સિલની બેઠકમાં 9-10 ડિસેમ્બરે લોકસભામાં SIR અને ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. આ પહેલા, ગૃહ 8 ડિસેમ્બરે વંદે માતરમ પર ચર્ચા કરશે.
રિપોર્ટ અનુસાર, વંદે માતરમ પર ચર્ચા સોમવાર, 8 ડિસેમ્બરે થશે. ચર્ચા માટે 10 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વંદે માતરમ પર ચર્ચા શરૂ કરશે.
તે બાદ મંગળવારે, 9 ડિસેમ્બરના રોજ SIR અને ચૂંટણી સુધારા પર ચર્ચા થશે. SIR પર ચર્ચા માટે 10 કલાકનો સમય ફાળવવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરના રોજ SIR પરની ચર્ચાનો જવાબ આપશે.
Business Advisory Council Meeting | Electoral reforms to be discussed on 9th-10th December in Lok Sabha. Vande Mataram to be discussed in the House on 8th December.— ANI (@ANI) December 2, 2025
SIR પર ચર્ચાની માંગણીઓને લઈને સંસદમાં ગતિરોધ ચાલુ રહ્યો, જેના કારણે શિયાળુ સત્રના બીજા દિવસે પણ કાર્યવાહી ખોરવાઈ ગઈ. ચાલુ મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાએ સંસદ ભવનમાં તેમના ચેમ્બરમાં ફ્લોર નેતાઓની બેઠક બોલાવી. ફ્લોર નેતાઓની બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે બુધવારથી ગૃહ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના સામાન્ય રીતે કાર્ય કરશે.
સંસદનું શિયાળુ સત્ર સોમવાર, 1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થયું હતું. આજે સત્રનો બીજો દિવસ હતો. જોકે, 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર ચર્ચાની માંગણી સાથે વિપક્ષ દ્વારા કરવામાં આવેલા સૂત્રોચ્ચારને કારણે બંને દિવસે કાર્યવાહી ખોરવાઈ હતી. આજે પણ લોકસભા દિવસભર માટે સ્થગિત કરવામાં આવી હતી.
SIR પર વિપક્ષના વિરોધ પર રાજ્યસભામાં સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરન રિજિજુએએ કહ્યું, "સરકાર ચૂંટણી સુધારાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે; વિપક્ષે સમયમર્યાદાનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ." રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કહ્યું, "સભ્યોએ SIR પર ચર્ચા માટે નિયમ 267 હેઠળ નોટિસ આપી હતી, અને ગૃહે SIR પર ચર્ચા શરૂ કરવી જોઈએ."
રિજિજુએ હોબાળા વચ્ચે કહ્યું, "અમે પહેલા દિવસથી જ કહ્યું છે કે આપણે શાંત ચર્ચા કરવી જોઈએ. ગઈકાલે, અમે વિપક્ષના સૂત્રોચ્ચારનો વિરોધ કર્યો હતો. આજે, હું ફરીથી તેનો વિરોધ કરવા માંગુ છું." તેમણે ઉમેર્યું, "દેશમાં ઘણા મુદ્દાઓ છે. હું કોઈપણ મુદ્દાને બીજા કરતા ઓછો મહત્ત્વપૂર્ણ માનતો નથી, પરંતુ સંસદ નિયમો અનુસાર ચાલે છે; તમે અન્ય મુદ્દાઓને દબાવી શકતા નથી." આ દરમિયાન, ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદોએ "વોટ ચોર, ગદ્દી છોડ!" ના નારા લગાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
મંગળવારે લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત થાય તે પહેલાં, લોકસભાના મહાસચિવ ઉત્પલ કુમાર સિંહે ગયા ચોમાસા સત્રમાં પસાર થયેલા રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી માટે મોકલવાના બિલોની યાદી વાંચી સંભળાવી. આમાં મણિપુર (GST) સુધારા બિલ, 2025, મણિપુર વિનિયોગ નંબર 2 બિલ, 2025, કરવેરા કાયદા (સુધારા) બિલ, 2025 અને લેડીંગ બિલ, 2025નો સમાવેશ થાય છે.
ટ્રેઝરી બેન્ચ પરના સાંસદોએ વિવિધ સ્થાયી સમિતિઓના કાગળો પણ વિચારણા માટે રજૂ કર્યા. ગૃહે વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી જિતિન પ્રસાદ દ્વારા રજૂ કરાયેલ રબર બોર્ડમાં બે સભ્યોની પસંદગી કરવાનો ઠરાવ પણ પસાર કર્યો. આ ઠરાવને વાંધો ઉઠાવ્યા વિના સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો.
