પશ્ચિમ બંગાળમાં SIR: રાજકીય પક્ષોએ લાયક મતદારોનો સમાવેશ કરવા માટે આઠ દાવા અને વાંધા રજૂ કર્યા
રાજ્યમાં 2026ની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ચૂંટણી પંચ તૈયારી કરી રહ્યું છે, અને રાજકીય પક્ષો પણ તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે.
Published : January 2, 2026 at 8:59 AM IST
કોલકાતા: આ વર્ષે પશ્ચિમ બંગાળમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે, જેમાં રાજકીય પક્ષો 2026 ની ચૂંટણી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, ચૂંટણી પંચ રાજ્યમાં મતદાર યાદીમાં સુધારો કરવા માટે એક ખાસ સઘન સંશોધન (SIR) કરી રહ્યું છે. આ પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. થોડા દિવસો પહેલા, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના 10 સભ્યોના પ્રતિનિધિમંડળે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી.
તાજેતરની માહિતી અનુસાર, રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) અનુસાર, 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં, વિવિધ રાજકીય પક્ષોએ ચાલી રહેલા ખાસ સઘન સંશોધન (SIR) ઝુંબેશ વચ્ચે લાયક મતદારોનો "સમાવેશ" કરવા માટે આઠ દાવા અને વાંધા રજૂ કર્યા છે. આ ફેરફાર ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી સાથે સંબંધિત છે, જેમાં હાલમાં 70,816,630 મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયે જણાવ્યું હતું કે રાજકીય પક્ષો તરફથી દાવા અને વાંધાઓ રજૂ કરવાની અંતિમ તારીખ 17 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી નક્કી કરવામાં આવી હતી. નિવેદનમાં જણાવાયું હતું કે રાજકીય પક્ષોએ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી અંગે તેમના દાવા અને વાંધાઓ રજૂ કર્યા છે.
અત્યાર સુધી રજૂ કરાયેલા દાવાઓમાંથી, ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ એક દાવો દાખલ કર્યો છે; ભારતીય કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માર્ક્સવાદી) એ બે; ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ત્રણ; બહુજન સમાજ પાર્ટીએ એક અને ઓલ ઈન્ડિયા ફોરવર્ડ બ્લોકે એક દાવો દાખલ કર્યો છે. દેશની સૌથી જૂની પાર્ટી, કોંગ્રેસે કોઈ દાવો દાખલ કર્યો નથી. રાજ્યના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી (CEO) એ પણ મતદારો પાસેથી સીધા પ્રાપ્ત થયેલા દાવા અને વાંધાઓના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો.
ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીના પ્રકાશન પછી, લાયક મતદારોના સમાવેશ માટે 174,459 દાવા અને વાંધાઓ (ફોર્મ 6/6A) સીધા મતદારો પાસેથી પ્રાપ્ત થયા હતા, જ્યારે અયોગ્ય મતદારોને બાકાત રાખવા માટે 37,781 દાવા અને વાંધાઓ (ફોર્મ 7) પ્રાપ્ત થયા હતા. તેમાં એ પણ અહેવાલ આપવામાં આવ્યો છે કે મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960 ના નિયમ 20(3)(b) મુજબ, RP એક્ટ, 1980 ની કલમ 2(G) હેઠળ તે વિધાનસભા મતવિસ્તારના મતદારો સિવાય અન્ય કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી શૂન્ય સોગંદનામું પ્રાપ્ત થયું નથી.
CEO ની કચેરીએ તમામ પાત્ર મતદારો અને રાજકીય પક્ષોને 15 જાન્યુઆરીની સમયમર્યાદા પહેલાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીની સમીક્ષા કરવા અને કોઈપણ દાવા અથવા વાંધા રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ 16 ડિસેમ્બરના રોજ પશ્ચિમ બંગાળ માટે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદી પ્રકાશિત કરી હતી. રાજ્યમાં SIR ઝુંબેશ દરમિયાન 58.2 લાખથી વધુ નામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
