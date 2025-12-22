'તેલંગાણામાં પણ ટૂંક સમયમાં થશે SIR', મુખ્યચૂંટણી કમિશનરે રામોજી ફિલ્મ સિટીની લીધી મુલાકાત
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે, તેલંગાણામાં પણ ટૂંક સમયમાં સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) શરૂ થશે.
Published : December 22, 2025 at 11:59 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 1:16 PM IST
હૈદરાબાદ: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમારે જાહેરાત કરી હતી કે, તેલંગાણામાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ની પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સર્વેક્ષણ ત્રીજા તબક્કામાં એવા તમામ રાજ્યોમાં હાથ ધરવામાં આવશે જ્યાં SSR હજુ સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યું નથી.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે SSR (સ્પેશિયલ સમરી રિવિઝન) બિહારમાં સફળ રહ્યું છે અને હાલમાં 12 રાજ્યોમાં ચાલી રહ્યું છે. તેમણે તેલંગાણામાં બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs)ને બિહારમાં પ્રક્રિયાને બેન્ચમાર્ક કરવા અને સર્વેક્ષણ સફળ થાય તેની ખાતરી કરવા વિનંતી કરી હતી. CECએ રવિવારે હૈદરાબાદમાં રવિન્દ્ર ભારતી ખાતે BLOs સાથેની એક બેઠકમાં સંબોધન પણ કર્યું હતું.
તેમણે કહ્યું, "BLO એ દેશની ચૂંટણી પ્રણાલીનો આધારસ્તંભ છે. આખી દુનિયા આપણા દેશની ચૂંટણી પ્રણાલીને ખૂબ જ રસપૂર્વકથી જોઈ રહી છે. બિહારમાં, BLO એ સફળતાપૂર્વક SSR સર્વે હાથ ધર્યો અને દેશને માર્ગદર્શન આપ્યું. SSR બાદ, અમે 7.5 કરોડ મતદારોની મતદાર યાદી બહાર પાડી. તેના વિશે કોઈ ફરિયાદ મળી ન હતી. ત્યાં ચૂંટણીઓ પછી, EVM અને VVPAT વિશે કોઈ ફરિયાદ મળી ન હતી. ફરીથી મતદાન કે પુનઃગઠનની કોઈ જરૂરીયાત ઉભી ન થઈ."
દરેક 930 મતદારો માટે એક BLO
તેલંગાણામાં, દર 930 મતદારો માટે સરેરાશ એક BLO છે. જે વિસ્તારોમાં SSR પહેલાથી જ લાગુ કરવામાં આવ્યું છે, ત્યાં મૃત લોકોના નામ અને બે મત ધરાવતા લોકોના કિસ્સાઓ મળી આવ્યા છે. તેલંગાણામાં પણ આવા કિસ્સાઓ હોઈ શકે છે. SSR દ્વારા આનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ. BLOs દેશમાં બંધારણના સૌથી મોટા રક્ષક છે. દેશમાં 18 મિલિયન લોકો ચૂંટણી માટે કામ કરી રહ્યા છે." જ્ઞાનેશ કુમારે કહ્યું, "સાત દેશોના વીસ પ્રતિનિધિઓએ બિહાર ચૂંટણીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું."
તેલંગાણાના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સુદર્શન રેડ્ડીએ રાજ્યના વિધાનસભા અને સંસદીય મતવિસ્તારો, મતદાર યાદીઓ અને ચૂંટણી અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને લગતી બાબતો સમજાવી. વરિષ્ઠ નાયબ CEC પવન કુમાર શર્મા, વધારાના ચૂંટણી અધિકારી વાસમ વેંકટેશ્વરલુ, GHMC કમિશનર આરવી કર્ણન, રંગા રેડ્ડી જિલ્લા કલેક્ટર નારાયણ રેડ્ડી અને રાજ્ય નાયબ ચૂંટણી અધિકારી હરિ સિંહે કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો.
BLOના પ્રશ્નોના જવાબો: આ બેઠકમાં, CEC જ્ઞાનેશ કુમારે BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ)ના અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. CEC એ જણાવ્યું, "શહેરી વિસ્તારોમાં ઓછા મતદાનનું મુખ્ય કારણ સ્થાનિક મતદારોની ઉદાસીનતા છે. જો કે, ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં, મતદારો ઉત્સાહપૂર્વક મતદાનના અધિકારનો ઉપયોગ કરવા માટે લાઇનોમાં ઉભા છે, જે દેશને આગળનો માર્ગ બતાવે છે. દેશમાં ચૂંટણીઓ કાયદા અનુસાર કડક રીતે યોજવામાં આવે છે. દરેક વ્યક્તિએ ચૂંટણી નિયમોનું કડક પાલન કરવું જોઈએ. બહારથી આવતા મતદારોને ફક્ત એક જ મતવિસ્તારમાં મતદાન કરવાનો અધિકાર હોવો જોઈએ. અમે BLOનું માનદ વેતન ₹6,000 થી વધારીને ₹12,000 કર્યું છે. આધાર કાર્ડ ફક્ત એક ઓળખ કાર્ડ છે. તે નાગરિકતા અથવા જન્મ તારીખ ચકાસવા માટેનું કાર્ડ નથી. આધાર કાર્ડ ફક્ત મતદાર નોંધણી માટેનો વિકલ્પ છે."
મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમાર અને તેમની પત્નીએ રામોજી ફિલ્મ સિટીની મુલાકાત લીધી: મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) જ્ઞાનેશ કુમાર અને તેમની પત્ની અનુરાધા કુમારીએ રવિવારે વિશ્વ વિખ્યાત રામોજી ફિલ્મ સિટીની પણ મુલાકાત લીધી હતી. રામોજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના સીએમડી ચેરુકુરી કિરણ, ફિલ્મ સિટીના એમડી ચેરુકુરી વિજયેશ્વરી અને રામોજી રાવના પૌત્ર ચેરુકુરી સુજય દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
ત્યારબાદ, તેઓએ સૌજન્ય મુલાકાત કરી. સીઈસી અને તેમની પત્નીએ રામોજી ફિલ્મ સિટીની અંદર અનેક સ્થળોની મુલાકાત લીધી, જેમાં બાહુબલી સેટની મુલાકાત પણ ખાસ હતી. સમગ્ર બાહુબલી સેટ રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં ₹60 કરોડથી વધુના બજેટમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો. ફિલ્મમાં મહિષ્મતીના રાજ્ય માટે આ સેટ બનાવવામાં ઘણો સમય, માનવશક્તિ અને પ્રયત્નો લાગ્યા. આ સુંદર રચના રામોજી ફિલ્મ સિટી (RFC) દ્વારા સાચવવામાં આવી છે, અને તે પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.