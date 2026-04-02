SIR વિરોધ: જ્યુડિશિયલ અધિકારીઓના ઘેરાવ બદલ SC એ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારને ઠપકો આપ્યો; "પૂર્વયોજિત કાવતરું" ગણાવ્યું
CJI કાંતે બંગાળના ટોચના અધિકારીઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને પ્રશ્ન કર્યો અગાઉથી માહિતી હોવા છતાં તેઓ અધિકારીઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં કેમ નિષ્ફળ ગયા.
Published : April 2, 2026 at 12:54 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે પશ્ચિમ બંગાળના માલદા જિલ્લામાં "બંધક" બનાવની ગંભીર નોંધ લીધી, જ્યાં સાત ન્યાયિક અધિકારીઓને બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. કોર્ટે તેને "નિંદનીય" ગણાવ્યું અને રાજ્યના ગૃહ સચિવ, પોલીસ મહાનિર્દેશક (DGP) અને અન્ય અધિકારીઓ પાસેથી તેમની "નિષ્ક્રિયતા" બદલ જવાબ માંગ્યો.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, ન્યાયાધીશ જોયમલ્યા બાગચી અને વિપુલ એમ. પંચોલીની બનેલી બેન્ચે ચૂંટણી પંચને આ કમનસીબ ઘટનાની CBI અથવા NIA દ્વારા તપાસનો આદેશ આપવા મંજૂરી આપી.
કોર્ટે જણાવ્યું કે આ ઘટના "સુનિયોજિત" અને "ન્યાયિક અધિકારીઓનું મનોબળ નીચું કરવા" અને ચાલુ ચૂંટણી પ્રક્રિયાને વિક્ષેપિત કરવાનું "કાવતરું" હોવાનું જણાય છે.
રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા તંત્ર "સંપૂર્ણપણે પડી ભાંગ્યું છે" તે નોંધતા, CJI એ આ મામલે વિલંબિત કાર્યવાહી માટે રાજ્યના અધિકારીઓને સખત ઠપકો આપ્યો.
CJI એ જણાવ્યું કે માલદા જિલ્લામાં ત્રણ મહિલાઓ સહિત સાત ન્યાયિક અધિકારીઓને અસામાજિક તત્વો દ્વારા બંધક બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે બુધવાર મોડી રાત સુધી પરિસ્થિતિ પર વ્યક્તિગત રીતે નજર રાખવી પડી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ઘટના અંગેના મીડિયા અહેવાલોને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે આ "ન્યાયિક અધિકારીઓને ડરાવવાનો એક નિર્લજ્જ પ્રયાસ જ નહીં, પણ આ કોર્ટની સત્તાને પડકાર પણ છે."
બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તે કોઈને પણ કાયદો પોતાના હાથમાં લેવાની અથવા ન્યાયિક અધિકારીઓ પર માનસિક હુમલો કરવા માટે દખલ કરવાની મંજૂરી આપશે નહીં. કોર્ટે ચૂંટણી પંચને ન્યાયિક અધિકારીઓ, તેમના પરિવારો અને SIR કાર્યમાં રોકાયેલા અન્ય કર્મચારીઓની સુરક્ષા માટે દેશમાં ગમે ત્યાંથી કેન્દ્રીય દળોની માંગણી કરવા જણાવ્યું હતું.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આ પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને તેના અધિકારીઓ દ્વારા "ફરજમાં બેદરકારી" છે, અને તેમણે તેમની નિષ્ક્રિયતા સમજાવવી જોઈએ.
અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે માલદા જિલ્લામાં SIR કાર્યમાં રોકાયેલા સાત ન્યાયિક અધિકારીઓને મતદાર યાદીમાંથી નામ દૂર કરવાના મુદ્દા પર ઘણા કલાકો સુધી ઘેરી લેવામાં આવ્યા હતા.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિરોધીઓએ શરૂઆતમાં ન્યાયિક અધિકારીઓને મળવાની માંગ કરી હતી. જ્યારે તેમને અંદર જવા દેવામાં આવ્યા ન હતા, ત્યારે તેઓએ બુધવારે સાંજે 4 વાગ્યાની આસપાસ વિરોધ શરૂ કર્યો અને પરિસરને ઘેરી લીધું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઓફિસની અંદર ફસાયેલી મહિલાઓમાં ત્રણ ન્યાયિક અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
