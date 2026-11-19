SIR હૈદરાબાદ: મતદાર યાદીમાંથી લાખો મતદારોના નામ હટાવાયા, ઉમેરાયા માત્ર 15
તેલંગાણામાં ખાસ કરીને હૈદરાબાદ તેમજ આસપાસની મતદાર યાદીમાંથી લાખો મતદારોના નામ હટાવી દીધા છે.
Published : November 19, 2026 at 2:50 PM IST
હૈદરાબાદ: SIR દરમિયાન દેશભરમાં લાખો લોકોના મતદાર યાદીમાંથી નામ દૂર કરવામાં આવ્યા હોવાનો આક્ષેપ કરીને જાહેર સંગઠનોએ મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શનો કર્યા છે. તેના જવાબમાં, ભારતના ચૂંટણી પંચે આ મહિનાની નવેમ્બરે એક નિર્દેશ જારી કર્યો હતો, જેમાં મતદારોને ન્યાય આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી. જેમના નામ ગણતરી ફોર્મ સબમિટ કરવામાં નિષ્ફળ જવાથી અથવા અન્ય કારણોસર દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, શહેરના અધિકારીઓએ આ નિર્દેશોને સંપૂર્ણપણે અવગણ્યા છે. જ્યારે લાખો મત રદ કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે ફક્ત 15 લોકોને જ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે.
લાખો મતદારો કાઢી નાખવામાં આવ્યા
ગણતરી ફોર્મ સબમિટ ન થવાને કારણે મતદાનનો અધિકાર ગુમાવનારા મતદારોએ બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLOs) ને તેમના મતદાનનો અધિકાર પુનઃસ્થાપિત કરવા અપીલ કરી હતી. BLOs દ્વારા નવી અરજીઓ સબમિટ કરવાની સલાહ આપ્યા પછી, કેટલાક લોકોએ ફરીથી નોંધણી માટે ફોર્મ 6 સબમિટ કર્યું. હૈદરાબાદ જિલ્લા ચૂંટણી વિભાગને અત્યાર સુધીમાં આવી 1,300 અરજીઓ મળી છે. તેમ છતાં, આ સર્વેને કારણે જિલ્લામાં 1,941,444 લોકોએ તેમના મત ગુમાવ્યા છે.અધિકારીઓએ આ મતદારોને 'ASDD' (ગેરહાજર, શિફ્ટેડ, ડેડ, અથવા ડુપ્લિકેટ) યાદીમાં ઉમેર્યા, પરંતુ તેઓ આ રદ થયેલા મતોમાંથી એક ટકા પણ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
1 જાન્યુઆરી, 2025ની મતદાર યાદીની તુલનામાં ઓછા મતદારો ઉમેરાયા
સિકંદરાબાદ કેન્ટોનમેન્ટ મતવિસ્તારમાં, 42.85 ટકા મત રદ કરવામાં આવ્યા હતા. અત્યાર સુધીમાં, પુનઃસ્થાપન પ્રક્રિયા દ્વારા મતદાર યાદીમાં ફક્ત ત્રણ મતો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. અંબરપેટ મતવિસ્તારમાં, જ્યાં 42.61 ટકા મતો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં ફક્ત પાંચ લોકોના નામ યાદીમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે.
મુશીરાબાદમાં, જ્યાં રાજ્યમાં સૌથી વધુ 45.27 ટકા લોકોના નામ કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, ત્યાં ફક્ત ચાર લોકોને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યા છે. તેવી જ રીતે, સિકંદરાબાદ મતવિસ્તારમાં, 40 ટકા મતો કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા, અને ફક્ત ત્રણ લોકોને મતદાનનો અધિકાર પાછો મળ્યો છે.
સનથનગર (45.24%), મલકપેટ (44.69%), એલબી નગર (44.48%), જ્યુબિલી હિલ્સ (44.19%), સેરીલિંગમપલ્લી (42.59%), ખૈરાતાબાદ (42.18%), અને મહેશ્વરમ(41.02%) માં મોટી સંખ્યામાં મતદારોએ પોતાનો મતદાન અધિકાર ગુમાવ્યો છે. છતાં, આ મતવિસ્તારોમાંથી એક પણ વ્યક્તિનું નામ મતદાર યાદીમાં પાછું ઉમેરવામાં આવ્યું નથી.
હૈદરાબાદ જિલ્લા ચૂંટણી વિભાગે શું કહ્યું ?
આ વિશે પૂછવામાં આવતા, હૈદરાબાદ જિલ્લા ચૂંટણી વિભાગે જણાવ્યું કે 1300 પ્રભાવિત લોકો, જેમના નામ ASDD (ગેરહાજર, શિફ્ટેડ, ડેડ અથવા ડુપ્લિકેટ) યાદીમાં હતા, તેમણે ફોર્મ-6નો ઉપયોગ કરીને નવી મતદાર નોંધણી માટે અરજીઓ સબમિટ કરી દીધી છે.
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