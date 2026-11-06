SIR: ચૂંટણી પંચે 7 રાજ્યોમાં ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી બાકાત રહી ગયેલા મતદારોને નવી તક આપી
આયોગે અધિકારીઓને એક દેખરેખ-તંત્ર સ્થાપિત કરવા જણાવ્યું, જેથી સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે કોઈ પાત્ર મતદાર અંતિમ મતદાર યાદીમાં સામેલ થવાથી વંચિત ન રહી જાય
Published : November 6, 2026 at 8:42 PM IST
નવી દિલ્હી: દિલ્હી અને અન્ય કેટલાક રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી મતદાર યાદીની 'સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન' (SIR) પ્રક્રિયા વચ્ચે, ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) એ શુક્રવારે એવા મતદારોને વધુ એક તક આપવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમના નામ 'ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત, મૃત અથવા ડુપ્લિકેટ' (ASDD) તરીકે ચિહ્નિત હોવાને કારણે ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા ન હતા.
ચૂંટણી પંચે આ નિર્ણય દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા, આંધ્રપ્રદેશ, ઝારખંડ, તેલંગાણા અને નાગાલેન્ડમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાંથી રહી ગયેલા મતદારોને મદદ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લીધો છે.
ECI એ આ રાજ્યો અને દિલ્હીના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEO) ને પત્ર લખીને આ નવી પહેલ વિશે જાણ કરી છે.
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે, ASDD મતદારોની બૂથ-વાર યાદીઓ - જેમની નોંધણી માટેના ફોર્મ પરત મળ્યા ન હતા અને પરિણામે જેમને ચાલુ રિવિઝન પ્રક્રિયા દરમિયાન ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં સામેલ કરી શકાયા ન હતા - તે ફરીથી પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ યાદીઓ સંબંધિત મતદાન મથકોના નોટિસ બોર્ડ પર (જ્યાંથી નામ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા), તેમજ પંચાયત ભવનો, બ્લોક વિકાસ કચેરીઓ, પંચાયત કચેરીઓ અને સ્થાનિક શહેરી સંસ્થાઓની કચેરીઓમાં મૂકવામાં આવશે.
આ યાદીઓ CEOની વેબસાઇટ પર પણ અપલોડ કરવામાં આવશે, જેમાં આવા મતદારોના નામ યાદીમાં શામેલ ન હોવા પાછળના સંભવિત કારણો પણ દર્શાવવામાં આવશે.
પત્રમાં જણાવ્યા અનુસાર, "આવા તમામ ASDD (ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત અથવા મૃત) મતદારો માટેના 'એન્યુમરેશન ફોર્મ' (માહિતી એકત્રીકરણ ફોર્મ) ECINET ના ERO ડેશબોર્ડ પર ફરીથી તૈયાર કરવામાં આવશે. DEO/ERO એ સંબંધિત BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર) મારફતે આવા મતદારોનો સંપર્ક કરવાના તમામ શક્ય પ્રયાસો કરવા જોઈએ. જ્યાં પણ સંપર્ક વિગતો ઉપલબ્ધ હોય, ત્યાં આ ફોર્મ મતદારો સુધી ભૌતિક રીતે અથવા વોટ્સએપ, ઈ-મેલ કે SMS જેવા ઈલેક્ટ્રોનિક માધ્યમો દ્વારા પહોંચાડવા સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ."
તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, મતદારો વેબસાઇટ અથવા ECINET એપ દ્વારા પોતાનું એન્યુમરેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકશે અને ભરી શકશે. આ માટે તેમણે તે જ EPIC નંબર (મતદાર ઓળખ કાર્ડ નંબર) દાખલ કરવાનો રહેશે જે તેમના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા તે પહેલાં હતો.
ECI (ભારતીય ચૂંટણી પંચ) એ જણાવ્યું છે કે, "જો આવા મતદારોએ પોતાનું નિવાસસ્થાન બદલ્યું ન હોય, તો તેઓ યોગ્ય રીતે ભરેલા અને સહી કરેલા એન્યુમરેશન ફોર્મ સંબંધિત ERO/AERO/BLO પાસે જમા કરાવી શકે છે. આ ફોર્મ તેઓ પોતે અથવા તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા ભૌતિક રીતે જમા કરાવી શકે છે. આ સાથે, તેમણે અગાઉ શા માટે ફોર્મ જમા કરાવી શક્યા ન હતા તેનું કારણ દર્શાવતું એક નિવેદન પણ જોડવાનું રહેશે."
આવા ફોર્મ અને નિવેદનો, યોગ્ય રીતે સહી કરેલા હોવા જોઈએ, અને તે અરજદાર અથવા તેમના પરિવારના કોઈ સભ્ય દ્વારા, સરનામાના પુરાવા સાથે, તે વિધાનસભા મતવિસ્તારના સંબંધિત ERO/AERO (ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી/સહાયક ચૂંટણી નોંધણી અધિકારી) ને સુપરત કરવાના રહેશે, જ્યાં મતદાર સ્થળાંતર કરીને ગયા છે. પત્રમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આવા મતદારો મદદ માટે તે મતદાન મથકના BLO (બૂથ લેવલ ઓફિસર) નો પણ સંપર્ક કરી શકે છે. પોતાના BLO નો સંપર્ક કરવા માટે, મતદારો ECI (ભારતીય ચૂંટણી પંચ) ની વેબસાઇટ અથવા ECINET એપ પર ઉપલબ્ધ "Book a call with BLO" (BLO સાથે કોલ બુક કરો) સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
જે વ્યક્તિઓ પાસે રહેઠાણ નથી (બેઘર છે) અને જેમની પાસે કોઈ દસ્તાવેજો નથી, તેમના કિસ્સામાં BLO દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ 'ફીલ્ડ વેરિફિકેશન રિપોર્ટ' (સ્થળ ચકાસણી અહેવાલ) રહેઠાણના પુરાવા તરીકે માન્ય ગણાશે.
ECI એ જણાવ્યું છે કે આવા મતદારો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા તમામ ફોર્મ અને નિર્ધારિત નિવેદનો પર, 'રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ઈલેક્ટર્સ રૂલ્સ, 1960' (મતદાર નોંધણી નિયમો, 1960) ના નિયમ 21(1) મુજબ સંબંધિત ERO દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને તેનો નિકાલ કરવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયામાં નિયમો અનુસાર નિર્ધારિત તમામ પગલાં લેવામાં આવશે, જેમાં અરજદારની પાત્રતા, સામાન્ય રહેઠાણ, અન્ય સંબંધિત વિગતોની ચકાસણી અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં સ્થળ ચકાસણી (ફીલ્ડ વેરિફિકેશન) નો સમાવેશ થાય છે.
તેમાં ઉમેર્યું હતું કે ERO દ્વારા સ્વીકૃત ગણતરી ફોર્મ અલગથી રાખવામાં આવશે અથવા ચાલુ SIR ની અંતિમ મતદાર યાદીમાં સમાવેશ માટે પાર્ક કરવામાં આવશે, જે મતદારોની નોંધણી નિયમો, 1960 ના નિયમ 21(1) હેઠળ નિર્ધારિત લાગુ પ્રક્રિયા અનુસાર કરવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં, SIR સમક્ષ મતદારને સોંપાયેલ સમાન EPIC નંબર ફરીથી સોંપવામાં આવશે.
મતદાન પેનલે CEO ને તાત્કાલિક પાલન માટે તમામ DEO, ERO, AERO અને BLO ને જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરવા જણાવ્યું છે.
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