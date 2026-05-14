16 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR જાહેર; ચૂંટણી પંચે ત્રીજા તબક્કાની જાહેરાત કરી
દેશભરના 16 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં SIR જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : May 14, 2026 at 3:09 PM IST
નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળ અને આસામની ચૂંટણીઓ પછી, ચૂંટણી પંચે ગુરુવારે 16 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીઓના વિશેષ સઘન સુધારણા (SIR) ના ત્રીજા તબક્કાની જાહેરાત કરી. તે 20 મેથી તબક્કાવાર રીતે શરૂ થશે.
પંચે જણાવ્યું હતું કે SIR ના ત્રીજા તબક્કાના સમયપત્રકને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ચાલુ ઘરગથ્થુ યાદી પ્રક્રિયા અને સામાન્ય ક્ષેત્ર મશીનરીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે, SIR ના ત્રીજા તબક્કાના પૂર્ણ થયા પછી, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખ સિવાય સમગ્ર દેશને આવરી લેવામાં આવશે.
Election Commission of India has directed the conduct of the Special Intensive Revision (SIR) in 16 States and 3 Union Territories (UTs) as per Annexure-I.
જે રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં મતદાર યાદીમાં સુધારો કરવા માટે SIR હાથ ધરવામાં આવશે તેમાં ઓડિશા, મિઝોરમ, મણિપુર, સિક્કિમ, ઉત્તરાખંડ, આંધ્રપ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, તેલંગાણા, પંજાબ, કર્ણાટક, મેઘાલય, મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ, દિલ્હી, નાગાલેન્ડ અને ત્રિપુરાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, હિમાચલ પ્રદેશ, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લદ્દાખ માટે SIR સમયપત્રક પછીથી જાહેર કરવામાં આવશે.
SIR તમામ 16 રાજ્યો અને ત્રણ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં તબક્કાવાર હાથ ધરવામાં આવશે તેમ જણાવતાં કમિશને જણાવ્યું હતું કે તેણે આ સંદર્ભમાં સંબંધિત મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓ (CEOs) ને સૂચનાઓ જારી કરી છે.
કમિશને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે SIR તબક્કા 3 દરમિયાન, 3.94 લાખથી વધુ બૂથ-સ્તરના અધિકારીઓ 36.73 કરોડ મતદારોના ઘરે જશે. ચૂંટણી કમિશને જણાવ્યું હતું કે SIRનો ત્રીજો તબક્કો દિલ્હીમાં હાથ ધરવામાં આવશે, જ્યાં અંતિમ મતદાર યાદી 7 ઓક્ટોબરે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.