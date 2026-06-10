ETV Bharat / bharat

ભારતના પરમાણુ શસ્ત્રોમાં વધારો, SIPRIનો રિપોર્ટ આવતા જ પાકિસ્તાનમાં ફફડાટ!

SIPRIના તાજા આકલન મુજબ ભારતના 190 વોરહેડમાંથી 12 તૈનાત, પાકિસ્તાનના 170 વોરહેડ તૈનાત નથી. વૈશ્વિક સ્તરે 9,745 પરમાણુ હથિયારનો લશ્કરી ભંડારમાં થયો સમાવેશ.

પ્રતિકાત્મક ફોટો
પ્રતિકાત્મક ફોટો (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI)ના નવા આકલન મુજબ ભારતે પાકિસ્તાન પર પોતાની પરમાણુ તાકાત વધારી લીધી છે. તેની પાસે લગભગ 190 પરમાણુ વોરહેડ છે, જ્યારે પાકિસ્તાન પાસે 170 છે.

9 પરમાણુ-સશસ્ત્ર દેશ - અમેરિકા, રશિયા, બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ચીન, ભારત, પાકિસ્તાન, ઉત્તર કોરિયા અને ઇઝરાયલે 2025માં પોતાના પરમાણુ શસ્ત્રાગારને આધુનિક બનાવવા અને વધારવા માટેના કાર્યક્રમો ચાલુ રાખ્યા અને વર્ષ દરમિયાન મોટા ભાગના દેશોએ નવી પરમાણુ-સશસ્ત્ર અથવા પરમાણુ-સક્ષમ હથિયાર પ્રણાલીઓ તૈનાત કરી.

સૈન્ય ભંડાર

રેન્ક (કુલ ભંડાર મુજબ) દેશ તૈનાત (Deployed/Active)કુલ (Total Active + Reserve)કુલ ભંડાર (Total Inventory)
1રશિયા179644005420
2અમેરિકા177037005042
3ચીન34620620
4ફ્રાન્સ280290370
5બ્રિટન120225225
6ભારત12190190
7પાકિસ્તાન--170170
8ઇઝરાયલ--9090
9ઉત્તર કોરિયા--6060
-કુલ4012974512187

જાન્યુઆરી 2026માં અંદાજિત 12187 હથિયારોની કુલ વૈશ્વિક યાદીમાંથી લગભગ 9745 સંભવિત ઉપયોગ માટે સૈન્ય ભંડારમાં હતા. અંદાજિત 4012 હથિયારોને મિસાઇલો અને વિમાનો સાથે તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા અને બાકીના કેન્દ્રીય ભંડારણમાં હતા. તૈનાત કરાયેલા 2100 થી 2200ની વચ્ચે બેલિસ્ટિક મિસાઇલો પર ઉચ્ચ ઓપરેશનલ ચેતવણીની સ્થિતિમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) અનુસાર ચીન અને ભારત હવે સમયાંતરે શાંતિના સમયમાં મિસાઇલો પર લોડ કરેલા કેટલાક વોરહેડનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

ભારતના પરમાણુ હથિયારો પર એક નજર

માનવામાં આવે છે કે ભારતે 2025માં ફરી એક વાર પોતાના પરમાણુ હથિયારોના ભંડારમાં થોડો વધારો કર્યો છે અને નવા પ્રકારની પરમાણુ ડિલિવરી સિસ્ટમનો વિકાસ ચાલુ રાખ્યો છે. આધુનિકીકરણ કાર્યક્રમનું ધ્યાન ચીનમાં લક્ષ્યાંક સુધી પહોંચવા માટે સક્ષમ લાંબા અંતરના હથિયારો બનાવવા પર વધુ છે. જોકે આયોજન પાકિસ્તાન સાથેની ભારતની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી દુશ્મની પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતની અગ્નિ V ઇન્ટરમીડિયેટ રેન્જ મિસાઇલનો સતત વિકાસ આ મામલે એક સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.

પાકિસ્તાનના પરમાણુ હથિયાર

પાકિસ્તાને 2025માં નવી ડિલિવરી સિસ્ટમ બનાવવાનું અને ફિસાઇલ મટીરિયલનો ભંડાર કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, જેના પરથી ખબર પડે છે કે આવનારા દાયકામાં તેનો પરમાણુ હથિયારોનો ભંડાર વધી શકે છે. મે 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની ટૂંકી લડાઈમાં ભારતે પાકિસ્તાની એર- અને મિસાઇલ બેઝ પર હુમલો કર્યો, જેમની પરમાણુ સાથે સંકળાયેલી ભૂમિકાઓ હોવાની સંભાવના છે, પરંતુ બંને પક્ષોએ તણાવ વધવાથી બચવા માટે પગલાં લીધાં.

ભારત VS પાકિસ્તાન ડિફેન્સ ખર્ચ

અંદાજ છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં લશ્કરી ખર્ચ 2025માં સતત 11મા વર્ષે વધીને 2.9 ટ્રિલિયન અમેરિકન ડોલર સુધી પહોંચી ગયો છે અથવા વિશ્વના ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GDP)ના 2.5 ટકા - જેના કારણે વિશ્વનો ખર્ચ સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) દ્વારા નોંધાયેલા સૌથી ઊંચા સ્તરે પહોંચી ગયો છે.

સૈન્ય પર સૌથી વધુ ખર્ચ કરતો દેશ

ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં લશ્કરી ક્ષેત્રે પાંચમો સૌથી મોટો ખર્ચ કરતો દેશ બની રહ્યો છે, જેનો ડિફેન્સ ખર્ચ 2025માં 92.1 બિલિયન ડોલર સુધી પહોંચી ગયો, જે ગયા વર્ષની સરખામણીએ 8.9 ટકા વધુ છે. તેનાથી વિપરીત પાકિસ્તાન સમગ્ર વિશ્વમાં લશ્કરી ક્ષેત્રે ખર્ચ કરતા ટોપ 15 દેશોમાં સામેલ નથી.

બીજો સૌથી મોટો હથિયાર આયાતકાર દેશ ભારત

કુલ આયાતના 8.2 ટકા સાથે, ભારત 2021–2025માં વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો હથિયાર આયાતકાર હતો, જ્યારે પાકિસ્તાન 4.2 ટકા સાથે પાંચમા નંબરે આવ્યું. આ દરમિયાન ભારતે પાકિસ્તાન કરતાં લગભગ બમણાં મોટા હથિયારોની આયાત કરી છે. સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) એ 2021-25માં 162 દેશોને મોટા હથિયારો ખરીદનારા દેશો તરીકે ઓળખ્યા છે. પાંચ સૌથી મોટા દેશો યુક્રેન, ભારત, સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને પાકિસ્તાન હતા, જેમનો આ સમયગાળા દરમિયાન કુલ હથિયારોની આયાતમાં 35 ટકા હિસ્સો હતો.

સાયબર ટ્રેન્ડ: ઝડપથી થઈ રહેલા ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર અને ભૌગોલિક રાજકીય ઉતાર-ચઢાવના સમયમાં 2025માં સાયબર ક્ષમતાઓનો વિકાસ પ્રગતિ માટે એક મુખ્ય સ્રોત પણ હતો અને નબળાઈનો સ્રોત પણ. ભારત અને પાકિસ્તાન પહેલીવાર ખુલ્લેઆમ સાયબર ઓપરેશનને હથિયારબંધ લડાઈમાં સામેલ કરી રહ્યા છે, જ્યારે મે 2025માં એક અત્યંત ગંભીર લશ્કરી સંકટ શરૂ થયું.

હથિયારબંધ લડાઈ: સ્ટોકહોમ ઇન્ટરનેશનલ પીસ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SIPRI) ના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે દેશો વચ્ચે હથિયારબંધ લડાઈઓની સંખ્યા 2024માં 3 થી વધીને 2025માં 6 થઈ ગઈ. તેમાં ઓછામાં ઓછા 13 દેશો સામેલ હતા. અફઘાનિસ્તાન-પાકિસ્તાન, કંબોડિયા-થાઈલેન્ડ, ભારત-પાકિસ્તાન, ઈરાન-ઇઝરાયલ/અમેરિકા, રશિયા/નોર્થ કોરિયા-યુક્રેન અને કાંગો-રવાન્ડા.

આ પણ વાંચો...

  1. રાઈઝિંગ લાયન અને ઑપરેશન સિંદૂરના સૈન્ય પાસાઓની તુલના, જાણો કોણ રહ્યું સફળ ?
  2. પરમાણું ઠેકાણા તબાહ કર્યા બાદ ઈરાને આપી અમેરિકાને ધમકી

TAGGED:

INDIA NUCLEAR ARSENAL
SIPRI 2026 REPORT
PAKISTAN WARHEADS COUNT
DEFENSE SPENDING COMPARISON
SIPRI NUCLEAR ASSESSMENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.