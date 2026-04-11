'સંગીતની દુનિયામાં રામોજી રાવનું યોગદાન અવર્ણનીય': દિગ્ગજ ગાયિકા પી. સુશીલાએ આ રીતે કર્યા યાદ

એક પુરસ્કાર સમારોહમાં પી સુશીલાએ રામોજી રાવના સંગીત પ્રેમ અને કલાકારોને આગળ વધારવાના જુસ્સા પર પ્રકાશ પાડ્યો.

રામોજી રાવનું મનમોહક સિલિકોન સ્ટેચ્યુ (ETV Bharat)
Published : April 11, 2026 at 4:08 PM IST

વિશાખાપટ્ટનમ (આંધ્રપ્રદેશ): વિશાખાપટ્ટનમમાં સંગીતની એક સાંજ ખૂબ જ ભાવનાત્મક અને યાદગાર બની ગઈ જ્યારે સુપ્રસિદ્ધ પ્લેબેક ગાયિકા પી. સુશીલાએ સ્વર્ગસ્થ રામોજી રાવ ગારુને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આંસુ ભરેલી આંખો સાથે, તેમણે તેમના વિઝન અને સંગીતની દુનિયામાં તેમના અભૂતપૂર્વ યોગદાનને અપ્રતિમ ગણાવીને ભાવુક શ્રદ્ધાંજલિ આપી.

આ પ્રસંગ 'એ ક્રિએટિવ મેકર્સ ઇન ઇવેન્ટ્સ' (ACME) દ્વારા મદ્દીલાપાલેમના વિશાખા કલાભારતી ઓડિટોરિયમ ખાતે આયોજિત ભવ્ય એવોર્ડ સમારોહનો હતો. કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપતા, સુશીલાએ તેમના સંબોધનમાં રામોજી રાવના સંગીત પ્રત્યેના જુસ્સા અને કલાકારોને આગળ વધારવા પ્રોત્સાહન આપવા માટેની તેમની અતૂટ પ્રતિબદ્ધતા પર ખાસ પ્રકાશ પાડ્યો.

ETV નેટવર્ક દ્વારા કલા અને સંસ્કૃતિને દરેક ઘર સુધી પહોંચાડનારા રામોજી રાવને યાદ કરતા સુશીલાએ કહ્યું: "રામોજી રાવ ખરેખર મહાન વ્યક્તિ હતા. ટેલિવિઝન અને મીડિયાના માધ્યમથી સંગીતના ક્ષેત્રમાં તેમણે જે કાર્ય કર્યું તે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય એમ નથી."

એવોર્ડ સમારંભમાં પી. સુશીલા અને અન્ય લોકો. (ETV Bharat)

કલાકારોનું જીવન બદલ્યું
સુશીલાએ કહ્યું, "ETV પર પ્રસારિત થનારા 'સ્વરાભિષેકમ' કાર્યક્રમે દેશભરના અસંખ્ય ગુમનામ અને ઉભરતા ગાયકોને જીવનનો એક નવો માર્ગ અને એક ભવ્ય પ્લેટફોર્મ આપ્યું. તે ફક્ત એક શો જ નહોતો, પરંતુ સંગીતની સાધનાનું પ્રતીક હતો."

ETV સાથે આજે પણ ગાઢ સંબંધ
સુશીલાએ જણાવ્યું કે તે આજે પણ ETV સાથે એટલા જ ગાઢ રીતે જોડાયેલા છે જેટલા તે ભૂતકાળમાં હતા. તેમણે કહ્યું, "તેઓ (રામોજી રાવ) આજે ગમે ત્યાં હોય, હું તેમને મારા આદરપૂર્વક વંદન કરું છું. આજ સુધી, હું ETV પર પ્રસારિત થતા સમાચાર, સંગીત અને ભક્તિ કાર્યક્રમો જોવાનું ક્યારેય ચૂકતી નથી."

એવોર્ડ સમારંભમાં પી. સુશીલા. (ETV Bharat)

પોતાની કલાને બતાવ્યું ભગવાનનું વરદાન
પોતાની શાનદાર અને સદાબહાર સંગીત સફરને યાદ કરતાં, સુશીલાએ કહ્યું કે આટલા લાંબા સમયથી લોકોના હૃદય પર રાજ કરનારા ગીતો ગાવાની ક્ષમતા, સંપૂર્ણપણે, એક દૈવી આશીર્વાદ છે. ખૂબ જ ભાવુક થઈને તેમણે કહ્યું: "જ્યાં સુધી હું જીવીશ, ત્યાં સુધી હું સંગીત પ્રત્યેની મારી નિષ્ઠા ચાલુ રાખીશ અને ગાવાનું ચાલુ રાખીશ. મને મારા જીવન દરમ્યાન અસંખ્ય પુરસ્કારો મળ્યા છે, પરંતુ આજે મને પોતાના હાથે અન્ય પ્રતિભાશાળી લોકોનું સન્માન કરીને જે ખુશી મળી રહી છે, તે કોઈપણ એવોર્ડથી ઘણી મોટી છે."

દસ હસ્તીઓનું કર્યું સન્માન
આ ખાસ પ્રસંગે, તેમણે પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી કરનારા દસ પ્રખ્યાત હસ્તીઓને 'શ્રી પરાભવ નામ સંવત્સર ઉગાદી પુરસ્કાર-2026' અર્પણ કર્યો. સન્માનિત થયેલાઓમાં ડૉ. મીગડા રામલિંગસ્વામી, વિશ્વનાથ ફણીન્દ્ર, ગંતી મુરલીધર, ગંધમ લક્ષ્મીસુનિતા, ડૉ. ડી. જયભારત, ગુલઝાર ઇકબાલ, વી. પદ્મજા, લક્ષ્મી અને ચંડક કૃષ્ણવેણીનો સમાવેશ થાય છે.

ઓડિટોરિયમમાં પાથર્યો જાદુ
સન્માન સમારોહ પછી, વૈશ્યરાજુ જ્વેલર્સના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વૈશ્યરાજુ નરેશ રાજુ અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા પી. સુશીલાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું, જેમણે તેમને પરંપરાગત શાલ ભેટમાં આપી. શહેરના અનેક અગ્રણી સાંસ્કૃતિક આયોજકો અને શિક્ષણવિદો આ પ્રતિષ્ઠિત સાંજના કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા.

સાંજની સૌથી જાદુઈ અને કરુણ ક્ષણ ત્યારે આવી જ્યારે પ્રેક્ષકોની ભારે વિનંતીઓને સંતોષીને, સુશીલાએ પોતાનું અમર લોરી ગીત "લાલી લાલી" સંભળાવ્યું. તેમનો મધુર અવાજ ગુંજતા જ હોલમાં ભૂતકાળની જૂની યાદો છવાઈ ગઈ અને આખો અને ઓડિટોરિયમ લાંબા સમય સુધી તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજતો રહ્યો.

આ પણ વાંચો:

