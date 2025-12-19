શાંત ગોરખાલેન્ડ પહાડીઓ: ઓળખ, ડર, મૌન અને વિભાજનકારી રાજકારણ
આ અહેવાલમાં ગોરખાલેન્ડ કેવી રીતે પહાડી લોકોના જીવનમાં કેન્દ્રસ્થાને રહે છે જ્યારે તેઓ બાકીના બંગાળથી અદ્રશ્ય રહે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
By Bilal Bhat
Published : December 19, 2025 at 9:17 PM IST
દાર્જિલિંગ: વાહનો, મોટાભાગે SUV, દાર્જિલિંગની ટેકરીઓ પર પ્રવાસીઓને ઉપર અને નીચે લઈ જાય છે અને વળાંકોવાળા રસ્તાઓ પર જ્યાં વળાંક સમાપ્ત થવા લાગે છે ત્યા ધીમી થઇ જાય છે. રસ્તાની સમાંતર એક ટ્રેન ટ્રેક ચાલે છે, જ્યાં "ટોય ટ્રેન" પસાર થાય છે જે પ્રવાસીઓને એક અનોખો અનુભવ આપે છે. કોઈપણ રેલિંગ વિના, આ ટ્રેન બજારો અને વરંડામાંથી પસાર થાય છે, જે દાર્જિલિંગના જીવનની નાની નાની વસ્તુઓને સ્પર્શે છે. તે એટલી સંકલિત થઇ ગઇ છે કે તેની ગતિ હોવા છતાં, તે કોઇને નુકસાન ના પહોંચાડનારી માનવામાં આવે છે. આ ટ્રેન સ્થાનિક જીવનનો ભાગ બની ગઇ છે અને જ્યારે તે પ્રસાર થાય છે તો કોઇ ખતરો રહેતો નથી. આ ટ્રેનથી તદ્દન વિપરીત, આ પહાડીઓ,તરાઇ અને મેદાનોના નેપાળી ભાષી ગોરખાઓ શોષણના ડરથી ભાગ્યે જ તેમના રાજકીય વિચારો ખુલ્લેઆમ વ્યક્ત કરે છે
સામાન્ય લોકોનો ભય અને મૌન
પહાડીઓના રાજકારણીઓ અને અમીર લોકો શું વિચારે છે અને શું કરે છે? તે ઉપરાંત, સામાન્ય લોકોની કહાની અલગ છે; તેઓ ગોરખાલેન્ડના મોટા રાજકારણ સાથે પોતાને જોડવા માંગતા નથી. ઇન્ડિયન ગોરખા જનશક્તિ ફ્રન્ટ (IGJF)ના કાર્યકર દીપુ તમાંગ, જે અગાઉ હમારી પાર્ટી તરીકે ઓળખાતા હતા, તે સમજાવે છે, "લોકો મૌન છે અને તેમના રાજકીય વિચારો વ્યક્ત કરતા ડરે છે." અગાઉની હમારી પાર્ટીએ 32 સભ્યોની દાર્જિલિંગ નગરપાલિકામાં 18 વોર્ડ જીતીને તેની પ્રથમ સફળતા મેળવી હતી. જે કોઇપણ સરકાર વિરોધી વલણ અપનાવે છે તેને બલિનો બકરો બનાવવામાં આવે છે. બોલવા માટે તમારે અમીર અને શક્તિશાળી હોવું જોઇએ નહીં તો તમને સરકારી મશીનરી પરેશાન કરશે. જે લોકોની વાતો વર્તમાન સરકારના વિચારને મળતી નથી તો તેમણે સરકારના ગુસ્સાનો સામનો કરવો પડે છે.
લોકોએ IGJF પર પોતાનો વિશ્વાસ બતાવ્યો છે અને પાર્ટી માને છે કે મતદારોને સશક્ત બનાવીને તેમના વિશ્વાસનો જવાબ આપવાનો વારો છે. પાર્ટી યુવાઓ સાથે જોડાઇ રહી છે અને ખુલ્લી વાતચીત કરવા માટે કોફી મીટિંગ કરે છે. દીપુએ કહ્યું, "અમે તેમનું મૌન તોડવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ લોકો, ખાસ કરીને યુવાનો, આગળ આવીને રેલીઓમાં ભાગ લેતા ડરે છે. તેમને ડર લાગે છે કે તેમણે સરકાર વિરોધી માની લેવામાં આવશે અને તેમણે હેરાન કરવામાં આવે છે અથવા તો ક્યારેક ખોટા આરોપમાં ફસાવી દેવામાં આવે છે."
ગોરખાલેન્ડનો વિચાર
પહાડી વિસ્તારના લોકો લાંબા સમયથી પોતાના કામકાજ માટે એક અલગ રાજ્ય અથવા કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશની માંગ કરી રહ્યા છે. એક રાજ્ય જ્યાં વિધાનસભા માટે 294 સભ્યો ચૂંટાય છે, ત્યાં પહાડી વિસ્તારની ત્રણ બેઠકો તેમને મહત્ત્વહીન બનાવે છે, જે મોટાભાગના નેતાઓને લાગે છે.
કુર્સિયાંગ વિધાનસભા મતવિસ્તારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ભાજપના ધારાસભ્ય બિષ્ણુ પ્રસાદ શર્માએ કહ્યું, "આપણે સંખ્યામાં એટલા નાના છીએ કે કોઈ પણ મોટી રાજકીય તાકાત માટે આપણું અસ્તિત્વ મહત્ત્વનું નથી. હું ફક્ત એક જ કામ કરું છું કે જ્યારે હું વિધાનસભામાં હોઉં ત્યારે હિન્દીમાં બોલું છુ જેથી દિલ્હી અમારી વાત સાંભળી શકે."
ગોરખાલેન્ડ એક જૂનો નારો છે પરંતુ જે પાર્ટીઓ તેની માટે અવાજ ઉઠાવતી રહી છે તેમણે ઐતિહાસિક રીતે પોતાના મેનિફેસ્ટો અથવા બંધારણમાં સામેલ કર્યું નથી. IGJFએ પહાડીઓનો પહેલો પક્ષ છે જેણે દાવો કર્યો છે કે ગોરખાલેન્ડની માંગ તેમના બંધારણમાં છે. તેમણે એક બંધ ચાના બગીચા, ટૂંગસોંગને પોખરિયાબોંગ સાથે જોડનાર એક પુલ બનાવીને પોતાની પ્રતિબદ્ધતા પણ બતાવી છે જેમાં 60 ફૂટની વિશાળ નેમપ્લેટ લાગેલી છે જેના પર "ગોરખાલેન્ડ" લખેલુ છે. આ પુલ ટૂંગસોંગ ખોલા નામની નાની નદી પર બનેલો છે અને આ જગ્યા કેટલાક લોકો, ખાસ કરીને યુવાનોને પોતાની તરફ ખેચી રહી છે.
એક એવો પુલ જેને નજરઅંદાજ કરવો મુશ્કેલ
GTAના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી, અનિત થાપા, જે ભારતીય ગોરખા પ્રજાતાંત્રિક મોરચા (BGPM)ના પ્રમુખ પણ છે,તેમણે ETV ભારતને કહ્યું, "ફક્ત પુલ બનાવવાથી કોઈ પણ પક્ષને મત મળશે નહીં."
મજાકમાં તેમણે ઉમેર્યું, "પુલ બનાવવાથી અને તેનું નામ ગોરખાલેન્ડ રાખવાથી ચૂંટણી જીતવામાં મદદ મળશે નહીં. રાજ્યનું સ્વપ્ન જોવું એ તેને ચલાવવા કરતાં સહેલું છે. હું GTA ચલાવી રહ્યો છું અને મને ખબર છે કે આ કેટલું મુશ્કેલ છે. વિકાસ અને શાંતિ સામાન્ય માણસ માટે જરૂરી છે, અને અમે તેના માટે રાજકારણ કરી રહ્યા છીએ."
ગોરખાલેન્ડમાં ઘણી અશાંતિ અને અરાજકતા જોવા મળી છે. રાજ્યનો દરજ્જો મેળવવાની માંગ અને ત્યારબાદ થયેલા આંદોલને કેટલાક સમય માટે સામાન્ય જનજીવનને ખોરવી નાખ્યું હતું. GTAના વડાએ કહ્યું, "છેલ્લા નવ વર્ષમાં પહાડી વિસ્તારોમાં કોઈ બંધ થયો નથી. અહીં શાંતિ છે, અને આ વિસ્તારમાં પ્રવાસન વધી રહ્યું છે."
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, GTA 2012માં દાર્જિલિંગ, કુર્સિઓંગ, કાલિમપોંગ અને મિરિક વિસ્તારોનું સંચાલન કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી એક સેમી-ગવર્નિંગ કાઉન્સિલ છે, જે એજ્યુકેશન, લોકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હેલ્થ અને ટૂરિઝમ જેવા સેક્ટરને મેનેજ કરે છે.
નવી બનેલી IGJFએ છેલ્લી મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીમાં સારૂં પ્રદર્શન કર્યા પછી, પહાડી પોલિટિક્સને સંકટમાં નાખી દીધું છે. હવે જ્યારે બ્રિજ પોલિટિક્સે પાર્ટીને મોટી ઓળખ અને પોપ્યુલારિટી આપી છે તો જૂની પક્ષો ગભરાઈ રહ્યા છે.
નદી પર પુલ બનાવવો મહત્ત્વપૂર્ણ હતો, કારણ કે ચોમાસા દરમિયાન બંને બાજુના લોકો નદી પાર કરી શકતા ન હતા. જોકે, નદી પાર કરવી હવે આસાન બની ગઈ છે. મોબાઇલ ફોનમાં વારંવાર યુવાનોના પુલની રેલિંગ પર ઝૂકીને સેલ્ફી લેતા ફોટા જોવા મળે છે આવી સ્થિતિમાં, 'ગોરખાલેન્ડ બ્રિજ' અચાનક ચર્ચામાં આવી ગયો છે અને 2026 માં આગામી પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા દાર્જિલિંગ પહાડીઓમાં સૌથી વધુ ચર્ચિત પ્રતીકોમાંનું એક બની ગયું છે.
સરકારી ભંડોળ વિના અને શ્રમિક દાન (ગ્રામજનોના સ્વૈચ્છિક શ્રમ) થી બનેલા આ પુલને ગ્લેનરીઝ - પ્રખ્યાત દાર્જિલિંગ બેકરી - ના માલિક અને ભારતીય ગોરખા જનશક્તિ મોરચા (IGJF)ના મુખ્ય સંયોજક અજોય એડવર્ડ્સનો મજબૂત ટેકો મળ્યો છે.
પોલિટિકલ ચેતના અને થર્ડ ફ્રન્ટ
ઊભા ઢોળાવ, ચાના બગીચા, નદીઓ, ઝડપથી વહેતા નાળા અને નબળા રસ્તાઓ કનેક્ટિવિટીને રોજિંદી ચિંતા બનાવે છે અને લાંબા સમયથી દાર્જિલિંગના રાજકારણને આકાર આપી રહી છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ઓક્ટોબરમાં, ઉત્તર બંગાળના પૂર દરમિયાન, જ્યારે મિરિકમાં દુધિયા બ્રિજ તૂટી પડ્યો, ત્યારે ફક્ત કનેક્ટિવિટી જ નહીં પરંતુ વિશ્વાસ પણ તૂટી ગયો.
IGJFના કાર્યકર અને અજયના નજીકના સહયોગી દીપુ તમાંગે ETV ભારતને કહ્યું, "તમને ઝડપથી ખ્યાલ આવે છે કે તમે કેટલા અદ્રશ્ય છો." બેંકરમાંથી રાજકીય કાર્યકર બનેલા તમાંગે ઉમેર્યું, "જ્યારે પુલ તૂટી પડે છે, ત્યારે આપણે ફક્ત રાહ જોવી પડે છે. આ વખતે, ચૂંટણી નજીક હોવાથી એક કામચલાઉ માળખું બનાવવામાં આવ્યું હતું. ચૂંટણીઓ આપણને બધાને યાદ કરાવે છે."
તુંગસુંગ ખોલા પરના પુલનું કામ આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં શરૂ થયું હતું અને ઓક્ટોબરમાં પૂર્ણ થયું હતું. IGJF સેન્ટ્રલ વર્કિંગ કમિટીના સભ્ય ફિંજો વાંગ્યાલ ગુરુંગે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે પહાડીઓના યુવાનો આ સમજે. તેમણે જાણવું જોઈએ કે આપણા ચાના બગીચા, આપણી સિનકોનાની ખેતી, પર્યટન અને આપણી વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ સાથે, આપણે આપણા પોતાના દમ પર કંઈ પણ કરી શકીએ છીએ અને ગોરખાલેન્ડ આ બધાનો જવાબ છે."
તેમણે કહ્યું, "તૃણમૂલ કોંગ્રેસ રાજ્ય સરકાર અમારા માટે કંઈ નહીં કરે. ભાજપ પણ 2009 થી અમારી સાથે રમી રહ્યું છે. પહાડીઓ માટે જે કંઈ થોડું કરવામાં આવ્યું છે તે પાછલી સરકારે કર્યું છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ક્યારેય અમારી, અમારી નોકરીની સંભાવનાઓ કે અમારી આશાઓની પરવા કરી નથી."
દીપુએ કહ્યું, "તમે અહીં વિકાસને ગૌરવથી અલગ કરી શકતા નથી. યુવાનો નોકરીઓ ઇચ્છે છે. બંગાળથી શારીરિક અને રાજકીય રીતે અલગ થવું, તેમજ એક અલગ ઓળખ, દાર્જિલિંગ માટે એકમાત્ર વિકલ્પ છે." દાર્જિલિંગના યુવા મતદારો બેચેન છે. ઘણા કોલેજ ગ્રેજ્યુએટ છે, સોશિયલ મીડિયામાં કુશળ છે અને પહાડીઓની બહાર તકોથી સારી રીતે વાકેફ છે. શહેરો અને અન્ય રાજ્યો તેમજ નગરોમાં સ્થળાંતર એ સતત ઇચ્છા છે, પરંતુ ઓળખ કેન્દ્ર સ્થાને રહે છે.
તેમણે કહ્યું કે દાર્જિલિંગના યુવાનો માટે, રાજકારણ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને વોટ્સએપ પર ફોરવર્ડ પોસ્ટ કરવા સુધી મર્યાદિત છે, અને યુટ્યુબ ડિબેટ હવે રાજકીય વિચારસરણીને આકાર આપી રહી છે. જાહેર યોગદાનથી બનેલા પુલની છબી, કોઈપણ કેમ્પેન પોસ્ટર અથવા રેલી કરતાં વધુ ઝડપથી ઓનલાઇન ફેલાય છે.
વિશ્વાસનો અભાવ
પહાડી વિસ્તારોમાં લોકોએ કોઈ ચોક્કસ રાજકીય પક્ષને ઓળખવાનું બંધ કરી દીધું છે. તેઓ પ્રયાસ કરે છે કે તેમણે જૂની પાર્ટીઓ સાથે જોડીને ના જોવું જોઇએ. એક થ્રી-સ્ટાર હોટલમાં કામ કરનાર એક હોટેલ મેનેજમેન્ટ ગ્રેજ્યુએટે નામ ન આપવાની શરતે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે યુવાનો કોઈપણ રાજકીય ચર્ચાઓથી દૂર રહે છે. "તેઓ નેતાઓ પર વિશ્વાસ કરતા નથી, અને કોઈ પણ યુવાન ખુલ્લેઆમ આગળ આવીને બોલશે નહીં,"
અન્ય પક્ષોથી વિપરીત, IGJF પહાડોમાં લોકોના દિલ જીતી રહ્યું છે. 30 વર્ષની બીજી એક મહિલાએ કહ્યું કે વિશ્વાસના અભાવે યુવાનોને ચૂપ કરાવી દીધા છે. નામ ન આપવાની શરતે તેણીએ કહ્યું, "આ નાના પહાડી રાજ્યમાં લોકો ખૂબ જ વિભાજિત છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિધાનસભા બેઠકો નથી. લોકો એક અલગ રાજ્ય ગોરખાલેન્ડ ઇચ્છે છે પરંતુ તેઓ તેના વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરતા નથી, ડર છે કે તેમને નિશાન બનાવવામાં આવશે." તેમણે ઉમેર્યું, "ચૂંટણી દરમિયાન આપણે જે મત આપીએ છીએ તે પણ પરિવારના વડા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, જે અમને કહે છે કે કોને મત આપવો."
IGJF યુવાનોમાં લોકપ્રિય બની રહ્યું છે, જેમને તે પાર્ટીના એજન્ડા રજૂ કરવાની રીત ગમે છે. દાર્જિલિંગમાં એક એન્ટિક દુકાન ચલાવતા એક ઉદ્યોગપતિએ કહ્યું, "અહીંના પહાડી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને આ નવી પાર્ટી ગમે છે અને તેઓ આશા રાખે છે કે તે લોકો માટે કંઈક સારું કરશે."
દાર્જિલિંગમાં રહેતા પૂર્વ શિક્ષિકા એનીએ કહ્યું, "તે (પુલ)નો શ્રેય લેવા વિશે નથી. આ સિગ્નલ આપવાની ક્ષમતાનો સંકેત છે કે હું કામ કરી શકું છું, ભલે સિસ્ટમ ન કરે. આ મેસેજ યુવા મતદારોમાં ઊંડો પડઘો પાડે છે."
પુલના બાંધકામને કારણે પણ અનેક સમસ્યાઓ ઉભી થઈ છે. પુલ વહીવટી મંજૂરી વિના બાંધવામાં આવ્યો હોવા બદલ સંડોવાયેલા કોન્ટ્રાક્ટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સરકારના કોઈપણ વાંધા વિના આટલું મોટું માળખું કેવી રીતે કાર્ય કરી શકે તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. જોકે, ઉદ્ઘાટન પછી તરત જ, એક્સાઇઝ વિભાગે એડવર્ડ્સના પોપ્યુલર ગ્લેનરીઝ પબને ત્રણ મહિના માટે બંધ કરવાની નોટિસ જારી કરી છે.
દીપુએ આ પગલાને "રાજકીય રીતે પ્રેરિત" ગણાવ્યું અને કહ્યું, "આ (ચાલ)નો હેતુ બિઝનેસને નુકસાન પહોંચાડવાનો છે." મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, અજય એડવર્ડ્સ એક ઉદ્યોગપતિ છે અને દાર્જિલિંગ શહેરનો જાણીતો ચહેરો છે.
2026નો રસ્તો
હાલ માટે, શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અથવા તેના સાથી, અનિત થાપાની BGPMએ સંયમ રાખવાનું પસંદ કર્યું છે, એમ વિચારીને કે અજોય એડવર્ડ્સનો પ્રભાવ દાર્જિલિંગ શહેર પૂરતો મર્યાદિત છે. જો કે, તેઓ એ પણ જાણે છે કે આ પુલ શહેરની અંદર નહીં પરંતુ ગ્રામીણ દાર્જિલિંગમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. આ બાબતને વધુ રસપ્રદ બનાવે છે તે છે પહાડી રાજકારણમાં એક પણ મુખ્ય રાજકીય બળનો અભાવ.
પરંપરાગત પક્ષો નબળા પડતા અને વફાદારી ઝડપથી બદલાતા, અન્ય રાજકીય પ્રયોગો માટે જગ્યા ખુલી ગઈ છે, અને આ તે જગ્યા છે જ્યાં કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ સાથી અજોય એડવર્ડ્સ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને ભાજપ સમર્થિત પહાડી પક્ષો બંનેની બહાર ખુદને ઉભા કરી રહ્યા છે.
પહાડીઓમાં, ગોરખાલેન્ડનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના કોઈ રાજકીય રીતે ટકી શકે નહીં. દરમિયાન, મમતા બેનર્જીએ આંદોલનની જગ્યાએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પ્રાથમિકતા આપી છે. સિલિગુડીના મેયર, પૂર્વ રાજ્ય મંત્રી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી સમિતિના સભ્ય ગૌતમ દેબે ETV ભારતને જણાવ્યું, "અમારું માનવું છે કે આ વખતે BGPM એક વિશ્વસનીય વિકલ્પ હશે."
થાપાએ કહ્યું, “પહાડી વિસ્તારોમાં TMC કોઈ વિકલ્પ નથી. તે એક અનપૉપ્યુલર પાર્ટી છે જેને લોકો સ્વીકારશે નહીં, તેથી BGPM ચૂંટણી લડવા માટે પોતાના સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરશે. હું જાણું છું કે લોકો TMCને સ્વીકારશે નહીં, પરંતુ મારી વોટ બેંક અકબંધ છે અને તેઓ પહેલાની જેમ મને મત આપશે.”
બંગાળ આગામી વર્ષની વિધાનસભા ચૂંટણી માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે, ત્યારે ગોરખાલેન્ડ બ્રિજ એક ઉદાહરણ અને કસોટી બંને રીતે ઉભુ છે. દાર્જિલિંગના યુવાનો માટે, તે સંભાવના અને પુરાવાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે વચનો પહેલાં કાર્ય કરી શકાય છે. રાજકારણીઓ માટે, તે એક યાદ અપાવે છે કે સિમ્બોલ હજુ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ તે પોતાના માટે પૂરતા નથી. તેઓ જાણે છે કે પુલ સ્થળોને જોડે છે, પરંતુ ચૂંટણીઓ આશાને વાસ્તવિકતા સાથે જોડે છે.
એક સિમ્બોલ,એક ટેસ્ટ અને આગામી ચૂંટણીઓ
ઉત્તર બંગાળના પર્વતીય વિસ્તારો આખરે મતોમાં પરિવર્તિત થાય છે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે, પરંતુ ઉત્તર બંગાળના મેદાની વિસ્તારોમાં, જ્યાં રાજવંશીઓ પણ અલગ રાજ્ય ઇચ્છતા હતા, તેમણે નાના ફાયદા માટે અમુક હદ સુધી સમાધાન કર્યું છે. એક વાત સમાન છે કે રાજવંશીઓ અને ગોરખાઓ બંનેએ TMCને અલગ કરી દીધી છે. ગોરખાઓની જેમ, કૂચ બિહારના રાજવંશીઓ પણ એક અલગ રાજ્ય ઇચ્છતા હતા અને બંગાળી ભાષા તેમના પર લાદવામાં આવી હોવાનું માનતા હતા.
રાજવંશી સમુદાયના ટેક્સી ડ્રાઈવર સુશાંત બર્મન કહે છે, "મને શરમ આવે છે કે આપણી નવી પેઢી રાજવંશી ભાષા બોલી શકતી નથી. જ્યારે આપણે બંગાળી બોલીએ છીએ, ત્યારે આપણી ભાષાની મજાક ઉડાવવામાં આવે છે." સુશાંતે ઉમેર્યું, "રાજવંશીઓથી વિપરીત, પહાડી લોકો, નેપાળી ભાષી ગોરખાઓએ કંઈક મહાન સિદ્ધિ મેળવી છે. ઓછામાં ઓછું તેઓએ GTAને તેમના વિસ્તારનું સંચાલન કરવા માટે આપ્યું, અને ઉત્તર બંગાળની સમગ્ર પહાડીઓ જે મોટેભાગે તેમની વિવિધતા અને અંતરથી ઓળખાય છે. આ બદલાવ તે પોલિટિકલ રસ્તાની દિશા બદલી શકે છે જે ગોરખાલેન્ડ બ્રિજમાંથી પ્રસાર થશે અને આગામી વર્ષો માટે એક નવો નજારો બની શકે છે.
