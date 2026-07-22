સિક્કિમ ટનલ દુર્ઘટના: સતત વધતો મૃત્યુઆંક, 19 મૃતદેહો મળ્યા, 15ની શોધખોળ
આ દુર્ઘટના સોમવારે બપોરે સર્જાઈ હતી, સરકારે પીડિતો માટે સહાયની જાહેરાત કરી છે. વાંચો વિસ્તારથી...
Published : July 22, 2026 at 11:01 AM IST
નામચી (સિક્કિમ): સિક્કિમના નામચી જિલ્લામાં NHPC ટનલ ધરાશાયી થયા બાદ રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. મૃત્યુઆંક સતત વધી રહ્યો છે. 15 લોકો હજુ પણ ફસાયેલા છે. બચાવ ટીમો ફસાયેલા લોકોને શોધી રહી છે.
નામચી જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક સોનમ ડોલ્માએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીમાં 12 મૃતદેહો બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. 13 થી 15 લોકો હજુ પણ ફસાયેલા હોવાની આશંકા છે. બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. NDRF, SDRF, સિક્કિમ પોલીસ, કોલસા ખાણકામ નિષ્ણાતોની એક ટીમ અને ફાયર અને ઈમરજન્સી સેવાઓ કામગીરી કરી રહી છે. મંગળવારે અગાઉ, સિક્કિમના મુખ્યમંત્રી પ્રેમ સિંહ તમાંગે તિસ્તા સ્ટેજ VI હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ ટનલ ધરાશાયી થવાના પીડિતો માટે રોકડ સહાયની જાહેરાત કરી હતી અને જણાવ્યું હતું કે જો કામ માટે જવાબદાર કંપની તરફથી બેદરકારી સાબિત થશે તો સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવશે અને કડક પગલાં લેવામાં આવશે.
#WATCH | Sikkim: Search and rescue operation resumes at NHPC tunnel collapse site in Namchi. Latest visuals from the site.— ANI (@ANI) July 22, 2026
Till now 12 bodies have been recovered. 13-15 are still feared trapped. NDRF, SDRF, Sikkim Police, Coal mining Experts team, Fire and Emergency Services… pic.twitter.com/PEtiJptwfz
મીડિયા સાથે વાત કરતા, સીએમ તમાંગે જણાવ્યું હતું કે, દુર્ઘટના બાદ રાજ્ય વહીવટીતંત્રે ઝડપથી કાર્યવાહી કરી હતી, બાંધકામ હેઠળની ટનલની અંદર કામગીરી કરવા માટે અનેક બચાવ એજન્સીઓને મોકલી હતી. તમાંગે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના સોમવારે બપોરે 1:30 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી, જ્યારે સ્થળ પર કામદારો લંચ બ્રેક પર હતા. લગભગ 27 લોકો હાજર હતા, જેમાંથી બે શ્રમિક બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા, અને 25 લોકો ફસાયા. ઘટનાની માહિતી મળતાં, રાજ્ય વહીવટીતંત્ર પોલીસથી લઈને SDRF અને NDRFની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી ગઈ હતી. "અમે હવે ફસાયેલા તમામ 25 લોકોને સફળતાપૂર્વક બચાવી લીધા છે. અમે હાલમાં પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છીએ જેથી ખાતરી કરી શકાય કે બીજું કંઈ ગડબડ તો નથીને ?
તેમણે જણાવ્યું હતું કે તપાસ બાદ, જો કંપની તરફથી કોઈ ભૂલ કે બેદરકારી જણાશે, તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. વધુમાં, રાજ્ય સરકાર મૃતકોને 4 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને 50 હજાર રૂપિયાની સહાય આપશે. NHPCના જણાવ્યા મુજબ, આ દુર્ઘટના 20 જુલાઈના રોજ સમરદુંગમાં બનાવવામાં આવી રહેલી હેડ રેસ ટનલ (HRT) ની અંદર થઈ હતી. ખડકો વચ્ચે રહેલી શંકાસ્પદ મિથેન ગેસ અચાનક ફાટવાથી વિસ્ફોટ થયો હતો, જેનાથી ટનલમાં ગાઢ ધુમાડો અને ઝેરી વાયુ ભરાઈ ગઈ હતી.
NHPC એ જણાવ્યું હતું કે, તાત્કાલિક ઈમર્જન્સી રિસ્પોન્સ પ્રોટોકોલ તાત્કાલિક સક્રિય કરવામાં આવ્યા હતા, અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF), રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (SDRF), સ્થાનિક અધિકારીઓ અને ખાણ સલામતી મહાનિર્દેશાલય (DGMS) ની એક વિશેષ બચાવ ટીમે સંયુક્ત રીતે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. NHPCના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ બચાવ પ્રયાસોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા
આ અગાઉ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનોહર લાલ ખટ્ટરે દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું, અને બચાવ પ્રયાસોને સંપૂર્ણ સમર્થન આપવાની ખાતરી આપી હતી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મુખ્યમંત્રી તમાંગ સાથે વાત કરીને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી અને દરેક મૃતકના પરિવારજનોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી 2 લાખ અને ઈજાગ્રસ્તોને ₹50 હજારના વળતરની જાહેરાત કરી. ભારે વરસાદ, પાણી ભરાવા અને સુરંગની અંદર ગેસ સંચય થવાની સંભાવના વચ્ચે બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, નિષ્ણાત રસાયણ અને ગેસ મૂલ્યાંકન ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે, જ્યારે ઘટનાનું કારણ જાણવા માટે તપાસ ચાલી રહી છે.