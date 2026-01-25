ETV Bharat / bharat

હિમાચલમાં હિમવર્ષાની સાઇડ ઇફેક્ટ! હજારો વાહન ફસાયા, ટ્રાન્સફોર્મર અને પીવાના પાણીની યોજના ઠપ્પ

મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ પ્રવાસીઓના વાહનો હજુ પણ બરફમાં ફસાયેલા છે. વહીવટીતંત્ર રસ્તાને પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.

મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષા બાદ ફસાયેલી પ્રવાસીઓની ગાડીઓ (ETV Bharat)
Published : January 25, 2026 at 7:00 PM IST

કુલ્લુ: હિમાચલ પ્રદેશમાં 23 જાન્યુઆરીએ થયેલી ભારે હિમવર્ષા લોકોને રાહત અને મુશ્કેલી બન્નેનું કામ કરી રહી છે. કુલ્લુ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાથી સ્થાનિકો અને પર્યટન ઉદ્યોગને રાહત મળી છે. આ વિસ્તારમાં ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓ માટે પણ તે સમસ્યા બની ગઇ છે. મનાલીમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે પ્રવાસીઓના વાહન ફસાયા છે. વહીવટીતંત્ર તેમને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. આ માટે, રસ્તાઓ પરથી સતત બરફ સાફ કરવામાં આવી રહ્યો છે જેથી વાહનો સરળતાથી પસાર થઈ શકે.

ફોર-બાય-ફોર વાહનોમાં પ્રવાસીઓ રવાના

જોકે શનિવારે પાટલીકુહલથી રંગડી સુધીનો રસ્તો સિંગલ લેનમાં પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો, અને ફોર-બાય-ફોર વાહનોનો ટ્રાફિક પણ ફરી શરૂ થયો છે. ઘણા પ્રવાસીઓ કુલ્લુથી તેમના પરિવારો સાથે ફોર-બાય-ફોર વાહનોમાં રવાના થયા હતા, પરંતુ સેંકડો પ્રવાસીઓ હજુ પણ મનાલીમાં તેમના વાહનો સાથે ફસાયેલા છે. લગભગ 800 વાહનો હજુ પણ મનાલીમાં ફસાયેલા છે. બધા પ્રવાસીઓ હોટલોમાં સુરક્ષિત છે અને વહીવટીતંત્ર દ્વારા તેમને મદદ કરવામાં આવી રહી છે. નોંધનીય છે કે હિમવર્ષાને કારણે કુલ્લુ-મનાલી હાઇવે પર નોંધપાત્ર ટ્રાફિક જામ થયો છે, જેના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

બરફ વચ્ચે ફસાયેલી પ્રવાસીઓની ગાડીઓ (ETV Bharat)

"શુક્રવાર સાંજથી, વહીવટીતંત્ર વાહનોમાં ફસાયેલા પ્રવાસીઓને ખોરાક અને પીણા પૂરા પાડી રહ્યું છે. પ્રવાસીઓની સુવિધા માટે રવિવારે આરોગ્ય તપાસ શિબિરનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. બધા પ્રવાસીઓ હોટલોમાં સુરક્ષિત રીતે રોકાઈ રહ્યા છે, અને મોટાભાગના શનિવારે રવાના થયા હતા. રવિવાર સુધીમાં, કુલ્લુ-મનાલી રોડ બંને બાજુ વાહનવ્યવહાર માટે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે, અને ત્યાં ફસાયેલા કોઈપણ પ્રવાસીઓને સુરક્ષિત રીતે તેમના ઘરે પરત મોકલવામાં આવશે.." - તોરુલ એસ. રવિશ, ડીસી કુલ્લુ

શું પ્રવાસીઓ મનાલીની મુલાકાત લઈ શકે છે?

કુલ્લુના ડીસીએ જણાવ્યું હતું કે કુલ્લુ-મનાલી રસ્તો આજે વાહનોની અવરજવર માટે પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે. એકવાર રસ્તો સાફ થઈ જાય, પછી પ્રવાસીઓ મનાલી જઈ શકશે. મનાલીમાં બરફમાં ફસાયેલા વાહનોને પણ રસ્તો પુનઃસ્થાપિત થયા પછી તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો પર જવા દેવામાં આવશે. હાલમાં, મનાલીમાં હવામાન સ્વચ્છ છે, પરંતુ હવામાન વિભાગે 27 જાન્યુઆરીએ ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાની ફરી આગાહી કરી છે.

મનાલીના હોટેલિયર જસવંત ઠાકુરે જણાવ્યું હતું કે, "ઘણા સમય પછી, ખીણમાં બરફવર્ષા થઈ છે, અને મનાલીના તમામ પર્યટન સ્થળો બરફથી ઢંકાઈ ગયા છે. પરિણામે, આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તાર પ્રવાસીઓથી ભરાઈ જશે. હિમવર્ષા દરમિયાન રોકાયેલા પ્રવાસીઓ તેમની હોટલોમાં સુરક્ષિત છે. હોટેલિયરો પણ પોતાના ખર્ચે પ્રવાસીઓને રાહત આપી રહ્યા છે."

રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ (ETV Bharat)

બરફમાં મજાની સાથે પડકારો

કોલકાતાની એક પ્રવાસી સુપ્રીતા દેએ કહ્યું કે તેણીને બરફમાં મજા માણવાનો આનંદ આવ્યો, પરંતુ બરફને કારણે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. તે 23 જાન્યુઆરીએ મનાલીમાં ફસાઈ ગઈ હતી અને હવે તે ભાગ્યે જ નીકળી શકી છે, પરંતુ રસ્તાઓ પર હજુ પણ ભારે ટ્રાફિક જામ છે.

રાજસ્થાનના અજમેરથી મનાલી આવેલી મહકે કહ્યું કે તેણી પહેલી વાર મનાલીની મુલાકાત લીધી હતી અને આકાશમાંથી બરફ પડતો જોયો હતો. તેણીને બરફનો આનંદ માણ્યો હતો, પરંતુ ભારે બરફવર્ષા દરમિયાન તેણીને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે ફરવા માટે ફરી અહીં આવશે.

રાજસ્થાનની એક પ્રવાસી કિરણે કહ્યું, "મનાલીમાં હું પ્રથમ વખત આવી છું. મનાલી વિશે મેં સાંભળ્યું હતું તેના કરતાં પણ વધુ સુંદર છે. અમે પરત ફરી રહ્યા છીએ પરંતુ ટ્રાફિક જામને કારણે ઘણી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો."

પ્રવાસીઓ મનાલી ના પહોંચી શક્યા

દિલ્હીના પ્રવાસી શાહરુખે જણાવ્યું કે તે 22 જાન્યુઆરીએ કુલ્લુ આવ્યો હતો. તે જાન્યુઆરીમાં મનાલીમાં બરફ પડ્યો હતો, તેથી તે અને તેના મિત્રો બરફવર્ષા જોવા માટે મનાલી ગયા, પરંતુ ભારે ટ્રાફિક જામને કારણે તે મનાલી પહોંચી શક્યા નહીં. જ્યારે તેણે બસ ઓપરેટરો સાથે વાત કરી, ત્યારે તેઓ ખૂબ જ વધુ ભાડા માંગી રહ્યા હતા. ભારે ટ્રાફિક જામને કારણે, તેણે તેની મનાલીની સફર રદ કરવી પડી અને હવે તે દિલ્હી પાછો ફરી રહ્યો છે.

રસ્તા પરથી બરફ હટાવવાનું કામ કરતું વહીવટીતંત્ર (ETV Bharat)

હવામાન કેવું રહેશે?

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, 25 જાન્યુઆરીએ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. જ્યારે મધ્યમ, નીચલા અને મેદાની વિસ્તારોમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેશે. 26 જાન્યુઆરીએ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં ઘણી જગ્યાએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા થવાની સંભાવના છે. મધ્યમ ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં કેટલીક જગ્યાએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે, જ્યારે નીચલા અને મેદાની વિસ્તારોમાં એક કે બે જગ્યાએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 27 જાન્યુઆરીએ રાજ્યભરમાં મોટાભાગના સ્થળોએ ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાની આગાહી છે. વધુમાં, 28 જાન્યુઆરીએ ઊંચાઈવાળા અને મધ્ય પર્વતીય વિસ્તારોમાં કેટલીક જગ્યાએ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા થઈ શકે છે, જ્યારે નીચલા અને મેદાની વિસ્તારોમાં એક કે બે જગ્યાએ હળવો વરસાદ પડી શકે છે. 29 જાન્યુઆરીએ હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની સંભાવના છે.

હિમવર્ષા બાદ પ્રવાસીઓએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો (ETV Bharat)

કુલ્લુમાં વીજળી અને પાણીની સમસ્યાઓ

ભારે વરસાદ અને હિમવર્ષાને કારણે કુલ્લુ જિલ્લામાં વીજળી અને પાણીની તંગી વધી ગઈ છે. વરસાદને કારણે ઘણા વિસ્તારોમાં પાવર ટ્રાન્સફોર્મર નિષ્ફળ ગયા છે, જેના કારણે પીવાના પાણીની તંગી સર્જાઈ છે. વહીવટીતંત્ર પાવર ટ્રાન્સફોર્મર્સને પુનઃસ્થાપિત કરી રહ્યું છે અને પાણી પુરવઠો પણ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પરિણામે, રવિવાર સાંજ સુધીમાં બધી યોજનાઓ કાર્યરત થઈ જશે. કુલ્લુ વહીવટીતંત્ર પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, કુલ્લુ જિલ્લામાં થ્લોટમાં 110, મનાલી વિભાગમાં 256, કુલ્લુમાં 146 અને આની અને નિર્મંદ વિભાગમાં 75 પાવર ટ્રાન્સફોર્મર બંધ છે. કુલ્લુ વિભાગમાં 20, કટરાઈમાં 19, લાર્જીમાં 16 અને આનીમાં 26 પાણીની સ્કીમ પણ પ્રભાવિત થઇ છે.

