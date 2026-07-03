શ્રી અમરનાથ યાત્રા 2026: કડક સુરક્ષા વચ્ચે 4,800 યાત્રાળુઓનો પહેલો જથ્થો કાશ્મીર પહોંચ્યો
શ્રી અમરનાથ યાત્રાળુઓનું વિવિધ સ્થળોએ માળા, ફૂલોના ગુલદસ્તા અને પાંખડીઓથી ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
Published : July 3, 2026 at 9:23 AM IST
શ્રીનગર: વાર્ષિક શ્રી અમરનાથ યાત્રા 2026 માટે યાત્રાળુઓનો પહેલો જથ્થો ગુરુવારે કાશ્મીર ખીણમાં પહોંચ્યો, તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સુરક્ષા વ્યવસ્થાના અનેક સ્તરો વચ્ચે યાત્રાળુઓ ઉત્સાહપૂર્વક આગળ વધી રહ્યા હતા.
4,800 થી વધુ યાત્રાળુઓના કાફલાને જમ્મુના ભગવતી નગર યાત્રી નિવાસથી વહેલી સવારે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હા દ્વારા લીલી ઝંડી આપીને રવાના કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કાફલાનું કાશ્મીરમાં પ્રવેશતાની સાથે જ ખીણમાં વિવિધ સ્થળોએ ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે દક્ષિણ કાશ્મીરમાં કુલગામ જિલ્લાના કાઝીગુંડ વિસ્તારમાં નવયુગ ટનલ દ્વારા બહુ-સ્તરીય સુરક્ષા કવચ હેઠળ ખીણમાં પ્રવેશતા યાત્રાળુઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. CRPF ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ, દક્ષિણ કાશ્મીર રેન્જના DIG જાવિદ ઇકબાલ મટ્ટુ અને કુલગામ ડેપ્યુટી કમિશનર શહજાદ આલમ સહિત સુરક્ષા અને નાગરિક વહીવટી અધિકારીઓએ માળા, ગુલદસ્તા અને પાંખડીઓથી યાત્રાળુઓનું સ્વાગત કર્યું.
Jammu, J&K: The second batch of pilgrims undertaking the Shri Amarnath Ji Yatra departed from Bhagwati Nagar in Jammu pic.twitter.com/dTRbyShyef— IANS (@ians_india) July 2, 2026
બાદમાં, યાત્રાળુઓ બાલતાલ અને પહેલગામ બેઝ કેમ્પ તરફ જવા માટે અલગ થયા, જ્યાંથી તેઓ શુક્રવારે સવારે 3,880 મીટર ઊંચા અમરનાથ ગુફા મંદિરની યાત્રા શરૂ કરશે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે પહેલગામ ધરીથી મુસાફરી કરી રહેલા યાત્રાળુઓ પહેલગામના બેઝ કેમ્પ નુનવાન પહોંચ્યા હતા અને તેમનું સ્વાગત અનંતનાગના ડેપ્યુટી કમિશનર (યાત્રા અધિકારી) બિલાલ મોહીઉદ્દીન ભટ, એસએસપી આમોદ અશોક નાગપુરે, કેમ્પ ડિરેક્ટર અતુલ કુમાર અને વરિષ્ઠ સિવિલ અને પોલીસ અધિકારીઓ તેમજ વિવિધ સામાજિક-ધાર્મિક સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓએ કર્યું હતું.
Pahalgam, Jammu & Kashmir: A devotee says, " i am feeling very happy. i consider myself very fortunate to be going for the darshan of baba amarnath. this is my third visit to the shrine..." pic.twitter.com/tciGZxxUWl— IANS (@ians_india) July 3, 2026
શ્રીનગર પહોંચ્યા પછી, બાલતાલ ધરીથી મુસાફરી કરી રહેલા યાત્રાળુઓનું શ્રીનગરના ડેપ્યુટી કમિશનર અક્ષય લાબ્રૂ અને એસએસપી સંદીપ ચક્રવર્તીએ પંથા ચોક બાયપાસ પર સ્વાગત કર્યું હતું. અધિકારીઓએ યાત્રાળુઓનું આગમન થતાં સ્વાગત કર્યું અને તેમને સલામત અને આધ્યાત્મિક યાત્રાની શુભેચ્છા પાઠવી. તેવી જ રીતે, બાંદીપોરા અને ગાંદરબલ જિલ્લામાં યાત્રાળુઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Pahalgam, Jammu & Kashmir: A devotee says, " ...devotees are excited, and everyone is eagerly looking forward to having the darshan of baba amarnath..." pic.twitter.com/m2Pjeqd8Jt— IANS (@ians_india) July 3, 2026
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બાંદીપોરાના શાદીપોરા ટ્રાન્ઝિટ કેમ્પમાં યાત્રાળુઓનું ઉષ્માભર્યું અને પરંપરાગત સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ઉત્તર કાશ્મીર રેન્જના ડેપ્યુટી ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ, વિનોદ કુમાર, ડેપ્યુટી કમિશનર ઇન્દુ કંવલ ચિબ અને એસએસપી એજાઝ અહમદ ઝરગરે યાત્રાળુઓનું ફૂલોથી સ્વાગત કર્યું અને સલામત અને આધ્યાત્મિક યાત્રા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી.
Pahalgam, Jammu & Kashmir: The first batch of pilgrims for the 2026 Amarnath Yatra has reached the Nunwan Base Camp in Pahalgam. Pilgrims begin their trek to the Holy Cave via the Pahalgam route as per the Yatra schedule and security arrangements pic.twitter.com/7YoQlkLebX— IANS (@ians_india) July 3, 2026
ગાંદરબલના બાલતાલ બેઝ કેમ્પ પર, ગાંદરબલના ડેપ્યુટી કમિશનર જતીન કિશોર, ડીઆઈજી (સશસ્ત્ર) કાશ્મીર મક્સૂદ-ઉલ-ઝમાન, ગાંદરબલના એસએસપી સુધાંશુ ધામા અને સ્થાનિક સમુદાયના સભ્યો દ્વારા શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહના વાતાવરણ વચ્ચે યાત્રાળુઓનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ડેપ્યુટી કમિશનરે યાત્રાળુઓને સ્થાપિત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા, અધિકારીઓને સહયોગ કરવા અને તેમની સલામતી અને સુવિધા માટે માર્ગ પરની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે. 57 દિવસની આ યાત્રા 3 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 28 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે. શ્રદ્ધાળુઓ અનંતનાગમાં પરંપરાગત 48 કિમીના નુનવાન-પહલગામ રૂટ અથવા ગાંદરબલ જિલ્લામાં 14 કિમીના ટૂંકા બાલતાલ રૂટ પર જઈ શકે છે.