5 લોકોને થારથી ઉડાવનાર ધારાસભ્યના પુત્રએ કહ્યું- સાયરન વગાડ્યું તો પણ હટ્યા કેમ નહીં?
શિવપુરીમાં ભાજપના ધારાસભ્ય પ્રીતમ લોધીના દીકરી દિનેશ લોધીએ રસ્તે જતા 5 લોકોને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે.
Published : April 17, 2026 at 4:31 PM IST
શિવપુરી: મધ્યપ્રદેશના શિવપુરીમાં 5 લોકોના થારથી ઉડાવી દેનારા ધારાસભ્યના પુત્રની દબંગાઈથી લોકો હેરાન છે. ગુરુવારે, ધારાસભ્ય પ્રીતમ સિંહ લોધીના પુત્રએ પોતાની થાર ગાડીથી રસ્તા પર ચાલતા રાહદારીઓને ટક્કર મારી હતી, જેમાં પાંચ લોકો ઘાયલ થયા હતા. હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ જ્યારે, પોતાના બચાવમાં દબંગાઈ બતાવતા ધારાસભ્યના પુત્રએ કહ્યું કે, સાયરન વગાડ્યું તો રાહદારીઓ રસ્તા પરથી કેમ હટ્યા નહીં? દિનેશ લોધીનો આ ટિપ્પણી કરતો એક વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ફરતો થઈ રહ્યો છે.
શિવપુરીના કરેરા ક્ષેત્રની ઘટના; બધા ઘાયલો હોસ્પિટલમાં દાખલ
ગુરુવારે સવારે, લગભગ 7:30 વાગ્યે, શિવપુરીના કરેરા વિસ્તારમાં, દિનેશ લોધીએ પોતાની થાર એસયુવીથી પાંચ લોકોને કચડી નાખ્યા. આ અકસ્માતમાં બાઈક પર સવાર ત્રણ મજૂરો અને રસ્તે ચાલી રહેલી બે મહિલાઓ ઘાયલ થઈ હતી. આ ઘટના કરેરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની હદમાં બની છે. દિનેશ લોધી ભાજપના ધારાસભ્ય પ્રીતમ સિંહ લોધીનો પુત્ર છે. આ કેસના ફરિયાદી, સંજય પરિહાર જે સંહેડા ગામના રહેવાસી છે તેમણે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચીને પોતાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હું મારા સાથીઓ, આશિષ પરિહાર અને અંશુલ પરિહાર સાથે બાઈકથી થાનરા ગામે મજૂરી માટે જઈ રહ્યા હતા. બે મહિલાઓ અમારી આગળ ચાલી રહી હતી. તે સમયે થાર કારે અમને ટક્કર મારી હતી."
ધારાસભ્યનો પુત્ર થાર ચલાવી રહ્યો હતો; પાછળ "ધારાસભ્ય" લખેલું હતું
ઘાયલ આશિષ પરિહાર અને અંશુલ પરિહારે જણાવ્યું હતું કે, "થાર વાહન ધારાસભ્યનો પુત્ર દિનેશ લોધી ચલાવી રહ્યો હતો. ગાડીના આગળના ભાગમાં પ્રીતમ લોધી અને પાછળ MLA લખ્યું હતું, જેનાથી વાહનની સ્પષ્ટપણે ઓળખી થઈ રહી હતી." આ દરમિયાન, ઘટના બાદ એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં આરોપી દિનેશ લોધી ઘાયલ પીડિતો સાથે દલીલ કરતો જોવા મળે છે. વીડિયોમાં તે કહી રહ્યો છે કે તેણે હોર્ન વગાડ્યો હોવા છતાં તમે લોકો રસ્તા પરથી કેમ હટ્યા નહીં? તે સવારે જીમ જવા માટે નીકળ્યો હતો.
પોલીસ એફઆઈઆર નોંધી
આ બાબત અંગે, કરેરા પોલીસ સ્ટેશનના ઈન્ચાર્જ વિનોદ છવાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'દિનેશ લોધી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 281 અને 125(A) હેઠળ ગુના નંબર 255/26 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ મામલાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.' અહેવાલો એ પણ સૂચવે છે કે ધારાસભ્યના પુત્રએ પોતે પોલીસને કાનૂની કાર્યવાહી કરવા કહ્યું છે. વધુમાં, ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે કાયદો તોડનાર કોઈપણ વ્યક્તિ સામે કાનૂની કાર્યવાહી ફરજિયાત છે ભલે તે મારો પુત્ર હોય.
