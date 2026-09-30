ETV Bharat / bharat

મહારાષ્ટ્રના થાણેમાં શિવસેનાના નેતાની ગોળી મારીને હત્યા, હેલ્મેટ અને માસ્ક પહેરીને આવ્યા હતા ઈસમો

મહારાષ્ટ્રના થાણેમાં, હેલ્મેટ અને માસ્ક પહેરેલા ઈસમોએ શિવસેનાના એક નેતાની જાહેરમાં ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી.

શિવસેનાના નેતા પ્રદીપ પુરનેકરની ગોળી મારીને હત્યા
શિવસેનાના નેતા પ્રદીપ પુરનેકરની ગોળી મારીને હત્યા (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 30, 2026 at 8:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

થાણે: શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) પક્ષના નેતા (ડિવિઝન ચીફ) પ્રદીપ પૂરનેકરની માનપાડામાં હત્યા કરવામાં આવી છે. હુમલાખોરોએ તેમની ઓફિસમાં ઘૂસીને ગોળીઓ અને છરીથી હુમલો કર્યો હતો.

ગોળી મારી અને ચાકુથી કર્યો હુમલો

આ ઘટના મંગળવારે (29 સપ્ટેમ્બર) રાત્રે 9:30 થી 9:45 વાગ્યાની વચ્ચે કપુરબાવડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આર મોલ પાસે બની હતી. જ્યારે પ્રદીપ પૂરનેકર તેમની ઓફિસમાં બેઠા હતા, ત્યારે બે માણસો ઘૂસી આવ્યા હતાં અને તેમના પર બે રાઉન્ડ ગોળીબાર કર્યો અને પછી છરીથી હુમલો કર્યો. હુમલાખોરોએ હેલ્મેટ અને માસ્ક પહેરેલા હોવાનું કહેવાય છે.

પ્રદીપ પૂરનેકર
પ્રદીપ પૂરનેકર (Etv Bharat)

સારવાર દરમિયાન મોત

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ગંભીર રીતે ઘાયલ પૂરનેકરને ઇન્ફિનિટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત નીપજ્યું. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં હોબાળો મચી ગયો. ઘટનાની જાણ થતાં, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે, અને સ્થાનિક પોલીસ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમો હાલમાં કેસની તપાસ કરી રહી છે. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં બે શંકાસ્પદોની અટકાયત કરી છે. પ્રારંભિક અંદાજ મુજબ આ ઘટનામાં કુલ પાંચ શંકાસ્પદો સામેલ હોવાનું જાણવા મળે છે.

પ્રદીપ પુરનેકરની હત્યાથી લોકોમાં રોષ
પ્રદીપ પુરનેકરની હત્યાથી લોકોમાં રોષ (Etv Bharat)

પોલીસે શું કહ્યું?

ડીસીપી પ્રશાંત કદમના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદીપ પૂરનેકરનું હુમલામાં મૃત્યુ થયું છે. આ મામલાને ગંભીરતાથી લેતા, પોલીસે નવ ટીમો બનાવી છે અને હત્યામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. પોલીસ આ ઘટનાની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. સંડોવાયેલા પાંચ શંકાસ્પદોમાંથી બેની અટકાયત કરવામાં આવી છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

બીજી તરફ,પૂરનેકરની હત્યાથી તેમના પરિવારજનો અને સંબંધીઓ સહિત તેમના સમર્થકોમાં શોક સાથે આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે.તેમણે જણાવ્યું છે કે જ્યાં સુધી હત્યામાં સંડોવાયેલા તમામ આરોપીઓની ધરપકડ ન થાય ત્યાં સુધી તેઓ મૃતદેહ સ્વીકારશે નહીં.

હત્યા પહેલા વિરોધ પ્રદર્શનની તૈયારીઓ

ઘટનાના થોડા દિવસો પહેલા, પ્રદીપ પૂરનેકરે સ્થાનિક પ્રભાવશાળી બિલ્ડરના મનસ્વી પગલાં સામે મોટા વિરોધની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે આ વિરોધ માટે કપૂરબાવડી પોલીસ સ્ટેશનની પરવાનગી પણ માંગી હતી.

ટ્રાફિક જામ અને પોલીસ તૈનાત

પ્રદીપ પૂરનેકરની હત્યા બાદ, હોસ્પિટલની બહાર સ્થાનિક લોકોનું મોટું ટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું, જેના કારણે વિસ્તારમાં ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ હતી. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે હોસ્પિટલની બહાર ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં બે ડેપ્યુટી કમિશનર ઓફ પોલીસ ઘટનાસ્થળે હાજર હતા. પોલીસે ભીડને કાબુમાં લેવા અને ટ્રાફિક જામને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ પણ વાંચો

  1. પશ્ચિમ બંગાળના બોલપુરમાં ધોળા દિવસે ભાજપ નેતાની હત્યા, બાઈક સવાર શખ્સોએ નજીકથી મારી ગોળી

TAGGED:

UBT LEADER PRADEEP PURNEKAR MURDER
SHIV SENA UBT LEADER SHOT DEAD
UBT LEADER PRADEEP PURNEKAR
નેતાની હત્યા
MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.