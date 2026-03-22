ETV Bharat / bharat

બળતણની તંગી વચ્ચે મોટી ખુશખબર: રશિયાથી ક્રૂડ ઑઈલ અને અમેરિકાથી LPG લઈને આવ્યા જહાજ

શનિવાર અને રવિવારે રશિયાથી વિશાળ જથ્થામાં ક્રૂડ ઑઈલ અને અમેરિકાથી LPG સાથે બે મોટા જહાજ સુરક્ષિત મેંગલુરુ પોર્ટ પહોંચી ગયા છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 22, 2026 at 9:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મેંગલુરુ: ઈઝરાયલ, અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધી રહેલા વૈશ્વિક તણાવ અને યુદ્ધની વચ્ચે કર્ણાટકના દક્ષિણ કન્નડ જિલ્લાના ન્યૂ મેંગલુરુ પોર્ટ (NMPA) પર એનર્જી સપ્લાઈને લઈને મોટી હલચલ જોવા મળી છે. શનિવાર અને રવિવારે રશિયાથી વિશાળ જથ્થામાં ક્રૂડ ઑઈલ અને અમેરિકાથી LPG સાથે બે મોટા જહાજ સુરક્ષિત પહોંચી ગયા છે.

રશિયાથી આવ્યું 96 હજાર મેટ્રિક ટન ઑઈલ

રશિયાના પ્રિમોર્સ્ક પોર્ટથી 'એક્વા ટાઈટન' નામનું વિશાળ જહાજ શનિવાર મોડી રાતે મેંગલુરુ પહોંચ્યું. આ જહાજમાં આશરે 96 હજાર મેટ્રિક ટન યૂરાલ ક્રૂડ ઑઈલ લાદેલું છે, અધિકારીઓ અનુસાર, આ ઑઈલ મેંગલુરુ રિફાઈનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ (MRPL) માટે મંગાવવામાં આવ્યું છે. હાલ જહાજમાં ઑઈલ ઉતારવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, જે સ્થાનીક રિફાઈનરીની જરૂરિયાતોને પૂરી કરશે.

અમેરિકા આવ્યો 16 હજાર મેટ્રીક ટન LPG

ક્રૂડ ઑઈલની સાથે-સાથે ગેસની આપૂર્તિ મુદ્દે પણ એક સારા સમાચાર છે. રવિવારે સવારે અમેરિકાના ટેક્સાસથી 'પિક્સર પાયોનિયર' નામનું માલવાહક જહાજ 16 હજાર મેટ્રીક ટન LPG લઈને મેંગલુરુ પોર્ટ પહોંચ્યું. આ જથ્થો મેંગલુરુ સ્થિ એજિસ ગેસ સ્ટોરેજ યુનિટને સપ્લાઈ કરવામાં આવશે. ન્યૂ મેંગલુરુ પોર્ટ ઑથોરિટીના અધિકારીઓએ પુષ્ટિ કરી કે, ગેસ ઉતારવાનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે અને કડક સુરક્ષાના ઈંતેજામ કરવામાં આવ્યા છે.

ક્ષેત્રીય એનર્જી સિક્યોરિટી માટે મહત્વપૂર્ણ

વૈશ્વિક સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને અસ્થિરતાની વચ્ચે રશિયા અને અમેરિકા જેવા દેશોથી બળતણની આ નિર્બાધ સપ્લાય ભારતની એનર્જી સિક્યોરિટીની રીતે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, બંને જહાજના આગમન અને અનલોડિંગની પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત અને સુચારૂપણે ચાલી રહી છે.

TAGGED:

CRUDE OIL LPG
LPG SHIPS
CRUIDE OIL SHIP
IRAN ISARAEL US WAR
CRUIDE OIL AND LPG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.