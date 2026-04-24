ભારત જઈ રહેલું જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં જપ્ત, શ્રીગંગાનગરના વાઇસ કેપ્ટન સંજય મહાર સહિત 21 ક્રૂ સભ્યો ફસાયા
શ્રીગંગાનગરના ધારાસભ્ય જયદીપ બિહાનીએ હોર્મુઝમાં ફસાયેલા ક્રૂ સભ્યોને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સુરક્ષિત મુક્ત કરાવવાના પ્રયાસોની માંગ કરી છે.
Published : April 24, 2026 at 3:20 PM IST
શ્રીગંગાનગર : હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વધી રહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ વચ્ચે, ઈરાન દ્વારા ભારત તરફ જઈ રહેલા કન્ટેનર જહાજને જપ્ત કરવાથી સમગ્ર દેશમાં ચિંતા વધી છે. શ્રીગંગાનગરના વાઇસ કેપ્ટન સંજય માહેર સહિત 21 ક્રૂ સભ્યો જહાજમાં ફસાયેલા છે, અને તેમના પરિવારોએ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારોને તેમના સુરક્ષિત પરત આવવા માટે અપીલ કરી છે.
ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ (IRGC)એ ભારત તરફ જઈ રહેલા લાઇબેરિયા-ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજ 'એપામિનોડ્સ' ને રોકીને જપ્ત કર્યું. ઈરાનનો આરોપ છે કે જહાજ પરવાનગી વિના સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું, જ્યારે બોર્ડ પરના ક્રૂ કહે છે કે તેઓ પરવાનગીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા.
વાઇસ કેપ્ટને વીડિયો શેર કર્યો
શ્રીગંગાનગરના ધારાસભ્ય જયદીપ બિહાનીએ જણાવ્યું કે, મર્ચન્ટ નેવીના વાઇસ કેપ્ટન સંજય માહેર (38), જે રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગર જિલ્લાના સદભાવના નગરના રહેવાસી છે, તે પણ જહાજમાં સવાર હતા. સંજયે જણાવ્યું કે, સવારે 8 વાગ્યાની આસપાસ જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પાર કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે ઈરાની દળોએ ગોળીબાર કર્યો. ગોળીબાર બાદ, જહાજમાં સવાર તમામ 21 ક્રૂ સભ્યો, જેમાં ફિલિપાઇન્સ, યુક્રેન, શ્રીલંકા અને ભારતના સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે, તેમને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડાયા. સંજયે જહાજની અંદરથી એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે.
સંજય 15 વર્ષથી મર્ચન્ટ નેવીમાં છે
સંજય માહેર છેલ્લા 15 વર્ષથી મર્ચન્ટ નેવીમાં કામ કરી રહ્યા છે. તેઓ 7 એપ્રિલે શ્રી ગંગાનગર સ્થિત પોતાના ઘરેથી સાઉદી અરેબિયા ગયા હતા અને 8 એપ્રિલે જહાજમાં જોડાયા હતા. આ ઘટના પરત ફરતી વખતે બની હતી. જહાજ ગુજરાતના મુન્દ્રા બંદર પર પહોંચવાનું હતું, પરંતુ તે સમય પહેલાં જ આ ઘટના બની હતી. અહેવાલો અનુસાર, જહાજ 3-4 દિવસથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની બહાર પરવાનગીની રાહ જોઈને ઉભું હતું.
સરકારી હસ્તક્ષેપની માંગ: શ્રીગંગાનગરના ધારાસભ્ય બિહાનીએ પણ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો પાસેથી હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે જેથી શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમામ ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત મુક્ત કરી શકાય.
પરિવારે સરકારને અપીલ કરી
સંજયના પિતા ઓમપ્રકાશ મહારે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને રાજસ્થાન સરકાર અને ભારત સરકાર પાસેથી મદદની વિનંતી કરી. તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જહાજમાં સવાર તમામ ભારતીય નાગરિકોની સલામત વાપસી સુનિશ્ચિત કરવા અપીલ કરી. પરિવાર આ ઘટનાથી ખૂબ જ ચિંતિત છે. ઈરાની નૌકાદળનો દાવો છે કે જહાજની નેવિગેશન સિસ્ટમ ખોરવાઈ ગઈ હતી, જેનાથી દરિયાઈ સુરક્ષા માટે ખતરો ઉભો થયો હતો. તેના આધારે, IRGC એ જહાજને અટકાવ્યું અને જપ્ત કર્યું, અને તેને ઈરાની કિનારે ખેંચી લીધું.
