ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટને બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, એરક્રાફ્ટના ટૉયલેટમાંથી મળ્યો સંદિગ્ધ લેટર
કોલકાતાથી શિલોંગ જઈ રહેલી ફ્લાઈટમાંથી ક્રૂ મેમ્બરને હાથે લખેલો પત્ર મળ્યો
Published : February 14, 2026 at 6:00 PM IST
કોલકાતા: શિલોંગ જનારી ઈન્ડિગો ફ્લાઈટને શનિવારે બૉમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી. જેના પરિણામે પ્લેન આશરે 4 કલાક માટે ફસાયેલી રહી.
ઈન્ડિગો ફ્લાઈટ 6E 7304 એક હાથે લખેલી નોટ મળ્યા બાદ આઈસોલેશન બેમાં લઈ જવામાં આવી. આ નોટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે, પ્લેનમાં બૉમ્બ મૂકવામાં આવ્યો છે.
જો કે, બાદમાં આ ધમકી એક અફવા નીકળી અને સ્ટાન્ડર્ડ સિક્યોરિટી પ્રોટોકૉલ અનુસાર સંપૂર્ણ તપાસ બાદ બપોરે 1.33 વાગ્યે ફ્લાઈટ પોતાના ડેસ્ટિનેશન માટે રવાના થઈ ગઈ.
એરપોર્ટ ઑથોરિટી ઑફ ઈન્ડિયા (AAI)ના એક પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, આ નોટ ક્રૂ મેમ્બરમાંથી એકને ફ્લાઈટના ટૉયલેટમાં આશરે 9.15 વાગ્યે મળી જે તેના નિર્ધારિત ડિપાર્ચર સમયના 15 મિનિટ પહેલા હતું. 60 પેસેન્જરમાંથી કેટલાક પહેલેથી જ પ્લેનમાં સવાર થઈ ચૂક્યા હતા.
જોકે, ફ્લાઈટમાં બેસી ચૂકેલા પેસેન્જર્સને સુરક્ષિત નીચે ઉતારી લેવામાં આવ્યા અને એરક્રાફ્ટને આઈસોલેશનમાં લઈ જવામાં આવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, સ્ટાન્ડર્ડ સિક્યોરિટી પ્રોટોકૉલનું પાલન કરવામાં આવ્યું અને સંબંધિત એજન્સીઓએ સંપૂર્ણ તપાસ કરી.
AIના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, તમામ સુરક્ષા ચેક અને સુરક્ષા અધિકારીઓ દ્વારા ક્લિયરન્સ મળ્યા બાદ એરક્રાફ્ટને ઑપરેશન માટે સુરક્ષિત ઘોષિત કરી દેવામાં આવ્યું.
જણાવી દઈએ કે, ગત મહિને 23 જાન્યુઆરીએ દિલ્હીથી પુણે જનારી ફ્લાઈટને પણ આ પ્રકારનો એક મળ્યો હતો. તે પણ હાથથી લખેલો પત્ર હતો અને ક્રૂ મેમ્બરને ટૉઈલેટમાંથી મળ્યો હતો. જોકે, જ્યારે આ પત્ર મળ્યો ત્યાં સુધી ફ્લાઈટ પુણે લેન્ડ થઈ ચુકી હતી.
