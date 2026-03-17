શિખર બેંક કૌભાંડ કેસ બંધ: કોર્ટે અજિત પવાર, સુનેત્રા પવાર અને રોહિત પવારને ક્લીન ચીટ આપી
25,000 કરોડ રૂપિયાના એપેક્સ બેંક કૌભાંડ કેસમાં અજિત પવાર, સુનેત્રા પવાર અને રોહિત પવારને ક્લીન ચીટ મળી છે.
Published : March 17, 2026 at 3:13 PM IST
મુંબઈ: મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સહકારી બેંક (શિખર બેંક) માં થયેલા ₹25,000 કરોડના કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા કેસમાં, મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટની એક ખાસ અદાલતે મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા રજૂ કરાયેલ ક્લોઝર રિપોર્ટ સ્વીકાર્યો છે.
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે, આ કેસમાં, અરજદારોનો ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો કોઈ ઈરાદો સાબિત થયો નથી. પરિણામે, રાજ્યના તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવાર, તેમની પત્ની - હાલના નાયબ મુખ્યમંત્રી - સુનેત્રા પવાર અને અન્ય 73 લોકો સહિત 75 વ્યક્તિઓને નોંધપાત્ર રાહત આપવામાં આવી છે.
મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોર્ટમાં 'સી-સમરી' રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. ખાસ સેશન્સ જજ મહેશ જાધવે આ રિપોર્ટ સ્વીકાર્યો. સોમવારે મોડી રાત્રે આદેશની નકલ ઉપલબ્ધ થઈ.
'સી-સમરી' રિપોર્ટ સ્વીકારતી વખતે કોર્ટે શું કહ્યું?
કોર્ટે પોતાના આદેશમાં જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીને આ કેસમાં આરોપીઓએ કોઈપણ રીતે જાહેર ભંડોળની ઉચાપત, છેતરપિંડી અથવા ગેરઉપયોગ કર્યો હોવાનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી. કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે એવા કોઈ નક્કર પુરાવા નથી કે જાહેર સેવકોએ તેમના વ્યક્તિગત લાભ માટે તેમની સંભાળ હેઠળ સોંપાયેલી સંપત્તિનો ઉપયોગ કર્યો હોય, કે છેતરપિંડીના ઈરાદાનો કોઈ પુરાવો નથી. વધુમાં, તપાસમાં એવા કોઈ સંકેત મળ્યા નથી કે બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટના આદેશમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું હતું કે બેંકના ડિરેક્ટરોએ ગેરકાયદેસર કૃત્યો કરવા માટે કોઈ પૂર્વ તૈયારી અથવા ગુનાહિત કાવતરામાં સામેલ હોવાનો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી. કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે ફક્ત પ્રક્રિયાગત ભૂલો અથવા નિયમોનું પાલન ન કરવું એ સીધા ગુનાહિત કૃત્યો તરીકે અર્થઘટન કરી શકાતું નથી. આદેશમાં વધુમાં નોંધ્યું હતું કે આ કેસમાં આશરે ₹850 કરોડ પહેલાથી જ વસૂલ કરવામાં આવ્યા છે, અને બાકીની રકમ વસૂલવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે.
વધુમાં, કોર્ટે આ ક્લોઝર રિપોર્ટને પડકારવા માટે દાખલ કરવામાં આવેલી 20 થી વધુ 'વિરોધ અરજીઓ' ફગાવી દીધી હતી. પોતાના ચુકાદામાં, કોર્ટે તારણ કાઢ્યું હતું કે તપાસમાં સંડોવાયેલા ડિરેક્ટરો અથવા અધિકારીઓને કોઈ ખોટા નાણાકીય લાભ થયા હોવાના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. વધુમાં, એવું જોવા મળ્યું હતું કે પ્રશ્નમાં રહેલી લોન કોલેટરલ સિક્યોરિટી સામે વહેંચવામાં આવી હતી.
2020 માં ક્લીન ચિટ મળી
તપાસમાં એવો કોઈ પુરાવો મળ્યો નથી કે શિખર બેંકના અધિકારીઓ, ડિરેક્ટરો અથવા ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ (જે તે સમયે પદ પર હતા એ) રાજ્ય સહકારી બેંકની લોન મંજૂરી અને વસૂલાત પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન રેકોર્ડમાં છેડછાડ કરીને ઉચાપત કરી હતી અથવા તેમના સત્તાવાર હોદ્દાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. ફરિયાદી સુરિન્દર અરોરા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોને સમર્થન આપવા માટે કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.
પરિણામે, શિખર બેંક દ્વારા વિવિધ સહકારી મંડળીઓને આપવામાં આવેલી લોનની તપાસમાં કોઈ કૃત્ય બહાર આવ્યું નથી જે ગુનો ગણાય. ફરિયાદીએ આ આરોપો નાબાર્ડ દ્વારા રજૂ કરાયેલા અહેવાલમાં ઉઠાવવામાં આવેલા મુદ્દાઓ પર આધારિત હતા. આ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા પછી, આર્થિક ગુના શાખા (EOW) એ 2020 માં મુંબઈ સેશન્સ કોર્ટમાં 'સી-સમરી' રિપોર્ટ દાખલ કર્યો, જેમાં કેસ બંધ કરવાની માંગ કરવામાં આવી.
આ ઘટનાક્રમથી આ કેસમાં આરોપી તમામ રાજકીય નેતાઓને રાહત મળી, જેમાં અજિત પવારનો પણ સમાવેશ થાય છે - જે તે સમયે સત્તામાં હતા અને આ કેસમાં ફસાયેલા હતા. ત્યારબાદ, સરકાર બદલાયા બાદ, EOW એ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી જેમાં આ કેસમાં નવેસરથી તપાસ કરવાનો ઇરાદો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
અણ્ણા હજારે અને શાલિનીતાઈ પાટીલ દ્વારા ક્લોઝર રિપોર્ટનો વિરોધ કરતી અરજીઓ ફગાવી દેવામાં આવી છે. દરમિયાન, આ ક્લોઝર રિપોર્ટનો વિરોધ કરતા, વરિષ્ઠ સામાજિક કાર્યકર અણ્ણા હજારે, સહકારી ક્ષેત્રના નેતા શાલિનીતાઈ પાટીલ, માણિકરાવ જાધવ અને કિસન કવાડ (અહમદનગરમાં ખાંડ ફેક્ટરીના સભ્ય) સાથે વિરોધમાં અરજીઓ દાખલ કરી હતી. વધુમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પણ હસ્તક્ષેપ અરજી રજૂ કરી હતી.
કોર્ટે હસ્તક્ષેપ માંગતી ED ની અરજી ફગાવી દીધી હતી. વધુમાં, દાખલ કરાયેલી બધી વાંધા અરજીઓમાંથી, કોર્ટે ફક્ત મૂળ ફરિયાદી સુરેન્દ્ર મોહન અરોરા દ્વારા રજૂ કરાયેલી અરજી સ્વીકારી, જ્યારે બાકીની બધી અરજીઓ ફગાવી દીધી.
દરમિયાન, આર્થિક ગુના શાખાએ કોર્ટને જાણ કરી કે તેણે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 173 હેઠળ ફરીથી તપાસ શરૂ કરી છે અને આ હેતુ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પરત કરવાની વિનંતી કરી છે. જો કે, ત્યારબાદ અન્ય બધી વાંધા અરજીઓ ફગાવી દેતી વખતે કોર્ટે ફક્ત સુરેન્દ્ર મોહન અરોરાની અરજી સ્વીકારી.
આ પણ વાંચો: