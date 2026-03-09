દિલ્હી રમખાણો કેસ: ભાઈના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે શરજીલ ઇમામને 10 દિવસના વચગાળાના જામીન મંજૂર
કોર્ટે અનેક શરતો સાથે વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા. શરજીલ ઇમામને આ સમયગાળા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ન કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
નવી દિલ્હી: દિલ્હીની કરકરડૂમા જેલએ દિલ્હી રમખાણોનું કાવતરું ઘડવાના આરોપી શરજીલ ઇમામને તેના નાના ભાઈના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે 10 દિવસના વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટે શરજીલ ઇમામને ₹50,000 ની જામીન પર વચગાળાના જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે શરજીલ ઇમામને 20 માર્ચથી 30 માર્ચ સુધી વચગાળાના જામીન મંજૂર કર્યા છે. કોર્ટે શરજીલ ઇમામને વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત ન કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે તેમને આ સમયગાળા દરમિયાન સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ન કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે.
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે વચગાળાના જામીન સમયગાળા દરમિયાન, શરજીલ ઇમામ તેના પરિવારના સભ્યો સિવાય અન્ય કોઈને મળશે નહીં અને તેના ભાઈના લગ્ન ઘરે રહેશે.
કોર્ટે શરજીલ ઇમામને 30 માર્ચે આત્મસમર્પણ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. શરજીલ ઇમામે તેના નાના ભાઈના લગ્ન માટે ચાર અઠવાડિયાના વચગાળાના જામીન માંગ્યા હતા. તેણે તેની વચગાળાની જામીન અરજીમાં તેની બીમાર માતાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
નોંધનીય છે કે 5 જાન્યુઆરીએ સુપ્રીમ કોર્ટે શરજીલ ઇમામની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. શરજીલ ઇમામની સાથે, સુપ્રીમ કોર્ટે ઉમર ખાલિદની જામીન અરજી પણ ફગાવી દીધી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે બંને આરોપીઓએ કાવતરામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
નોંધનીય છે કે શરજીલ ઇમામની 25 ઓગસ્ટ, 2020 ના રોજ બિહારથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. UAPA હેઠળ શરજીલ ઇમામ સામે દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં, દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે ઇમામ નાગરિકતા સુધારા કાયદા સામેના વિરોધ પ્રદર્શનોને સમગ્ર ભારતમાં લઈ જવા માટે ઉત્સુક હતો અને તે માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યો હતો.
શરજીલ ઇમામ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે તેણે નફરત ફેલાવતા અને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ હિંસા ભડકાવતા ભાષણો આપ્યા હતા, જેના કારણે ડિસેમ્બર 2019 માં હિંસા ભડકી હતી. દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે નાગરિકતા સુધારા કાયદા વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શનની આડમાં એક ઊંડા મૂળનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારોમાં કાયદા વિરુદ્ધ પ્રચાર ફેલાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં મુસ્લિમોની નાગરિકતા છીનવી લેવાની અને તેમને ડિટેન્શન કેમ્પમાં અટકાયતમાં રાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી.
