PM મોદીને મળ્યા શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુલે, ચર્ચાઓનું બજાર ગરમ
આ પહેલા શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુલે કાલે જંતર-મંતર પર CJPના વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયા હતા.
Published : July 22, 2026 at 1:07 PM IST
નવી દિલ્હી: સંસદના ચોમાસુ સત્ર 2026નો આજે ત્રીજો દિવસ છે અને હંગામાને કારણે બન્ને સદનની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. આ વચ્ચે એક રાજકીય સમાચાર સામે આવ્યા છે.
NCP (SP)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શરદ પવાર અને બારામતીના NCP સાંસદ સુપ્રિયા સુલેએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સંસદ ભવનમાં મુલાકાત કરી હતી. ત્રણેય નેતાઓની આ મુલાકાત રાજકીય ચર્ચાનો વિષય બની ગઇ છે. આ પહેલા શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુલે જંતર-મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના આંદોલન દરમિયાન ત્યાં પહોચ્યા હતા અને સમર્થન પણ કર્યું હતું. આ સાથે સાથે તેમણે પોલીસ કાર્યવાહીની પણ ટિંકા કરી હતી. શરદ પવાર અને સુપ્રિયા સુલેની પાર્ટીએ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગને પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે.
NCP-SCP chief Sharad Pawar and party MP Supriya Sule met Prime Minister Narendra Modi at the Parliament, in Delhi. pic.twitter.com/0mcy7ODLSH— ANI (@ANI) July 22, 2026
શરદ પવારે કેન્દ્રને માંગો પર સંવેદનશીલતાથી વિચાર કરવા અને યોગ્ય કાર્યવાહીનો આગ્રહ કર્યો હતો. ભારતીય બંધારણે દેશના દરેક નાગરિકના અધિકારોને સુરક્ષા આપી છે અને સરકાર અને વહીવટીતંત્ર લોકો પ્રત્યે જવાબદાર છે માટે સરકારે પોતાની માંગને લઇને શાંતિપૂર્વક પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો પર અત્યાચાર કરવાની જગ્યાએ તેમની માંગો પર સંવેદનશીલતાથી વિચાર કરવો જોઇએ અને તેમના પર ધ્યાના આપીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવી જોઇએ.
NCP (SCP)ના કાર્યકારી અધ્યક્ષ સુપ્રિયા સુલેએ ગયા અઠવાડિયે (NDA)માં સામેલ થવા અથવા NCP સાથે મર્જરની અટકળોને નકારતા જણાવ્યું કે કોઇ બીજી પાર્ટી તરફથી તેમની સાથે હાથ મિલાવવાનો કોઇ પ્રપોઝલ નથી. પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું કે આ મામલે પાર્ટીના કોઇ પણ સીનિયર લીડર સાથે વાત કરવામાં આવી નથી. પવાર સાહેબ, મને, જયંત પાટિલ, અનિલ દેશમુખ અને રાજેશ ટોપે અથવા કોઇ પણ સીનિયર લીડરને કોઇ પણ પાર્ટી તરફથી પ્રપોઝલ મળ્યું નથી અને ના તો ભાજપ, કોંગ્રેસ કે NDAના કોઇ સાથીએ અમને પ્રપોઝલ આપ્યું છે.
શરદ પવાર ગ્રુપના NDA સાથે હાથ મિલાવવાની અફવાઓને મુંબઇમાં NCP (SCP) લીડર જયંત પાટિલ, NCP લીડર પ્રફુલ પટેલ અને સુનીલ તટકરે અને CM દેવેન્દ્ર ફડણવીસ વચ્ચે મોડી રાત્રે યોજાયેલી બેઠક બાદ અફવાઓને જોર મળ્યું હતું. શરદ પવારની પાર્ટીએ જણાવ્યું છે કે આ બેઠકો વહીવટી બાબતો માટે હતી, રાજકીય પુનર્ગઠન માટે નહીં.
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