શરદ પવારને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, પુણેની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા
મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી શરદ પવાર બારામતી સ્થિત તેમના ઘરે હતા. શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ બાદ તેમને પુણે લાવવામાં આવ્યા હતા.
Published : February 9, 2026 at 5:57 PM IST
પુણે (મહારાષ્ટ્ર): NCP (SP) પ્રમુખ શરદ પવારને સોમવારે સ્વાસ્થ્ય કારણોસર પુણેની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ઉધરસ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે.
તેઓ બારામતી સ્થિત તેમના ઘરે હતા. તેમની તબિયત બગડ્યા બાદ, 83 વર્ષીય શરદ પવારને તેમની પુત્રી અને લોકસભા સાંસદ સુપ્રિયા સુલે અને તેમના પતિ સદાનંદ સુલે રૂબી હોલ ક્લિનિક લાવ્યા હતા. પુણેથી લગભગ 100 કિમી દૂર બારામતીથી પહોંચ્યા પછી તરત જ, ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રીને વ્હીલચેરમાં હોસ્પિટલની અંદર લઈ જવામાં આવ્યા.
હોસ્પિટલના મુખ્ય કાર્ડિયોલોજિસ્ટ અને મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી ડૉ. પરવેઝ ગ્રાન્ટે જણાવ્યું હતું કે ડોકટરોની એક ટીમ પવારની તપાસ કરશે અને તેમની આગામી કાર્યવાહી નક્કી કરશે.
હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું હતું કે પવારને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા (લાંબા સમય માટે) કે રજા આપવી તે અંગેનો નિર્ણય તબીબી તપાસ પછી લેવામાં આવશે.
પક્ષના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શરદ પવાર, જે મોઢાના કેન્સરથી સાજા થયા હતા, તેઓ ગળામાં ચેપ, સતત ઉધરસ અને છાતીમાં જકડાઈ જવાથી પીડાતા હતા.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પવારને ખાંસીને કારણે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હતી. પરિવાર કોઈ જોખમ લેવા માંગતો ન હતો, તેથી તેમની પુત્રી અને બારામતીના સાંસદ સુપ્રિયા સુલે તેમને પુણેની રૂબી હોલ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા.
રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) ના સ્થાપક પવાર, દેશના સંરક્ષણ પ્રધાન અને કૃષિ પ્રધાન તરીકે પણ સેવા આપી ચૂક્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે શરદ પવારના ભત્રીજા અને નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવારનું 28 જાન્યુઆરીએ બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનામાં અવસાન થયું હતું.
