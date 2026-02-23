શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતીની ગમે ત્યારે થઇ શકે છે ધરપકડ, જાણો શું છે આરોપ?
શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી વિરૂદ્ધ પ્રયાગરાજમાં યૌન શોષણના કેસમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસની ટીમના વારાણસી સ્થિત શ્રી વિદ્યા મઠ આવવાની આશંકા છે
Published : February 23, 2026 at 1:45 PM IST
વારાણસી: શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સરસ્વતી વિરૂદ્ધ પ્રયાગરાજમાં યૌન શોષણના કેસમાં ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસની ટીમના વારાણસી સ્થિત શ્રી વિદ્યા મઠ આવવાની આશંકા છે. શંકરાચાર્યના વકીલોની એક પેનલ પહેલાથી જ મઠની બહાર પહોંચી ગઇ છે.
જે કલમ હેઠળ શંકરાચાર્ય અને તેમના શિષ્ય પર કેસ નોંધાયો છે, તેમાં 10 વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઇ છે અને ધરપકડ નક્કી માનવામાં આવી રહી છે. જોકે, શંકરાચાર્યની લીગલ ટીમ પણ પોતાની રીતે તૈયારીમાં લાગેલી છે.
શંકરાચાર્યના વકીલ મદન મિશ્રાનું કહેવું છે કે જે કલમ હેઠળ કેસ નોંધાયો છે તે કલમ પૉક્સો એક્ટ સાથે જોડાયેલી છે. જે લોકોએ આરોપ લગાવ્યો છે તેમના નિવેદન પોલીસે નોંધ્યા નથી અને કેસ નોંધાયા બાદ પોલીસના અહીં આવવાની સૂચના છે. અમે પુરી રીતે તૈયાર છીએ. વકીલનું કહેવું છે કે 10 વર્ષ સુધીની જોગવાઇ આ કેસમાં છે. એવામાં જો પોલીસ આવે છે તો અમે તેની તૈયારીમાં જ છીએ. ધરપકડ થઇ શકે છે પરંતુ અમે કાયદાકીય લડાઇ લડીશું. અમે આ કેસમાં લોઅર કોર્ટથી લઇને હાઇકોર્ટમાં જઇશું અને આ કેસને પડકારીશું. વકીલ મદન મિશ્રાનું કહેવું છે કે આ ખોટો કેસ છે, માટે તેના પર વધારે બોલવાનો કોઇ અર્થ જ નથી, જે પણ ઘટના છે તે તપાસમાં સ્પષ્ટ થઇ જશે.
બીજી તરફ શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદનું કહેવું છે કે આજે મારી વકીલો સાથે બેઠક થઇ છે અને આ કેસમાં વકીલો પાસેથી લીગલ સૂચન લેવામાં આવ્યું છે. જલ્દી અમારી લીગલ ટીમ હાઇકોર્ટ જશે અને આ કેસમાં આગળની કાર્યવાહી કરશે.
સ્વામીજીનું કહેવું છે કે તે ક્યાય ભાગતા નથી, માટે ધરપકડનો સવાલ જ નથી, તેમ છતા તેમની જો ધરપકડ કરવી છે તો પોલીસનો કોઇ વિરોધ નહીં કરે. તે તપાસમાં પુરો સહયોગ આપશે અને જે સત્ય સામે આવશે તે બધાને દેખાશે.
શંકરાચાર્યએ કહ્યું કે કોઇ પણ આવે, તમામનું સ્વાગત છે, અમે સંપૂર્ણ સહકાર આપીશું. અમને કેસ ઉકેલવામાં એટલો જ રસ છે જેટલો પોલીસને છે, જેથી અમારા પર લાગેલા કલંકને શક્ય તેટલી ઝડપથી દૂર કરી શકાય.
શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદે કહ્યું કે, "અમે કોઇ વકીલને બોલાવ્યા નથી. વકીલો કોર્ટમાં કામ કરશે, અહીં તેમની કોઇ જરૂર નથી. જોકે, કેટલાક વકીલ પોતાની શ્રદ્ધા અને ભાવના સાથે અહીં ઉભા છે. રામચરિતમાનસના લંકા કાંડનું ઉદાહરણ આપતા તેમણે કહ્યું કે વિભીષણે રાવણને સલાહ આપતા કહ્યું હતું કે દંભ અને પાખંડ ઢોંગનો એક દિવસ અંત જરૂર આવશે."
તેમણે કહ્યું કે રાવણે સંન્યાસીનો વેશ ધારણ કર્યો અને તમામ પ્રકારના દુષ્ટ કાર્યો કર્યા પરંતુ તેનો પર્દાફાશ થયો. કલનેમીએ સાધુનો વેશ ધારણ કર્યો પરંતુ હનુમાનજી સામે તે કલંકિત થયો અને તેનો અંત થયો. આ રીતે રાહુએ દેવતાઓનો વેશ ધારણ કરી અમૃત પીવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તેનો પણ પર્દાફાશ થયો, જે પણ નકલી હિન્દૂ છે તેમનો પણ પર્દાફાશ થશે.
