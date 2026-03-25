શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદને હાઈકોર્ટ તરફથી મોટી રાહત; આગોતરા જામીન મંજૂર

યુવાન વિદ્યાર્થીઓના જાતીય શોષણ અંગે દાખલ કરાયેલા મુકદ્દમા સાથે સંબંધિત કેસ; કોર્ટે 21 ફેબ્રુઆરીએ FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 5:03 PM IST

પ્રયાગરાજ: અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે બટુકોના જાતીય શોષણના કેસમાં શંકરાચાર્ય અવિમુક્તેશ્વરાનંદને રાહત આપી છે. કોર્ટે તેમની આગોતરા જામીન અરજી મંજૂર કરી છે. અગાઉ, કોર્ટે આ કેસમાં પોતાનો આદેશ અનામત રાખ્યો હતો અને તેમની ધરપકડ પર રોક લગાવી હતી.

ન્યાયાધીશ જિતેન્દ્ર કુમાર સિંહાએ મંગળવારે આ આદેશ આપ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, અવિમુક્તેશ્વરાનંદ અને મુકુન્દાનંદ વતી વરિષ્ઠ વકીલ દિલીપ કુમાર, વકીલો રાજર્ષિ ગુપ્તા અને સુધાંશુ કુમાર હાજર રહ્યા હતા, જ્યારે રાજ્ય સરકાર વતી વધારાના એડવોકેટ જનરલ મનીષ ગોયલ, સરકારી એડવોકેટ પતંજલિ મિશ્રા અને એજીએ ફર્સ્ટ રૂપક ચૌબે હાજર થયા હતા. આશુતોષ બ્રહ્મચારી વતી રીના એન. સિંહે પોતાની દલીલો રજૂ કરી હતી.

સુનાવણીની શરૂઆતમાં, અવિમુક્તેશ્વરાનંદે આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા અને જણાવ્યું હતું કે તેમને કેસમાં ખોટી રીતે ફસાવવામાં આવ્યા છે. એવી પણ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે વાદી, આશુતોષનો ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. રાજ્ય સરકારે આગોતરા જામીન અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો. હાઇકોર્ટમાં સીધી અરજી દાખલ કરવા અને તેની જાળવણી પર પણ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે અરજદારોના વકીલને આશુતોષ બ્રહ્મચારીના પૂરક સોગંદનામાની નકલ પ્રદાન કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો હતો.

એ નોંધવું જોઈએ કે આશુતોષ બ્રહ્મચારીએ સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ, તેમના શિષ્ય મુકુન્દાનંદ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ જિલ્લા કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો, જેમાં બટુકો પર જાતીય શોષણનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ કેસની સુનાવણી કરતા, POCSO સ્પેશિયલ કોર્ટે 21 ફેબ્રુઆરીએ સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ, તેમના શિષ્ય મુકુન્દાનંદ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને તપાસનો આદેશ આપ્યો હતો. કોર્ટના આદેશ બાદ, 22 માર્ચે પ્રયાગરાજના ઝુંસી પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS એક્ટની કલમો હેઠળ સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ, તેમના શિષ્ય મુકુન્દાનંદ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી હતી.

FIR નોંધાયા બાદ, સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદે અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટમાં આગોતરા જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી. 27 ફેબ્રુઆરીએ, હાઈકોર્ટે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદની ધરપકડ પર આગામી આદેશ સુધી રોક લગાવી હતી અને કેસમાં સામેલ તમામ પક્ષોને તેમના જવાબો દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ, તમામ પક્ષકારોએ 12 માર્ચે પોતાના જવાબો દાખલ કરવાના હતા. જોકે, ફરિયાદી આશુતોષ બ્રહ્મચારીએ સુરક્ષાના કારણોસર હાઈકોર્ટમાં પોતાનો જવાબ દાખલ કર્યો ન હતો. જ્યારે સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ અને રાજ્ય સરકારે પોતાના જવાબો દાખલ કર્યા હતા, ત્યારે આશુતોષ બ્રહ્મચારીએ 17 માર્ચે હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો અને 883 પાનાનો જવાબ દાખલ કર્યો.

નોંધનીય છે કે અગાઉ, 27 ફેબ્રુઆરીએ, શંકરાચાર્યની આગોતરા જામીન અરજીની સુનાવણી કરતી વખતે, અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે તેમની ધરપકડ પર વચગાળાનો સ્ટે લગાવ્યો હતો અને પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.

