"રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુનું અપમાન કરીને TMC એ બધી હદો ...", PM મોદીએ મમતા સરકાર પર નિશાન સાધ્યું
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી સરકારે બધી હદો વટાવી દીધી છે. મુખ્યમંત્રી રાષ્ટ્રપતિના સ્વાગત માટે હાજર રહ્યા ન હતા.
Published : March 7, 2026 at 10:18 PM IST
નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર પર રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની રાજ્ય મુલાકાત દરમિયાન તેમનું અપમાન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો, તેને "શરમજનક અને અભૂતપૂર્વ" ગણાવ્યું હતું અને ટીએમસી સરકારે "ખરેખર બધી હદો ઓળંગી દીધી છે" તેવું જણાવ્યું હતું.
મુર્મુના રાજ્યમાં 9મા આંતરરાષ્ટ્રીય સંથાલ પરિષદના સ્થળાંતર અને તેમની મુલાકાત દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તેમના મંત્રીઓની ગેરહાજરી પર નારાજગી વ્યક્ત કર્યા બાદ વડા પ્રધાને આ નિવેદન આપ્યું હતું. મુર્મુએ આ પરિષદમાં ભાગ લીધો હતો.
This is shameful and unprecedented. Everyone who believes in democracy and the empowerment of tribal communities is disheartened.— Narendra Modi (@narendramodi) March 7, 2026
The pain and anguish expressed by Rashtrapati Ji, who herself hails from a tribal community, has caused immense sadness in the minds of the people… https://t.co/XGzwMCMFrT
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિનું કાર્યાલય રાજકારણથી ઉપર છે અને તેની પવિત્રતાનો હંમેશા આદર કરવો જોઈએ. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર અને શાસક ટીએમસી ભાનમાં આવશે.
X પર એક પોસ્ટમાં મોદીએ કહ્યું, "આ શરમજનક છે અને પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી. લોકશાહી અને આદિવાસી સમુદાયોના સશક્તિકરણમાં વિશ્વાસ રાખનાર દરેક વ્યક્તિ નિરાશ છે." વડા પ્રધાને કહ્યું કે રાષ્ટ્રપતિ, જે પોતે આદિવાસી સમુદાયના છે, દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલ પીડા અને વેદનાએ ભારતના લોકોને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે.
તેમણે કહ્યું, "પશ્ચિમ બંગાળમાં ટીએમસી સરકારે ખરેખર બધી હદો વટાવી દીધી છે. રાષ્ટ્રપતિના આ અપમાન માટે તેમનું વહીવટ જવાબદાર છે." મોદીએ કહ્યું કે તે એટલું જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે કે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર સંથાલ સંસ્કૃતિ જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને આટલી બેદરકારીથી લઈ રહી છે.
અગાઉ, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ સંથાલ આદિવાસી સમુદાયના સંમેલન પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી કે બિધાનનગરને બદલે બાગડોગરા એરપોર્ટ નજીક આયોજિત થઈ રહ્યું છે અને આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું કે શું રાજ્ય વહીવટીતંત્રને અપેક્ષા હતી કે કોઈ પણ તેમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
તેણીએ કહ્યું, "મને ખબર નથી કે વહીવટીતંત્રના મનમાં શું ચાલ્યું કે તેમણે સંમેલન માટે એવી જગ્યા પસંદ કરી જ્યાં સંથાલ લોકો જઈ શકતા ન હતા." મુર્મુએ કહ્યું, "કદાચ રાજ્ય સરકાર આદિવાસીઓનું કલ્યાણ ઇચ્છતી નથી અને તેથી જ તેમણે તેમને અહીં આવતા અટકાવ્યા."
મુર્મુની ટિપ્પણી પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયા આપતા, મુખ્યમંત્રી બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો કે ભાજપ રાજ્ય સરકારને બદનામ કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ કાર્યાલયનો ઉપયોગ કરી રહી છે.
કોલકાતામાં એક વિરોધ સ્થળ પર, મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, "ભાજપ એટલી નીચે ઉતરી ગઈ છે કે તેઓ રાજ્યને બદનામ કરવા માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુનો ઉપયોગ કરી રહી છે."
મુર્મુને વાર્ષિક કાર્યક્રમમાં આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, જે મૂળ સિલિગુડીના બિધાનનગરમાં યોજાવાનું હતું. જોકે, સુરક્ષા અને અન્ય કારણોસર, અધિકારીઓએ સ્થળ બદલીને બાગડોગરા એરપોર્ટ નજીક ગોપાલપુર રાખ્યું.
શનિવારે બપોરે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ સ્થળ પર પહોંચ્યા, ત્યારે ફક્ત થોડા લોકો જ હાજર હતા. સિલિગુડીના મેયર ગૌતમ દેબ એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવા માટે રાજ્ય સરકારના એકમાત્ર પ્રતિનિધિ હતા.
મુર્મુએ કહ્યું કે તેમને "ખૂબ જ દુઃખ" છે કે લોકો કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપી શક્યા નહીં કારણ કે તે ખૂબ દૂર યોજાઈ હતી. "કદાચ વહીવટીતંત્રને આશા હતી કે કોઈ હાજર રહી શકશે નહીં, અને રાષ્ટ્રપતિ ફક્ત પાછા ફરશે."
મુર્મુએ કહ્યું, "જો રાષ્ટ્રપતિ ક્યાંક જાય છે, તો મુખ્યમંત્રી અને મંત્રીઓ પણ આવવા જોઈએ. પરંતુ તેઓ આવ્યા નહીં... હું પણ બંગાળની પુત્રી છું. મમતા દીદી મારી બહેન, મારી નાની બહેન પણ છે. મને ખબર નથી કે તે મારાથી ગુસ્સે હતી કે નહીં, જેના કારણે આવું થયું."
