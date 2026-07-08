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અયોધ્યા રામ મંદિર દાનચોરી વિવાદ વચ્ચે શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યા સવાલ, ચંપત રાયની ધરપકડની માંગ

કોંગ્રેસના નેતા અને પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે રામ મંદિરમાં ગેરરીતિને લઇને સવાલ ઉઠાવ્યા છે. શક્તિસિંહ ગોહિલે ચંપત રાયની ધરપકડની માંગ કરી છે

અયોધ્યા રામ મંદિર દાનચોરી વિવાદ વચ્ચે શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યા સવાલ
અયોધ્યા રામ મંદિર દાનચોરી વિવાદ વચ્ચે શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યા સવાલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 8, 2026 at 1:44 PM IST

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નવી દિલ્હી: અયોધ્યા રામ મંદિરમાં દાનપાત્રમાં ગેરરીતિને લઇને વિવાદ બાદ તપાસ ચાલી રહી છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના નેતા અને પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે રામ મંદિરમાં ગેરરીતિને લઇને સવાલ ઉઠાવ્યા છે. શક્તિસિંહ ગોહિલે ચંપત રાયની ધરપકડની માંગ કરી છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલે ઉઠાવ્યા સવાલ

કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે રામ મંદિર અને ચંપત રાયના મુદ્દા પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે ભગવાન રામની કાળી મૂર્તિ પર પ્રશ્ન કરતા કહ્યું કે, આ એવું પહેલું મંદિર છે જ્યાં રામ શ્યામ (કાળા) રંગના છે અને માતા સીતા તેમની સાથે નથી, તેમજ ત્યાં રામ દરબાર પણ નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે ટ્રસ્ટના સભ્યોની પસંદગી વડાપ્રધાન દ્વારા કરવામાં આવી છે, તેથી આ બાબતમાં વડાપ્રધાનની જવાબદારી પણ નક્કી થાય છે.

તેમણે પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીના એક જૂના વીડિયો ભાષણનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જેમાં તેઓ કહે છે કે, 'જો કૂતરો ચોરને જોઈને ભસતો નથી, તો તેનો અર્થ એ કે કૂતરો ચોરને ઓળખે છે.' આ સંદર્ભમાં કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે, 'હું આપણા ચોકીદારને ભસવાનું નથી કહી રહ્યો, પરંતુ એ નોંધવું જરૂરી છે કે તેમણે રામ મંદિરની ચોરી પર કોઈ વાત કરી નથી.' તેમણે ચંપત રાયની ધરપકડ કરવાની માંગ કરી હતી, કારણ કે તેમણે પોતાના ડ્રાઇવરને ચાવીઓ સોંપી દીધી હતી.

રામ મંદિર ટ્રસ્ટ ભંગ કરો- શક્તિસિંહ ગોહિલ

શક્તિસિંહ ગોહિલે રામ મંદિર ટ્રસ્ટને ભંગ કરવાની અને PM મોદી દેશના નાગરિકોની માફી માંગે તેવી માંગ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાનને 'વિષ્ણુનો અવતાર' કહેવામાં આવતા હતા, તેથી PMએએ પોતે સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે તેઓ કોઈ વિષ્ણુ અવતાર નથી પરંતુ એક સામાન્ય માનવી છે. આ સાથે જ તેમણે માંગ કરી કે સુપ્રીમ કોર્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ વર્તમાન ટ્રસ્ટને વિસર્જિત કરીને એક નવું ટ્રસ્ટ બનાવવું જોઈએ, જેમાં સુધારા અર્થે નિર્મોહી અખાડાના સભ્યો અને શંકરાચાર્યોને સ્થાન આપવું જોઈએ."

શું છે સમગ્ર વિવાદ?

અયોધ્યા રામ મંદિરના દાનપાત્રમાંથી રોકડ રકમ ગણવાની પ્રક્રિયા દરમિયાના દાનની રકમની ચોરી કરવામાં આવી હોવના આરોપ લાગ્યા હતા. આ મામલે પોલીસે કેટલાક કર્મચારીઓની ધરપકડ પણ કરી છે.

ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આ મામલે તપાસ માટે SITની રચના પણ કરી હતી. આ ટીમ છેલ્લા 2 વર્ષમાં થયેલા કરોડો રૂપિયાના ખર્ચ, ઓડિટ રિપોર્ટ્સ, બિલ અને દાનમાં મળેલા સોના-ચાંદીના રેકોર્ડની તપાસ કરી રહી છે. આ વિવાદ વચ્ચે 'શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટ'ના જનરલ સેક્રેટરી ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટી અનિલ મિશ્રાએ રાજીનામું આપ્યું હતું.

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