મહિલા કુસ્તીબાજો સાથે જાતીય સતામણીનો કેસ: બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ સામે SIT સભ્યનું નિવેદન નોંધાયું

રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે 15 મે અને 19 મેના રોજ આ કેસની તપાસ કરી રહેલા તપાસ અધિકારીનું નિવેદન નોંધવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 4:48 PM IST

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મહિલા કુસ્તીબાજોના કથિત જાતીય સતામણી સંદર્ભે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ અને ભાજપના નેતા બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસમાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ના સભ્યનું નિવેદન નોંધ્યું. એડિશનલ ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ અશ્વિની પનવરે 15 મે અને 19 મેના રોજ આ કેસની તપાસ કરી રહેલા તપાસ અધિકારીના નિવેદનો નોંધવાનો આદેશ આપ્યો.

હાલમાં, આ કેસમાં ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. 10 મે, 2024 ના રોજ, કોર્ટે બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો હતો.

બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો

કોર્ટે છ મહિલા કુસ્તીબાજોમાંથી પાંચ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોના આધારે બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ આરોપો ઘડવાનો આદેશ આપ્યો, જ્યારે એક મહિલા કુસ્તીબાજ દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોમાંથી તેમને નિર્દોષ જાહેર કર્યા. કોર્ટે પાંચ મહિલા કુસ્તીબાજોના કથિત જાતીય સતામણી સંદર્ભે ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 354, 354A અને 506 હેઠળ બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ સામે આરોપો ઘડવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

કોર્ટે આ કેસમાં સહ-આરોપી, ભારતીય કુસ્તી ફેડરેશનના ભૂતપૂર્વ સચિવ વિનોદ તોમર સામે IPC ની કલમ 506 હેઠળ આરોપો ઘડવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો.

કોર્ટે બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહની અરજી ફગાવી દીધી

નોંધનીય છે કે 26 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ, રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી ફગાવી દીધી હતી, જેમાં તેમણે આ કેસમાં ફરીથી તપાસની માંગ કરી હતી. 18 એપ્રિલ, 2024 ના રોજ, બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ વતી એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ 7 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ - જે દિવસે કથિત ઘટના બની હતી - તે દિવસે ભારતમાં નહોતા. બ્રિજ ભૂષણે કોર્ટને વિનંતી કરી હતી કે દિલ્હી પોલીસને આ હકીકત ચકાસવા માટે નિર્દેશ જારી કરવામાં આવે; જોકે, કોર્ટે આ વિનંતી ફગાવી દીધી હતી.

20 જુલાઈ, 2023 ના રોજ, કોર્ટે બ્રિજ ભૂષણ શરણ સિંહ અને તેમના સહ-આરોપી વિનોદ તોમરને જામીન આપ્યા હતા. નોંધનીય છે કે 7 જુલાઈ, 2023 ના રોજ, કોર્ટે દિલ્હી પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર ધ્યાન આપ્યું હતું. દિલ્હી પોલીસે 15 જૂન, 2023 ના રોજ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ચાર્જશીટમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 354, 354D, 354A અને 506(1) હેઠળ આરોપો છે.

