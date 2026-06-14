મહારાષ્ટ્ર: યાત્રાળુઓથી ભરેલી ગાડી કુવામાં ખાબકી, 8 લોકોના કરુણ મોત
મહારાષ્ટ્રના સોલાપુર જિલ્લામાં એક પિકઅપ વાહન કૂવામાં પડી જતાં આઠ લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં બાળકો પણ શામેલ છે
Published : June 14, 2026 at 8:08 PM IST
સોલાપુર (મહારાષ્ટ્ર): સોલાપુર જિલ્લાના માલશિરસ તાલુકામાં મ્હસવડ-પંઢરપુર રોડ પર રવિવારે એક પિકઅપ વાહન કૂવામાં પડી જતાં 8 લોકોના મોત થયા છે. પ્રાથમિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે બધા મૃતકો શ્રદ્ધાળુઓ હતા જેઓ પૂજા કરવા માટે એક મંદિરે ગયા હતા.
અકસ્માતમાં શામેલ શ્રદ્ધાળુઓ પંઢરપુર તાલુકાના રંજણી ગામના હોવાનું કહેવાય છે. તેઓ પિકઅપ વાહનમાં યાત્રાએ નીકળ્યા હતા. મ્હસવડમાં એક મંદિરમાં દર્શન કરીને પરત ફરી રહ્યા હતા ત્યારે તાંદુલવાડી નજીક આ અકસ્માત થયો હતો.
જણાવાઈ રહ્યું છે કે, સાગર ચૌગુલે તેમના પરિવારના સભ્યોને વાહનમાં સાથે લઈ ગયા હતા. અહેવાલ અનુસાર, મૃતકોમાં પાંચથી છ બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રાથમિક માહિતી સૂચવે છે કે તમામ પીડિતોને પંઢરપુરની સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાથમિક અહેવાલો દર્શાવે છે કે મ્હસવડ-પંઢરપુર રોડ પર એક રોડ કિનારે કૂવો છે જેમાં સુરક્ષા માટે દિવાલ પણ નથી.
પોલીસે જણાવ્યું કે આ ઘટના તાંદુલવાડી ગામ નજીક બની હતી અને તેમાં 15 લોકો મુસાફરી કરી રહેલા વાહનનો સમાવેશ થાય છે. સોલાપુરના પોલીસ અધિક્ષક અતુલ કુલકર્ણીએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રારંભિક માહિતી અનુસાર, 15 લોકો મુસાફરી કરી રહેલા પિકઅપ વાનના ડ્રાઇવરે કાબુ ગુમાવ્યો હતો અને વાહન રસ્તા કિનારે આવેલા કૂવામાં પડી ગયું હતું. આ અકસ્માતમાં ચાર મહિલાઓ અને ચાર બાળકોના મોત થયા હતા, જ્યારે સાત અન્ય ઘાયલ થયા હતા." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે.
પંઢરપુર સબ-ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલના મેડિકલ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. સુડકેના જણાવ્યા અનુસાર, અકસ્માતમાં પિકઅપ વાહનમાં 16 લોકો હતા. જેમાંથી આઠ લોકોના મોત થયા છે. મૃતકોમાં છ મહિનાની બાળકી અને આઠ વર્ષનો બાળકીનો સમાવેશ થાય છે. બધા પીડિતો પંઢરપુરના રહેવાસી હતા.
મૃતકોના નામ:
- ઇન્દુબાઈ દશરથ ભાઉ (ઉંમર 60)
- પૂજા અમોલ સાતોરે (ઉંમર 23)
- પૂજા બાલાજી બાવચે (ઉંમર 27)
- અશ્વિની સંદીપ બાવચે (ઉંમર 27)
- સંસ્કાર સંદીપ બાવચે (ઉંમર 14)
- સંસ્કૃતિ સંદીપ બાવચે (ઉંમર 14)
- આરવ અશોક સાતોરે (ઉંમર 8)
સોલાપુરના પાલક મંત્રી જયકુમાર ગોરે કહ્યું, "શ્રદ્ધાળુઓના મૃત્યુ ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના છે. હું પોલીસ પાસેથી માહિતી એકત્રિત કરી રહ્યો છું. અમે ખાતરી કરીશું કે કૂવામાં દિવાલ હતી કે નહીં અને જવાબદારો સામે પગલાં લઈશું."
NCP (શરદચંદ્ર પવાર) ના ધારાસભ્ય રોહિત પવારે અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું, તેને ખૂબ જ પીડાદાયક, દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અને હૃદયદ્રાવક ગણાવ્યું. X પર એક પોસ્ટમાં તેમણે લખ્યું, "મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ! અમે પીડિતોના પરિવારોના દુ:ખમાં સહભાગી છીએ. આ અકસ્માતના કારણોની તપાસ કરવાની સાથે, સરકારી તંત્રએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરવી જોઈએ."
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