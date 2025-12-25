ETV Bharat / bharat

તમિલનાડુમાં બસનું ટાયર ફાટવાથી ભયાનક માર્ગ અકસ્માત, 9 લોકોના મોત

રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને દુર્ઘટના પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યુ છે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી.

તમિલનાડુમાં બસનું ટાયર ફાટવાથી ભયાનક માર્ગ અકસ્માત
તમિલનાડુમાં બસનું ટાયર ફાટવાથી ભયાનક માર્ગ અકસ્માત (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 7:23 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 7:36 AM IST

કુડ્ડલોર: તમિલનાડુના થિટ્ટાકુડી નજીક ગઈકાલે રાત્રે એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત થયો. નવ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. મૃતકોમાં પાંચ પુરુષો અને ચાર મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

અકસ્માતનું કારણ બસનું ટાયર ફાટવાનું માનવામાં આવે છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને મૃત્યુ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે પીડિતો માટે વળતરની પણ જાહેરાત કરી.

સ્ટેટ એક્સપ્રેસ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન (SETC) ની એક એક્સપ્રેસ બસ રાત્રે ત્રિચીથી ચેન્નાઈ જવા રવાના થઈ હતી. બસ જ્યારે કુડ્ડાલોર જિલ્લાના થિટ્ટાકુડી નજીક એઝુન્થુર વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે તેનું આગળનું ટાયર અચાનક ફાટી ગયું અને ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો, જેના કારણે બસ બેરિયર તોડીને સામેની લેનમાં ઘૂસી ગઈ. ત્યારબાદ તે વિરુદ્ધ દિશામાંથી (ચેન્નાઈથી ત્રિચી તરફ) આવતી બે કાર સાથે ધડાકા સાથે અથડાઈ. આ ભયાનક અકસ્માતમાં બંને કાર બસ નીચે કચડાઈ ગઈ.

મૃતકોમાં બાળકોનો પણ સમાવેશ

બે બાળકો અને એક મહિલા સહિત નવ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા. કાર વચ્ચે ફસાયેલા તેમના મૃતદેહને ખૂબ જ મુશ્કેલીથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. માહિતી મળતાં જ, થિટ્ટાકુડી અને રામનાથમ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને લોકોની મદદથી કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવ્યા હતા. ઘાયલોને સારવાર માટે પેરામ્બલુર અને થિટ્ટાકુડીની સરકારી હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

ટ્રાફિક ખોરવાયો

આ અકસ્માતને કારણે ચેન્નાઈ-ત્રિચી રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર અનેક કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. બે કલાકથી વધુ સમય સુધી ટ્રાફિક ગંભીર રીતે ખોરવાયો હતો. પોલીસે ક્રેનનો ઉપયોગ કરીને ક્ષતિગ્રસ્ત વાહનોને દૂર કર્યા અને ટ્રાફિક પ્રવાહ પુનઃસ્થાપિત કર્યો. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે મૃતકો એક જ પરિવારના હતા કે અલગ અલગ કારમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બુધવારે અહીં નજીક એક સરકારી બસ બે વાહનો સાથે અથડાતાં નવ લોકોના મોત થયા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટાયર ફાટવાથી બસ દિશા બદલી ગઈ હતી, જેમાં બે બાળકો સહિત ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તેમને સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી હતી.

મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને સહાયની કરી જાહેરાત

રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી. તેમણે અધિકારીઓને મૃતકોના દરેક પરિવારને મુખ્યમંત્રી જાહેર રાહત ભંડોળમાંથી ₹3 લાખ (300,000 રૂપિયા)ની સહાય આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો, અને ઘાયલોને ₹1 લાખ (100,000 રૂપિયા) સહાય આપવાનો આદેશ કર્યો છે. સરકારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, મૃતકોમાં 5 પુરુષો અને 4 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રીએ અધિકારીઓને સરકારી હોસ્પિટલોમાં ઘાયલોની સારી રીતે દેખભાળ અને સારવાર સુનિશ્ચિત કરવાનો આદેશ આપ્યો.

