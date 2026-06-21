બંગાળમાં ભયંકર રોડ અકસ્માત: NH 27 પર ઊભેલી ટ્રક સાથે બસની ટક્કર, 5ના મોત, 57 ઘાયલ
રવિવારે ઉત્તર બંગાળના જલપાઈગુડી (મયનાગુડી)માં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ 27 પર એક ભયાનક બસ અકસ્માત થયો. સરકારે એક હેલ્પલાઈન નંબર જારી કર્યો છે.
Published : June 21, 2026 at 8:27 PM IST
જલપાઈગુડી (પશ્ચિમ બંગાળ): રવિવારે સવારે ઉત્તર બંગાળમાં નેશનલ હાઈવે 27 પર એક ભયાનક બસ અકસ્માત થયો. મયનાગુડીના ઉલ્લાદાબારી વિસ્તારમાં, મુસાફરોથી ભરેલી ઉત્તર બંગાળ રાજ્ય પરિવહન નિગમ (NBSTC) ની બસ રસ્તા પર ઉભેલી ટ્રકના પાછળના ભાગમાં જોરદાર રીતે અથડાઈ ગઈ. આ અકસ્માતમાં પાંચ મુસાફરોના મોત થયા છે અને પાંચ અન્ય લોકોની હાલત ગંભીર છે. ઓછામાં ઓછા 57 મુસાફરો ઘાયલ થયા છે.
મૃતકોમાંથી એકની ઓળખ સજલ સરકાર તરીકે થઈ છે, જ્યારે અન્ય લોકોની ઓળખ હજુ સુધી કરી શકાઈ નથી. જલપાઈગુડીના પોલીસ અધિક્ષક સુજાતા કુમારી બીનાપાણીએ આ ઘટનાને ખૂબ જ દુ:ખદ ગણાવી; તેમણે પાંચ લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે કેટલાક ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે.
અકસ્માત કેવી રીતે થયો
પોલીસ અને સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સિલિગુડીથી કૂચ બિહાર જઈ રહેલી NBSTC બસ તિસ્તા બ્રિજ પાર કર્યા પછી ઉલ્લાદાબારી વિસ્તારમાં પહોંચી ત્યારે આ અકસ્માત થયો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઝડપથી દોડતી બસ હાઇવેની બાજુમાં ઉભેલી ટ્રકના પાછળના ભાગમાં અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે બસનો આગળનો ભાગ ટ્રકના પાછળના ભાગમાં કચડાઈ ગયો હતો.
ટક્કર બાદ બસમાં અફડાતફડી મચી ગઈ હતી અને આગળની હરોળમાં બેઠેલા ઘણા મુસાફરો ફસાઈ ગયા હતા. અકસ્માતના અવાજથી સતર્ક થતાં, સ્થાનિક લોકો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. સમાચાર મળતાં જ, મૈનાગુરી સ્ટેશનની પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ અને અનેક એમ્બ્યુલન્સ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી
બસના કાટમાળને કાપીને ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ઘાયલોમાંથી 37 લોકોને જલપાઈગુડી સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જ્યારે 20 લોકોને મૈનાગુડી ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરોએ જણાવ્યું હતું કે ઘણાને માથા, છાતી અને શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે.
ટ્રાફિક જામ થયો
અકસ્માત બાદ, નેશનલ હાઈવે પર વાહનોની અવરજવર થોડા સમય માટે બંધ થઈ ગઈ હતી. પોલીસે ક્રેનની મદદથી ભંગાર વાહનને દૂર કરીને પરિસ્થિતિને સામાન્ય બનાવવાનું કામ કર્યું. અધિકારીઓ અકસ્માતના કારણની તપાસ કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને તપાસ કરી રહ્યા છે કે તે ડ્રાઇવરની બેદરકારીથી થયું છે કે અન્ય પરિબળોથી.
અસરગ્રસ્ત પરિવારો માટે નાણાંકીય સહાય
મુખ્યમંત્રીએ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારોને ₹5 લાખ, ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત મુસાફરોને ₹1 લાખ અને અન્ય ઘાયલ મુસાફરોને ₹50,000 ની નાણાકીય સહાયની જાહેરાત કરી છે. ઘાયલોના પરિવારોને મદદ કરવા અને તેમની તબીબી સારવારમાં કોઈ ખામી ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર - 8597965016 જારી કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રીએ ઉત્તર બંગાળ વિકાસ મંત્રી નિસિથ પ્રામાણિક અને પરિવહન રાજ્ય મંત્રી આનંદમય બર્મનને અકસ્માતના કારણોની તપાસ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
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