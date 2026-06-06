ETV Bharat / bharat

પંજાબના ફિરોઝપુરમાં ભયાનક અકસ્માત, મહિલાઓ અને બાળકો સહિત અસંખ્ય લોકોના મોત

પંજાબના ફિરોઝપુરમાં પિકઅપ વ્હિકલ અને ટ્રક વચ્ચે થયેલી ભીષણ ટક્કરમાં અસ્થી વિસર્જન કરવા જઈ રહેલા અનેક લોકોના મોત થયાની આશંકા છે.

પંજાબના ફિરોઝપુરમાં ભયાનક અકસ્માત
પંજાબના ફિરોઝપુરમાં ભયાનક અકસ્માત (PTI VIDEO)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 6, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ફિરોઝપુર, પંજાબ: પંજાબના ફાઝિલ્કા ફિરોઝપુર રોડ પર આજે સવારે એક પિકઅપ વ્હિકલ અને ટ્રક વચ્ચે ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં અનેક લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને ખાનગી અને સરકારી હોસ્પિટલોમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. જેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી તેમને બાદમાં ફરીદકોટ રિફર કરવામાં આવ્યા. મૃતક ફાઝિલ્કાના જલાલાબાદ વિસ્તારના વતની હતા અને પરિવારના એક વૃદ્ધ મહિલા સભ્યના અસ્થિ વિસર્જન માટે ડેરા બિયાસ જઈ રહ્યા હતા. આ દુર્ઘટના બાદ વિસ્તારમાં અરેરાટી મચી ગઈ છે.

અહેવાલો અનુસાર, જલાલાબાદના પરિવારના સભ્યો તેમની વૃદ્ધ માતાના અસ્થિ વિસર્જન માટે ડેરા બિયાસ જઈ રહ્યા હતા. પિકઅપ વાહનમાં પુરુષો, સ્ત્રીઓ અને બાળકો સહિત લગભગ 27 લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. અકસ્માતમાં પાંચ મહિલાઓ, ત્રણ પુરુષો અને એક બાળકનું મોત થયું, જ્યારે લગભગ 15 અન્ય લોકોને ઈજા થઈ. અકસ્માતના સમાચાર મળતા જ પોલીસ અને બચાવ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ. મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.

પરિવારના સભ્યોએ જણાવ્યું કે તેઓ સવારે 4:00 વાગ્યે ઘરેથી ડેરા બિયાસ જવા નીકળ્યા હતા. કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવેલી યાત્રા આવી દુર્ઘટનામાં બદલાશે. આ અકસ્માતમાં પિતા સહિત પરિવારના ઘણા સભ્યોએ જીવ ગુમાવ્યો.

પોલીસે જણાવ્યું કે, "જલાલાબાદથી અમૃતસરના બિયાસ જઈ રહેલા પિકઅપ વાહનમાં લગભગ 25 લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ઘાયલોને ફિરોઝપુરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને ગંભીર રીતે ઘાયલોને ફરીદકોટની ગુરુ ગોવિંદ સિંહ મેડિકલ કોલેજમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા." પોલીસ હાલમાં આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે, અને અકસ્માત અંગે કેસ નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

એક જ પરિવારના અનેક સભ્યોના મોત બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક પ્રસરી ગયો છે. ફિરોઝપુર ફાઝિલ્કા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર થયેલા આ ભયાનક અકસ્માતે થોડીવારમાં જ એક પરિવારનો માળો પીંખી નાખ્યો છે, પોલીસ હાલ આ અકસ્માતને લઈને તપાસ કરી રહી છે.

  1. સુરેન્દ્રનગર: કાર ડમ્પર પાછળ ઘુસી જતાં રણછોડગઢના 5 લોકોનાં મોત, ઈજાગ્રસ્ત પુત્રને સારવાર અર્થે લઈ જતાં નડ્યો અકસ્માત
  2. રાજકોટ: ગોંડલ નજીક કારનો ભયંકર અકસ્માત થતા એકનું મોત, ચાર ઘાયલ

TAGGED:

અકસ્માત
COLLISION PICKUP TRUCK TRAILER
ROAD ACCIDENT IN FEROZEPUR PUNJAB
ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.