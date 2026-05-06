બંગાળમાં ચૂંટણી પછીની હિંસામાં એક પોલીસ અધિકારી સહિત અનેક ઘાયલ થયા; 80 આરોપીઓની ધરપકડ, હથિયારો જપ્ત

કોલકાતામાં અજાણ્યા બદમાશોએ ટીએમસી મંત્રી અરૂપ બિશ્વાસના ટોલીગંજ કાર્યાલયમાં તોડફોડ કરી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 3:21 PM IST

બશીરહાટ: પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાન પછીની હિંસાના અનેક અહેવાલો સામે આવ્યા છે. અજાણ્યા બદમાશોએ ટીએમસી મંત્રી અરૂપ બિશ્વાસના ટોલીગંજ કાર્યાલયમાં તોડફોડ કરી હતી. આ દરમિયાન, ચૂંટણી પંચે હિંસામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાના આદેશો જારી કર્યા છે. હાલમાં, ઘણા વિસ્તારોમાં વાતાવરણ તંગ છે, અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરવામાં આવી છે. કોલકાતા પોલીસ કમિશનર અજય કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, 80 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને હથિયારો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

ઉત્તર 24 પરગણા જિલ્લાના બશીરહાટ સબડિવિઝનમાં સ્થિત નઝતમાં - બે પોલીસ કર્મચારીઓને ગોળી વાગી હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, નઝત પોલીસ સ્ટેશનના ઓફિસર-ઇન-ચાર્જ (ઓસી) ભરત પ્રસૂન કર અને એક કોન્સ્ટેબલને રાજબારી વિસ્તારમાં બે જૂથો વચ્ચે થયેલી અથડામણને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે ગોળી વાગી હતી, જે સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વિસ્તારમાં બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારો અને કાચા બોમ્બથી થયેલા હુમલાઓ અંગેના અહેવાલો પ્રાપ્ત થયા હતા. આ માહિતીના આધારે, પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી. એવો આરોપ છે કે, તે જ ક્ષણે, બદમાશોએ નજીકના ઘરની અંદરથી પોલીસ પર ગોળીબાર કર્યો. પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જને પગમાં ગોળી વાગી હતી, જ્યારે અન્ય એક પોલીસ અધિકારીને પણ ઈજા થઈ હતી. બંનેને લોહીથી લથપથ હાલતમાં બચાવી લેવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને વધુ સારવાર માટે કોલકાતાની ચિત્તરંજન હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટના અંગે પ્રતિક્રિયા માટે ETV ભારતે બશીરહાટ પોલીસ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક (SP)નો સંપર્ક કર્યો હતો પરંતુ કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. દરમિયાન, સમગ્ર પ્રદેશમાં તણાવ જોવા મળ્યો છે. પોલીસે આરોપીને પકડવા માટે શોધખોળ શરૂ કરી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, એવી આશંકા છે કે પોલીસ કર્મચારીઓ ઉપરાંત અનેક વ્યક્તિઓને ગોળી વાગી હોઈ શકે છે; જોકે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ નક્કર માહિતી કે સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.

બે તબક્કામાં યોજાયેલી ચૂંટણીના સમાપન પછી, સોમવારે પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી, રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાંથી અશાંતિના છૂટાછવાયા બનાવો નોંધાયા છે. બે નાગરિકોના મોતના અહેવાલો પણ છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે ન્યૂટાઉનમાં એક ભાજપ કાર્યકર્તાએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, જ્યારે બેલિયાઘાટામાં એક ટીએમસી કાર્યકર્તાનું મોત થયું છે. વધુમાં, રાજ્યભરમાં તૃણમૂલ પાર્ટી કાર્યાલયોને નિશાન બનાવીને તોડફોડના અનેક અહેવાલો છે, જે ઉત્તરથી દક્ષિણ સુધી ફેલાયેલા છે. બીરભૂમ જેવા જિલ્લાઓમાં પણ અથડામણની ઘણી ઘટનાઓ સામે આવી છે - જે પહેલાથી જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો ગઢ માનવામાં આવે છે.

આ દરમિયાન, હાવડાના વોર્ડ નંબર 26 માં એક શેરીમાં તૃણમૂલના ભૂતપૂર્વ કાઉન્સિલર શ્યામલ મિત્રા પર થયેલા હુમલા અંગે આરોપો સામે આવ્યા છે. હુમલાની વિડિઓ ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ વિસ્તારમાં ભારે તણાવ ફેલાયો હતો. પોલીસે આ મામલાની તપાસ શરૂ કરી છે. સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના મંગળવારે સાંજે બની હતી. વિડિઓ ફૂટેજમાં શ્યામલ મિત્રાને ઘેરી લેતા ઘણા લોકો દેખાય છે.

તેના થોડા સમય પછી, તે ઘાયલ હાલતમાં રસ્તા પર પડેલો જોવા મળ્યો હતો. જોકે, હુમલા પાછળનો વાસ્તવિક હેતુ અસ્પષ્ટ છે. ઘટના બાદ સમગ્ર વોર્ડમાં તણાવનું વાતાવરણ છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે આ કૃત્યની સખત નિંદા કરી છે.

80 લોકોની ધરપકડ: કોલકાતા પોલીસ કમિશનર

કોલકાતા પોલીસ કમિશનર અજય કુમાર નંદે જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાઈ હતી. હિંસા કે ધાકધમકીનો કોઈ બનાવ બન્યો નથી, અને લોકોએ મુક્ત અને ન્યાયી રીતે મતદાન કર્યું છે. હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે તે દિવસે જે વાતાવરણ હતું તે યથાવત રહેશે. આવનારા દિવસોમાં પણ એવું જ રહેશે. હું દરેકને કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા અપીલ કરું છું. અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપો; જો તમને કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે, તો કૃપા કરીને પોલીસનો સંપર્ક કરો. કોલકાતામાં અર્ધલશ્કરી દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. કોઈપણ સરઘસનું આયોજન કરવા માટે પોલીસની પરવાનગી ફરજિયાત છે. અમે 80 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે અને હથિયારો પણ જપ્ત કર્યા છે."

