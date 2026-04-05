હિમાચલ પ્રદેશના બંજારમાં ટેમ્પો ટ્રાવેલર ખીણમાં ખાબક્યો, 4 લોકોના મોત, 15ને ઈજા
હિમાચલ પ્રદેશના બંજારમાં થયેલી માર્ગ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 15 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 4 લોકોના મોત થયા છે.
Published : April 5, 2026 at 7:08 AM IST
કુલ્લુ: હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુ જિલ્લામાં એક ગમખ્વાર માર્ગ દુર્ઘટના સામે આવી છે. અહેવાલો અનુસાર, કુલ્લુ જિલ્લાના બંજારના સબડિવિઝન સોઝામાં એક ટેમ્પો ટ્રાવેલર ખાડામાં પડી ગયું. માહિતી મળતાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં અકસ્માતમાં ઘાયલ 18 લોકોને બચાવી લીધા છે. ત્રણના મોત થયા છે, જ્યારે બે હજુ પણ ગુમ છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે બે લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.
અહેવાલો અનુસાર, પ્રવાસીઓથી ભરેલો ટેમ્પો ટ્રાવેલર જાલોડી જોતથી ફરીને બંજાર પરત આવી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક ડ્રાઈવરે સ્ટિયરિંગ પરથી સંતુલન ગુમાવ્યું અને વાહન ઊંડી ખીણમાં પડી ગયું. માહિતી મળતાં, પોલીસ વહીવટીતંત્ર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યું અને સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી બચાવ કામગીરી શરૂ કરી.
બંજાર અધિકારી નીરજ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રશાસન દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 18 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. ઘાયલોને સારવાર માટે ઢાલપુર હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. ઈજાગ્રસ્તો પાસેથી તેમને જાણવા મળ્યું કે, ટેમ્પો ટ્રાવેલરમાં લગભગ 20 લોકો સવાર હતા. બે લોકો હજુ પણ ગુમ છે. રાત્રે બચાવ કામગીરી ચાલુ છે."
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, પોલીસની એક ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે, અને હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્તોના નિવેદનો લેશે. પોલીસ દુર્ઘટનાના કારણોની પણ તપાસ કરશે. ઈજાગ્રસ્તોને હાલમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે, જ્યારે અન્ય બે લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે.
#WATCH कुल्लू, हिमाचल प्रदेश: पुलिस कंट्रोल रूम कुल्लू को मिली जानकारी के मुताबिक शोजा के पास एक ट्रैवलर गाड़ी सड़क से नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में कुल 22 लोग सवार थे। इनमें से 18 लोगों को बचा लिया गया है और इलाज के लिए CH बंजार में शिफ्ट कर दिया गया है। अब तक 4… pic.twitter.com/AeZ7UC8DKF— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 4, 2026
પોલીસ કંટ્રોલ રૂમ કુલ્લુને માહિતી મળી છે કે શોજા નજીક એક ટ્રાવેલર વાહન માર્ગ પરથી ઉતરીને દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે. વાહનમાં કુલ 22 લોકો સવાર હતા. તેમાંથી 18 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે અને સારવાર માટે સીએચ બંજાર ખસેડવામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર લોકોના મૃત્યુ થયાના અહેવાલ છે. વહીવટીતંત્ર, પોલીસ, મહેસૂલ વિભાગ, ફાયર સર્વિસ અને આરોગ્ય વિભાગે સંયુક્ત રીતે બચાવ કામગીરી હાથ ધરી છે. શોધખોળ અને તપાસ કામગીરી ચાલુ છે: અનુરાગ ચંદ્ર શર્મા, ડેપ્યુટી કમિશનર, કુલ્લુ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર.