ઉત્તરાખંડમાં ભયાનક માર્ગ અકસ્માત: કુંજપુરી પાસે બસ ખાડામાં પડી, 5 લોકોના મોત

ઉત્તરાખંડના ટિહરી જિલ્લામાં ગુજરાત અને દિલ્હીથી શ્રદ્ધાળુઓને લઈને જઈ રહેલી એક બસ ખાડામાં પડી ગઈ હોવાના અહેવાલ છે.

ધટના સ્થળની તસ્વીર
ધટના સ્થળની તસ્વીર (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 1:47 PM IST

1 Min Read
ટિહરી ગઢવાલ : ઉત્તરાખંડના ટિહરી જિલ્લામાં એક મોટો અકસ્માત થયો. ગુજરાતથી યાત્રાળુઓને લઈ જતી એક બસ કુંજપુરી નજીક ખાડામાં પડી ગઈ હોવાના અહેવાલ છે. માહિતી મળતાં જ પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. આ અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. ત્રેવીસ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના અહેવાલ છે અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

હાલની માહિતી મુજબ, આ અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. મૃત્યુઆંક વધવાની આશંકા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બસના મુસાફરો ગુજરાત અને દિલ્હીથી કુંજપુરી જવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે કુંજપુરીથી પહેલા આ અકસ્માત થયો હતો.

ઋષિકેશથી કુંજપુરીનું અંતર આશરે 23 કિમી છે. હાલની માહિતી મુજબ, બસમાં 28 લોકો સવાર હતા. બસ નંબર Uk07pa 1769 હિંડોળાખલ નજીક 70 મીટર ઊંડી કોતરમાં પડી ગઈ. SDRF કમાન્ડર અર્પણ યદુવંશીની સૂચનાને અનુસરીને, પોસ્ટ ધલવાલા, પોસ્ટ કોટી કોલોની અને SDRF બટાલિયન હેડક્વાર્ટરમાંથી SDRFની પાંચ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે રવાના કરવામાં આવી હતી. ટિહરી ગઢવાલના ASP JR જોશીએ પુષ્ટિ કરી કે અકસ્માતમાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે.

કેટલાક મુસાફરો ગુજરાતના અને કેટલાક દિલ્હીના હોવાનું કહેવાય છે. પોલીસ હાલમાં તપાસ કરી રહી છે. અકસ્માત બાદ કેટલાક લોકો વિખેરાઈ ગયા હતા.

-એએસપી જેઆર જોશી, ટિહરી ગઢવાલ

