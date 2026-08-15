ઝારખંડના લતેહારમાં કન્ટેનર અને રિક્ષા વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત, 6 લોકોના મોત, ઘણા ઘાયલ
બંને વાહનો વચ્ચે સામસામે ટક્કર થઈ હતી, જેમાં ઓટોમાં સવાર છ લોકોનાં મોત થયા હતા, મૃતકો એક જ પરિવારના હતા
Published : August 15, 2026 at 10:25 PM IST
લાતેહાર: ઝારખંડના લાતેહાર જિલ્લામાં કન્ટેનર અને ઓટો રિક્ષા વચ્ચે થયેલી ટક્કરમાં છ લોકોનાં મોત થયાના અહેવાલ છે. આ અકસ્માત ચંદવા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળ આવતા ચંદવા-ચાપી-લોહરદગા રોડ પર થયો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ, બંને વાહનો વચ્ચે સામસામે ટક્કર થઈ હતી, જેમાં ઓટોમાં સવાર છ લોકોનાં મોત થયા હતા. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે મૃતકો એક જ પરિવારના હતા. પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી હાથ ધરી રહી છે.
લાતેહારના ડીએસપી સંદીપ કુમાર ગુપ્તાએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરતાં જણાવ્યું કે માર્ગ અકસ્માતમાં લોકોનાં મોત થયાના અહેવાલ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, લાતેહાર સદર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સાંસંગ ગામના કેટલાક લોકો ઓટો દ્વારા લોહરદગા જઈ રહ્યા હતા. ડેઢટંગવા ઘાટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે ઓટોની સામેથી આવી રહેલા કન્ટેનર સાથે ટક્કર થઈ હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે ઓટો કન્ટેનરની નીચે દબાઈ ગયો હતો.
જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે ઓટોમાં સવાર આશરે છ લોકોનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય કેટલાક લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની એક ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઈજાગ્રસ્તોને ચંદવા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
લાતેહારના ડીએસપી સંદીપ કુમાર ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે તેમને ઘટનાની માહિતી મળી છે. માહિતી મળ્યા બાદ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે કેટલાક લોકોનાં મોત થયા છે, જ્યારે ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પોલીસ સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
ઘટનાની જાણ થતાં ઝારખંડના નાણામંત્રી રાધા કૃષ્ણ કિશોર અને રાજ્યસભાના સાંસદ વૈદ્યનાથ રામે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું. નાણામંત્રી રાધા કૃષ્ણ કિશોરે ઘટનાસ્થળેથી જ ફોન પર વહીવટી અધિકારીઓને અનેક જરૂરી સૂચનાઓ આપી હતી.
અવારનવાર થઈ રહ્યા છે અકસ્માતો
ઘટના અંગે રોષ વ્યક્ત કરતાં લાતેહારના ધારાસભ્યના ચંદવા પ્રતિનિધિ રવિ રાજે જણાવ્યું કે જ્યાં અકસ્માત થયો છે તે સ્થળ હવે બ્લેક સ્પોટ બની ગયું છે. અહીં અવારનવાર અકસ્માતો થતા રહે છે. તેમણે વહીવટીતંત્રને તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવા અને આ માર્ગ પર ભારે વાહનોની અવરજવર રોકવાની અપીલ કરી છે.
તેમણે ચેતવણી આપી કે જો વહીવટીતંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો લોકો આંદોલન કરશે.
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