મકાનમાં આગ લાગવાથી 3 બાળકો સહિત 6 જીવતા ભડથું થયા, હિમાચલના સિરમૌરની ઘટના
હિમાચલના સિરમૌર જિલ્લામાં ભીષણ આગ લાગવાથી મકરસંક્રાંતિનો આનંદ શોકમાં ફેરવાઈ ગયો છે.
Published : January 15, 2026 at 12:24 PM IST
સિરમૌર: હિમાચલ પ્રદેશના સિરમૌર જિલ્લામાં લાગેલી ભીષણ આગને કારણે મકરસંક્રાંતિનો આનંદ આક્રંદમાં ફેરવાઈ ગયો છે. સિરમૌર જિલ્લાના સંગ્રાહ સબડિવિઝનના નૌહરાધારના તલાંગના ગામમાં બુધવારે મોડી રાત્રે ભીષણ આગ લાગી હતી. અહીં એક ઘરમાં આગ લાગવાથી ત્રણ બાળકો સહિત છ લોકોના કરૂણ મોત થયા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ પોલીસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.
સિરમૌરના ડેપ્યુટી કમિશનર પ્રિયંકા વર્માએ આગની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું હતું કે અકસ્માતમાં છ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે એક વ્યક્તિને દાઝી જવાથી તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ડેપ્યુટી કમિશનર પણ નાહનથી ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગયા છે.
6 લોકોના કરૂણ મોત
આ ભીષણ આગમાં ત્રણ બાળકો સહિત છ લોકોના દુઃખદ મોત થયા છે. એક વ્યક્તિ ઈજાગ્રસ્ત છે. પોલીસે મૃતકોની ઓળખ કરી લીધી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મોડી રાત્રે ઘરમાં સાત લોકો સૂતા હતા. વહીવટીતંત્રે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારાઓની યાદી બહાર પાડી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, મૃતદેહો ખરાબ રીતે બળી ગયા છે, તેથી ઓળખવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.
આનંદનો દિવસ આક્રંદમાં ફેરવાયો
હિમાચલ પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને વર્તમાન વિપક્ષી નેતા જય રામ ઠાકુરે સિરમૌર જિલ્લામાં લાગેલી ભયાનક આગની ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. જય રામ ઠાકુરે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પર લખ્યું છે કે, "સિરમૌર જિલ્લાના રેણુકા જી વિધાનસભા મતવિસ્તારના નૌહરાધાર વિસ્તારમાં ગ્રામ પંચાયત ઘડુરીના તલાંગણા ગામમાં ગઈકાલે રાત્રે લાગેલી ભયાનક આગ ખૂબ જ હૃદયદ્રાવક છે. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં છ લોકોના અકાળે મૃત્યુના સમાચાર ખૂબ જ દુઃખદ છે. હું આ મુશ્કેલ સમયમાં શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. હું વહીવટીતંત્ર અને સ્થાનિક લોકોને અસરગ્રસ્તોને શક્ય તેટલી બધી સહાય પૂરી પાડવા વિનંતી કરું છું. ભગવાન મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે અને પરિવારોને આ અપાર નુકસાન સહન કરવાની શક્તિ આપે."
સિરમૌરમાં ભીષણ આગમાં છ લોકોના મોત થયા.
આ ઘટનાને લઈને શ્રી રેણુકાજી વિધાનસભા મતવિસ્તારના ધારાસભ્ય અને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિનય કુમારે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક પર લખ્યું, "આપણા શ્રી રેણુકા જી વિધાનસભા મતવિસ્તારના ગ્રામ પંચાયત ઘંડુરીના તલાંગણા ગામમાં ગઈકાલે રાત્રે લાગેલી ભીષણ આગમાં છ લોકોના મોતના સમાચાર સાંભળીને મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. ભગવાન આ દુ:ખદ ઘટનાથી અસરગ્રસ્ત પરિવારોને શક્તિ આપે અને મૃતકોના આત્માઓને શાંતિ આપે. મેં વહીવટીતંત્રને તાત્કાલિક આગની ઘટનાની તપાસ કરવા અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોને શક્ય તમામ વહીવટી સહાય પૂરી પાડવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે."
કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખે આગ પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિનય કુમારે લખ્યું, "હું આજે જ દિલ્હીથી ઘટના સ્થળે આવવા માટે રવાના થયો છું અને આજે તેલાંગણા પહોંચીને અસરગ્રસ્ત લોકોને મળીશ. હું વિસ્તારના તમામ રહેવાસીઓને પણ વિનંતી કરું છું કે શિયાળાની ઋતુમાં આપણે જે પણ આગ કે સગડી પ્રગટાવીએ છીએ તેને સૂતા પહેલા બુઝાવી દો અને આવા અકસ્માતોને રોકવા માટે ગેસ સિલિન્ડર બંધ કરી દો. ઓમ શાંતિ! ઓમ શાંતિ! ઓમ શાંતિ!"
ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
આ દરમિયાન, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ ડૉ. રાજીવ બિંદલે શ્રી રેણુકાજીના ઘંડુરી ગામમાં લાગેલી આગની ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. રાજીવ બિંદલે ભયાનક આગમાં છ લોકોના મોત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ફેસબુક પર લખ્યું, "સિરમૌર જિલ્લાના શ્રી રેણુકા જી વિસ્તારમાં ગ્રામ પંચાયત ઘડુરીના તલંગણા ગામમાં ગઈકાલે રાત્રે ભીષણ આગમાં છ લોકોના મોતના દુ:ખદ સમાચાર અત્યંત દુઃખદ અને હૃદયદ્રાવક છે. અમે આ દુ:ખદ ઘટનાથી પ્રભાવિત પરિવારો પ્રત્યે અમારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ અને મૃતકોના આત્માઓની શાંતિ માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે સરકાર અને વહીવટીતંત્રને પીડિતોને શક્ય તેટલી મદદ અને સહાય પૂરી પાડવા પણ વિનંતી કરીએ છીએ. ઓમ શાંતિ..."